白俄罗斯欲本土部署核武，欧洲“导弹危机”要上演？

来源：澎湃新闻

作者：谢瑞强

白俄罗斯官方透露，在受北约方面威胁的情况下，白俄罗斯准备在自身境内部署核武器。

据俄罗斯通讯社12月18日报道，白俄罗斯外交部长弗拉基米尔·马克伊在接受媒体采访时表达了这一点，在北约方面威胁的情况下，白俄罗斯准备在自身境内部署核武器。

围绕白俄罗斯与波兰边境移民危机、俄乌军事对峙，东欧局势不断升级，而白俄罗斯官方考虑在本土部署核武器的表态则让局势火上浇油。那么，如果白俄罗斯作出部署的决定，那会部署何种核武器？对欧洲核态势又有何影响？

白俄罗斯的核武警告

马克伊表示，白俄罗斯总统卢卡申科所说的“我们考虑在白俄罗斯领土上部署核武器的可能性”，是对北约将来可能在波兰领土上采取行动的可能发生的反应之一。

此前，卢卡申科在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，如果北约在波兰部署核武器，白俄罗斯将向俄罗斯提议在白俄罗斯境内部署核武器。

北约秘书长斯托尔滕贝格曾在上月19日向外界透露，如果德国拒绝在本国领土部署核武器，核武器或将被部署到其他欧洲国家，包括德国以东的国家。

白俄领导人可能考虑将向俄罗斯提议在白俄罗斯境内部署核武器的言论一出，外界担心随着局势升级，欧洲可能上演“导弹危机”。

俄罗斯外长拉夫罗夫指出，卢卡申科的意见可被视作是对西方的警告。

卢卡申科在采访中并未透露可能提议部署的核武器是战略核武器还是战术核武器。

清华-卡内基全球政策中心研究员赵通向澎湃新闻分析指出，战术核武器政治敏感度相对低一些，部署灵活性也高，假如白俄罗斯和俄罗斯达成部署核武器的协议，最有可能部署的是战术核武器。

“这样显得与美国对等，因为美国在欧洲部署的B61核炸弹就是属于核武器。”赵通表示。

今年6月，德国汉堡大学和平与安全政策研究所核武器问题项目网站公布的消息显示，美国在欧洲和土耳其的军事基地存有100枚核弹。

据《原子能科学家公报》今年发布的最新统计，截至2021年初，俄罗斯核武库拥有6257枚核弹头，其中1600枚战略核弹头处于现役部署状态，另有985枚战略核弹头及1912枚非战略核弹头（战术核武器所用弹头）处于存储状态。此外，还有1760枚已退役的核弹头处于待拆除状态。

而美国国防部评估称，俄罗斯目前拥有2000～4000颗战术核弹头。美国核武专家汉斯·克里斯滕森也预测称，俄罗斯正在服役的战术核弹头数约为2000颗，另有数千颗退役弹头等待销毁。

美国华盛顿自由灯塔网站此前报道称，俄军当前正在大力推进战术核力量建设，战术核武器储备在3300～5700枚之间，SSC-8陆基巡航导弹和SS-N-27“口径”巡航导弹等中近程导弹未来也可能装备核弹头。

俄罗斯核力量研究学者帕维尔·波德维奇曾指出，“俄罗斯认为，如果在冲突中使用战术核武器的话，任何人都会避免冲突升级。”

在赵通看来，俄罗斯在白俄罗斯部署核武器可能性很低，因为一旦部署，将是俄罗斯核政策上的剧烈改变，俄罗斯一直标榜不在其他国家领土部署核武器，而且从目前最新情况看，北约在德国以东地方部署核武器可能性正在降低。

德国已在11月24日通过了一项联合协议，德国在新政府的领导下仍将是北约核共享协议的成员。在与俄罗斯紧张局势加剧之际，此举将防止西方军事联盟出现裂痕。德国不拥有核武器，但部署了美国核武器，即B61核炸弹，德国“狂风”战斗机负责携带这些核武器。

德国国防部计划在2025年至2030年之间逐步淘汰“狂风”战斗机，因为维护成本高昂且难以找到备件。德国默克尔政府曾打算购买美国F-18战斗机替代“狂风”战斗机，但该决定被推迟到2022年。

“白俄罗斯外长这两天再次提及考虑部署核武器的事情主要是为了警告北约，强调有更多的手段维护国家利益，包括俄罗斯提供的安全保障。”赵通分析认为。

俄接连打出“一武一文”两张牌

除了核武器，俄罗斯外交部副部长关于可能部署中程核导弹回应北约持续东扩的言论也引发外界高度关注。

12月13日，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫警告称，如果北约国家持续东扩、在俄罗斯边境地区部署军事基础设施，那么俄方会采取行动以示回应，比如在欧洲部署中程核导弹等。

里亚布科夫指出，如果俄罗斯和北约成员国无法通过外交手段解决俄乌两国局势紧张的问题，那么俄方将会采取军事手段来解决这个问题。他同时表示，目前俄罗斯对北约已经“失去了信任”，“北约认为，它们可以依照自己的需求和利益行事，而俄罗斯只能接受这些国家的种种做法，但这种情况不会再次出现。”

此前，里亚布科夫对北约东扩的行为发出过警告，“北约国家不应进行进一步的东扩。但遗憾的是，这些国家忽视了我们的警告，北约的军事基础设施正不断地向俄罗斯边境地区靠近。我们已经提出相关建议，希望有关国家不要对此置之不理。”

一位国内军控领域的学者告诉澎湃新闻，俄罗斯现在最反感的是新欧洲国家，也就是之前一些华约组织的成员国或者原苏联加盟国，因为有些国家为了与美国捆绑更加紧密，已经成为反俄急先锋。

“这些国家希望通过部署美国高价值的军事设施，提高其在美国眼中的战略地位。”上述军控领域学者表示，“俄罗斯外交部副部长抛出这一言论就是为了警告这些国家。”

但在亚布科夫发出警告后4天，俄罗斯外交部17日公布一份安全条约草案，列举俄方向美国和北大西洋公约组织开出的一系列条件，包括要求北约“停止东扩、不吸收原苏联加盟国加入北约、不得在原苏联加盟国建立新的军事基地”，等等。

法新社评论称，俄方通过官方渠道公布还在草拟的安全条约，这在外交上多少有些不同寻常。对于要求北约停止东扩，俄罗斯卫星通讯社解读认为，这项要求针对寻求加入北约的乌克兰和格鲁吉亚。

白宫发言人珍·普萨基17日回应说，美方已看到俄方方案，“我们不会在事关欧洲安全基本原则的问题上妥协，包括所有国家有权决定自己的未来，以及在不受外部干涉的情况下制定本国外交政策。”

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文在智库外交学会一场活动上说，华盛顿已经准备好与俄方谈判，“将把美方关切亮在谈判桌上。”

复旦大学俄罗斯中亚研究中心主任冯玉军在接受澎湃新闻采访时分析认为，俄罗斯接连打出“武力警告”和“安全条约草案”两张牌的主要目的是为了逼迫以美国为首的北约签署具有法律效力的文件，让北约承诺不再继续东扩、在原苏联加盟国部署武器等。

“白俄罗斯考虑提议部署核武器、威胁部署中程核导弹等现在都是说说，短期内不会上演‘欧洲导弹危机’。”冯玉军指出。

对于俄罗斯方面接连打出的“一武一文”两张牌，美国及北约回应称，与北约就缔结安全保障条约进行谈判，俄罗斯必须首先实现与乌克兰的局势缓和。

北约副秘书长米尔恰·杰瓦纳称，北约可能会讨论俄罗斯提议的安全协议的要素，但“所有这一切都只有在俄罗斯缓和与邻国的局势时完成”。他强调说：“在我看来，这是在俄罗斯-北约理事会框架内恢复对话的必要条件。”

米尔恰·杰瓦纳还称，如果俄罗斯继续其“侵略性”行动，北约已准备好应对“任何情况”。杰瓦纳还称，俄方在条约草案中提出的不接受原苏联加盟国加入北约的要求是不可接受的。

卡内基莫斯科中心主任德米特里·特列宁分析称，俄方公开这份草案，暗示他们也认为西方不大可能接受这些条件，“这在逻辑上意味着，俄方不得不依靠自己（通过军事和技术手段）保证自身安全。”