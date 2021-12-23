特首人选或1月底才有眉目

来源：星岛日报

作者：杜良谋

香港立法会选举过后，政界焦点逐步转向下任行政长官选举。此时此刻，特首林郑月娥上京向国家主席习近平和国务院总理李克强述职，外界难免关注，中央领导人对于林郑连任问题会否有任何暗示或提示。林郑在述职后见记者，就被问到会否竞逐连任，她回应说：“此次到北京，唯一目的是做行政长官的年度述职，没有做其他事情，也没有想自己未来的事情。”她又指，会一直担任第五任行政长官至明年6月30日，因此这段时间，所有在香港特区发生的事，若需由行政长官处理，都是由她本人来处理。

被问到习近平1月视像会见林郑时赞赏她敢于担当，此次则未有提及，是否代表不满意她的表现。林郑表示，中央对她的工作评价，并非自己可与记者分析，所以对有关问题“无乜野可回应”（没什么可回应）。不过她表示，从习近平主席的开场白可得知，对方掌握香港最近一年发生的事情，“可以一件一件事话俾（告诉）大家知，佢（他）知道香港过去一年在各方面的工作。”

从习近平的开场白及林郑事后的反应，此次述职，未有为林郑连任与否下定论。港区全国人大常委谭耀宗和全国港澳研究会副会长刘兆佳都认为，习近平对于特首人选并没有提供任何信息或作出任何暗示，显示中央避免外界有任何揣测。

谭耀宗表示，习主席在述职开场白的讲话，是指出香港未来发展的制度和方向，肯定特区政府的工作，亦是从这个角度出发，不是针对某个个人作出评论，显示中央不希望对特首人选有任何揣测。刘兆佳亦认为，习主席除了肯定特区政府的工作外，不希望对下任特首人选，为外界提供任何信息或暗示。他指出，习主席的重点反而是放在阐述中央对港的新政策的正确性，并对新政策的实施所取得的成果表示欣慰。

刘兆佳又分析，对下任特首选举，中央会非常慎重，不希望会带来社会不稳定，亦不希望爱国阵营不团结以及让内外敌对势力有机可乘。他估计，特首人选最快亦要1月底才有眉目。至于香港在明年3月的特首选举会是“有竞争性”还是采取“澳门的一人模式”？刘兆佳则表示目前谈论仍属言之尚早。

现时距离特首选举只余下三个月，中央仍未有意向，对于期望获得“钦点”的人士，难免会有忐忑。政界高人指，经历过立法会选举强调“有竞争性”之后，明年3月特首战出现选举的机会相当高；但究竟是“自由搏击”又或是中央对人选有倾向性，据说则未有定论。高人指出，对上三届特首战，无论是首届董建华对杨铁樑、2012年梁振英对唐英年、或是2016年林郑月娥对曾俊华，中央最后对于特首人选都有明显倾向性，但在新选制下，不能完全排除由选委会提名两名中央都信任、可以接受的特首人选，由1500人作出选择。高人估计，无论中央采取何种方式，相信在对特首人选有定案之前，都会先向1500名选委摸底，了解选委的意向。未来一个多月，围绕特首跑马仔的摸底、造势，会相当热闹。