美国经济繁荣在全球掀起涟漪

来源：华尔街日报

作者：Tom Fairless

美国经济的蓬勃发展在世界各地产生影响，使全球供应链难以跟上增长步伐，并推高了价格水平。

美国经济的强劲表现也在吸引外国公司到美国投资，押注美国的增长仍会加速并将超过其他主要经济体。

手握数万亿美元财政刺激补助款的美国消费者们正抢购制成品和稀缺材料。

亚特兰大联邦储备银行公布的初步产出预估显示，今年第四季度美国经济产出增长折合成年率料将超过7%，高于上一季的约2%。摩根大通(JPMorgan Chase)的数据显示，欧元区第四季度经济产出折合成年率的增速预计约为2%，中国为4%。

汉堡和鹿特丹等欧洲主要港口今年的集装箱吞吐量大致持平或低于2019年水平，而美国主要港口今年的集装箱吞吐量比2019年增加近20%。根据航运数据提供商Alphaliner的数据，随着吞吐量激增，美国最繁忙的集装箱港口在全球排行榜上把亚洲和欧洲的集装箱港口甩在身后。

欧洲央行执行理事会六名成员之一Fabio Panetta在上个月的一次演讲中表示，欧洲的耐用品消费表现远远不及美国。根据欧洲央行的数据，美国耐用品消费已较2018年水平激增约45%，而欧元区只增长了约2%。

中国生产者价格升幅大大超过消费者价格升幅，表明国内需求疲软和海外需求强劲之间形成鲜明对比，造成这种反差的一个尤其重要的因素就是美国对中国制成品的旺盛需求。

虽然全球供应链中断在推动全球通胀方面也产生了影响，但经济学家和央行行长们越来越多地指出，美国的超强需求是一个根本原因。

Jefferies首席金融经济学家Aneta Markowska表示：“我们是否挤走了其他国家的消费者？可能是这样。”他称：“美国实施的财政政策使国内消费者的购买力比其他地方消费者强得多。欧洲可能会因此在明年陷入滞胀局面。”

根据英国央行的数据，自2019年底以来，主要发达经济体的耐用品需求激增约22个百分点，其中美国几乎占了90%。

集装箱船巨头A.P.穆勒-马士基集团的网络主管Lars Mikael Jensen表示：“极为强劲的美国需求无疑是（全球供应瓶颈）起点。”

“就像在高速公路上排起长队。美国运输量增长......会从其他市场抢走船只，”Jensen说。“一个地方的问题会引发其它地方的问题，我们生活在一个全球化的世界。”

分析人士表示，今年美国经济增速可能达到6%左右，明年增速将不低于4%，这是几十年来数一数二的高增长率。德意志银行(Deutsche Bank)分析师表示，预计到2023年，美国强劲的增长势头将推动失业率降至近乎70年来最低水平。

摩根大通的数据显示，美国经济产出有望在明年初超过疫情前水平，而中国和新兴市场的产出在2023年底前仍将较疫情前水平低2%左右。

根据总部位于瑞士、为各国央行服务的国际清算银行(Bank for International Settlements)的数据，美国的薪资水平正以每年约4%的速度上涨，高于危机前的趋势增长率，而欧元区的薪资涨幅不到1%。

美国联邦储备委员会（简称：美联储）主席鲍威尔(Jerome Powell)在该央行最近的政策会议后表示：“我们对国内经济给予了大量支持，现在正收获真正强劲的增长、真正强劲的需求、高收入以及诸如此类的东西。”他说：“至于我们是否反应过度，人们将在25年后作出判断。”

美联储表示将更快地缩减其疫情相关购债的规模，为始于明年春季的一系列加息创造了条件。

欧洲央行承诺继续购买债券至少到2022年10月，并表示明年不太可能加息。有数据显示，美国两年时间段的年化基础通胀率已升破3%，是欧元区通胀率的约两倍。相关数据经过了针对疫情影响以及波动较大的食品和能源价格变动因素的调整。

德国智库Ifo的预测主管Timo Wollmershauser表示：“原先预计的2022年强劲的后疫情时代复苏仍未实现。”该研究所最近将其对德国2022年经济增速预期下调了1.4个百分点，至3.7%，理由是持续存在的供应瓶颈以及新一波疫情。

美联储的强硬立场正在推高美元汇率，也给新兴市场央行带来压力，要在本国经济复苏甚至还没有把握的情况下就加息，否则就会面临本币贬值和通胀失控的风险。

墨西哥央行12月16日表示，将把基准利率提高0.5个百分点，至5.50%。此前该国通胀率升至7.4%的20年高点。

俄罗斯央行上周五表示，将把关键利率提高1个百分点，至8.5%，并可能很快再次加息。此前该国通胀率达到8.4%，是接近六年以来的最高点。

企业正在向美国投入大量资金，希望抓住一些人预期的需求可持续增长的机会。一些企业将生产安排在离美国消费者更近的地方，希望能避免疫情和全球贸易战相关的供应冲击。

西班牙风力涡轮机制造商Siemens Gamesa Renewable Energy SA负责离岸业务的首席执行官Marc Becker称：“美国最近的财政刺激措施让我们对美国市场更有信心。这让商家在这一市场开展业务变得更简单，也让客户更容易获得服务。”

该公司拟斥资逾2亿美元在弗吉尼亚州生产海上风力涡轮机叶片。该公司称，这将是一家跨国制造企业对基于美国的供应链的首个投资承诺。

根据摩根大通的数据，今年在美国的设备投资料增长13%。该行预测，对欧元区的资本投资今年可能增长3.6%，而对日本的商业投资将仅增长0.1%。

牛津经济研究院(Oxford Economics)的数据显示，未来两年，美国总价值3万亿美元的两项新财政支出方案可能每年会为美国经济增长贡献0.5-1个百分点，尽管其中规模较大方案的前景在上周末遭到质疑。与此同时，消费者仍在花先前经济刺激方案的补助金。

已在德国拥有生产设施的瑞士太阳能模组制造商Meyer Burger Technology AG计划明年年底前建造其首个美国工厂。这标志着太阳能行业的一个变化，该行业目前约80%的生产都位于中国。

该公司首席执行官Gunter Erfurt表示，之所以作出这一决定，是考虑到一路飞涨的运输成本和快速增长的美国需求。他说，物流成本已涨至疫情前水平的四倍。

Erfurt表示：“美国客户看到并感觉到供应链是不稳定的，他们不能再信任这些供应链了。太阳能组件无法送抵或延迟送达。”

根据牛津经济研究院的数据，流入美国的外国直接投资已回升至危机前水平，与今年第二季度中国的外国直接投资流入量大致相当。根据国际货币基金组织(IMF)的数据，2019年美国成为全球最大的外国直接投资接受国，并在2020年巩固了这一地位，主要受来自日本、德国和荷兰的直接投资增加驱动。

Siemens Gamesa的Becker表示：“每个行业的每个人现在都在考虑，只在中国进行制造是否是明智的选择。”他说，中国拥挤的港口和不断上升的运输成本显示出长供应链的脆弱性。