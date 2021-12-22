立法会选举大胜是对建制派的重大考验

来源：香港01

改制后的首场立法会换届选举在周一（20日）尘埃落定，各个选举板块都几乎出现建制派垄断的局面，其中民建联成为大赢家，除了维持最大党的地位，所得议席更从上届的10席跃升至19席，囊括了地区直选一半席位。工联会的总议席由去届4席倍增至8席，成为立法会第二大党；经民联虽有张华峯连任失败，却仍然在新一届的立法会拥有7席；新民党取得5个席位，相比上届的仅得两席，主席叶刘淑仪形容今次选举属于“大胜”，言谈之间显示出十分满意今次选举表现。

建制派政党取得立法会更多议席，各党派领袖当然有高兴的理由。尤其是，政党的议席增长代表着往后在政府施政上有更大的话语权。然而，话分两头，建制派却不能不反思，某种程度上只因泛民主派缺席于选举，他们在没有旗鼓相当的竞争对手下自然容易大胜。而泛民主派不会一成不变地缺席于往后大大小小的选举，换言之，传统建制派政党可以摆脱污名的机会可能就只得一次，而中央给予的“爱国者治港”考题事实上早就在计时倒数阶段。

爱国者治港不属建制派专利

北京虽在选举制度上明确地确立了“爱国者治港”的要求，却并不代表“爱国者治港”是仅属于建制派的专利。诚如港澳办主任夏宝龙早前谈及的“‘爱国者治港’的参与面是很宽的、舞台是很大的”，一直以来北京要排除的对象就只是反中乱港、“鼓吹港独”的人士。现时选举制度由资审会对候选人资格作出审查，且每名候选人均需获得选委会内不同界别人士一定提名数目，今届不少泛民主派虽然选择观望态度，但却不代表假以时日他们不会动员参与选举。一旦社会气氛改变，泛民政党亦落场参选，建制阵营只怕难保今日选举优势。

再者，建制派政党表面上虽然在今次立法会换届选举“旗开得胜”，但观乎今次选举投票率只有30.2%，换言之他们亦无法吸纳温和民主派选民的支持。经过中央出手整顿香港局面，特区政府铺天盖地的宣传，但建制派能够动员的市民大众亦不过如此，就足以说明他们仍然需要努力。

没有祝福名单的新时代

而在建制派各个政党都庆祝今届选举大获全胜的同时，值得指出的是他们亦是身处于危墙之下，要负起更大的政治责任，在来届选举面对选民的评核。昔日仍有泛民主派的议员留任议会时，各个建制政党尚可以把管治责任推卸到对手身上。然而今日各个建制政党已经佔据了立法会很多议席，部份更掌握议会中的关键力量，政府施政成败得失亦将毫无疑问地关系到每一位建制派议员是否有做好监察政府的工作。尤其是，民建联、工联会、经民联、新民党目前均有成员出任现届政府行会成员，为政府政策护航背书。有权自然有责，选民亦自当立此存照，好好观察各政党是否有在其岗位上务实地为广大市民争取福祉。

选举改制后，香港的立法会已经迎来全新的政治形势和环境。过去部份传统建制派政党被人诟病只得“忠诚”，甚至对于香港管治了无贡献。观乎一些选前被看好的候选人、被夏宝龙不点名提及的人士最终落败，可谓中央或西环并没有“祝福名单”。在今时今日的选举和政治形势而言，建制派显然要靠自己的努力争取支持，有责任率先向社会证明其是能够治港的爱国者。假如香港的治理仍然停滞不前，不论政治权力的问责或是社会民意的问题，首当其冲的亦定必是建制党派。