来源：中时电子报

作者：徐勉生

台湾外交部20日表示，韩国政府16日临时取消台行政院政务委员唐凤的线上演讲，外交部因此召见韩国驻台代表表达强烈不满，同时训令台驻韩代表向韩方表达台湾政府的严正抗议。

外交部表示，韩国“第四次工业革命委员会”于9月邀请唐凤在本月16日“2021第四次工业革命全球政策会议”发表线上演讲，议程以“台湾数位部长”称呼唐凤。但该委员会在台北时间16日上午7时50分，以电邮通知唐凤临时取消邀请，理由是基于“两岸关系各层面的考量”。韩国外交部官员21日表示，此事“是综合考虑各种条件后做出的决定”，强调“韩方与台湾保持非官方务实交流的基本立场不变”，并否认北京介入此事，但此一外交词令的弦外之音不言而喻。

韩方临时取消唐凤演讲，蔡政府自然会感到错愕与不满，但外交部不深究原因，直接大动作向韩方提出严正抗议也欠妥适，此举非但无济于事，反而可能破坏台韩关系。

韩国主办单位原先必是出于善意，从技术层面考量，决定邀请唐凤演讲。但由于唐凤日前应邀参加美国举办的“民主峰会”，遭到中国大陆强烈抨击，会议中又发生一张图卡疑似踩到美国“一中政策”的红线，唐凤的视讯画面一度“被消失”，可能使得韩国外交部门对唐凤心生顾忌。

美国是世界独霸，可以比较不在乎中国大陆的反弹，但也不容许台湾搞小动作，韩国基于国际现实考量，更须顾及中国因素。

唐凤画面被“消失”一事，美方以“技术性问题”带过，蔡政府也未向美国提出抗议，但美方鲁比欧参议员要求白宫做出解释，引发了轩然大波。此事看在韩国政府眼里，不得不防范于未然，为了安全起见，被迫采取断然措施。

台湾政府官员参加国际活动处处受限，根本原因是两岸关系极为不睦。韩国此次取消唐凤演讲，再度证明台湾参与国际仍然受到两岸关系的牵制。

蔡总统就任后，两岸关系急转直下，使得台卫生署长在连续8年获邀参加世卫大会之后，再度被排拒于门外。今年双十节，蔡总统在演说中提出“四个坚持”，其中暗藏外界所称的“新两国论”，再使两岸关系雪上加霜，大陆在国际间更加打压台湾的活动空间，尼加拉瓜日前断交，转跟大陆建交，殷鑑不远。

蔡政府的政策大方向错误，再加上唐凤的小动作，促使韩方未雨绸谬对唐凤演讲临时喊卡，台外交部可以对此事“表示遗憾”，但向韩方“严正抗议”，则是反应过度。外交工作讲求广结善缘，创造双赢，台韩并无历史性争议，近期也没有重大龃龉，考量韩国的外交策略也无“抗中保台”的可能性，蔡政府的态度不应过于强硬，坏了双方的友好关系。

蔡政府想要扩大国际参与应该反求诸己，设法改善两岸关系，如果一味指责他国政府，不但于事无补，反而会与他国产生嫌隙，可谓得不偿失。