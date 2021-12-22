俄印协调平衡美印靠拢？

来源：环球时报

作者：王世达

印度总理莫迪20日与俄罗斯总统普京通电话，表态进一步发展两国之间“特殊和特权战略伙伴关系”。就在本月初，俄印举行年度领导人峰会，启动首次外长和防长“2+2”对话，同意加强在双边和多边问题上的合作与协调，签署多达28项合作协议。笔者认为，俄印此轮互动和协调内容非常丰富，且利于全球战略稳定。

在短短两个星期时间里，首脑两次互动，这释放出俄印关系与以往相比特殊的信号。从6日的互动看，普京率领阵容强大的代表团访问印度，并举行俄印年度领导人峰会。这是新冠肺炎疫情暴发以来普京第二次出国访问，彰显普京对两国“特殊和特权战略伙伴关系”的重视。访问期间，俄印举行首次“2+2”会晤，俄方特意强调这有助于加深两国彼此理解，加强两国的“特殊和特权战略伙伴关系”。

俄印签署的28项合作协议中最重要的当数《2021—2031年军事技术合作协议》。该文件将为未来10年的俄印军事合作提供指导，尤其是推动联合开发和生产武器装备。可以说为俄印下一阶段的军事互动走深走实奠定了基础。此外，俄罗斯和印度还在紧锣密鼓商讨签署类似美印《后勤交换备忘录协议》的军事后勤保障协议，以便利两国军队使用彼此的军事基地。一旦未来签署，将令俄印军事关系再上一个台阶。

20日俄印两位领导人再度互动，主要就如何兑现12月6日会谈所达成的协议进行了讨论，同意就俄印“特殊和特权战略伙伴关系”所涵盖的所有方面保持定期接触，并继续深化双边合作以及在多边论坛上的协商和协调，就包括亚太地区局势在内的国际稳定与安全问题交换意见。

自年初就任美国总统以来，拜登继承和强化了其前任特朗普的“印太战略”，并将印度作为该战略成功的关键而大加拉拢。为此，拜登着力推动美日印澳四国机制的升级和落实。今年3月，四国机制举行首次视频首脑峰会，发布《联合宣言》，成立3个工作组落实峰会共识。 9月，四国机制首次举行线下首脑峰会，重申在疫苗、高质量基建等领域落实合作，并提出联手培养科技人才，打造“四国科技人才闭环”。

再如，美国还持续深化美印双边“全面全球战略合作伙伴关系”。今年3月19日，美国防长奥斯汀访印，称美印关系是“自由和开放的印太之关键支柱”。在拜登政府的持续拉拢下，印度战略自主态度趋于模糊，在落实其“多面结盟”外交政策中明显向美国靠拢和倾斜。莫迪在9月访美时，称“美印关系已进入关键转型期”就体现了这一点。

面对美国持续推动“印太战略”、印度在印太海洋和亚欧大陆两大战略方向游离与偏移，俄罗斯方面当然有所警觉。早在冷战期间，俄印就建立了较为特殊的战略合作伙伴关系，甚至达到准盟友水平。冷战结束，俄推动印度加入“中俄印三边对话”等战略设计，试图以此推动建立公平、多极的世界秩序。俄罗斯还将印度视为印度洋地区重要合作伙伴，以及在印度洋地区辐射影响的重要助力。

为此，俄罗斯采取了一系列行动，外长拉夫罗夫等高层直接表态反对美国以“印太战略”为工具遏制中俄、制造地区分裂。此轮俄印战略协调也是俄罗斯反制“印太战略”的应有之义。尤其是，俄印再签防务合作大单、开始交付S-400防空系统、即将签署军事后勤保障协议等，均有利于巩固两国防务军事领域合作，对冲美国过去10多年来对印度这一俄罗斯传统军火市场的渗透和侵蚀，避免印度因武器装备对美依赖加大而倒向“印太阵营”。因此，俄印互动利于维护亚欧大陆与印太海洋两大阵营之间的相对平衡，也利于全球的战略稳定与和平。

（作者是中国现代国际关系研究院南亚所副所长）