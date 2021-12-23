台湾社会民意进入“前统一意识”阶段

来源：中评社

作者：沈而忱

厦门大学台湾研究院讲座教授、全国台湾研究会理事郑剑日前在中华文化论坛上发表论文，指出台湾社会正向“前统一阶段”演进，表现为对统一的抵触抗拒情绪化、反统成为“政治正确”的“道德标杆”、对台海“必有一战”的认知明显上升、对国际干预的期盼和“感恩”心理持续增强等。

郑剑认为，种种现象表明，台湾大量民众在两岸关系、统“独”抉择问题上的思想心态，已经自觉不自觉地进入“前统一意识”状态，并推动着整个台湾社会向“前统一阶段”演进。其主要表现和特点如下：

一是对统一的抵触抗拒情绪化。从李登辉执政中后期迄今，台湾岛内对两岸统一的支持率大体呈逐步下滑态势，明确支持统一的比例由绝对多数降至仅5%左右。与此形成强烈反差的是，“台独”和主张“台独”的民进党的支持率稳步上升，前者一度突破5成，后者一度突破4成。面对抗疫不力的窘境，蔡英文第二任期的支持率一度仍超过5成。特别是30岁以下的年轻人中，“台独”的支持率高达6成，预示着今后仍有继续上升的空间。由此导致的后果是，统一在台湾已经成为政治上的言行禁忌。一度反对“台独”的国民党转向暧昧，甚至变相抛弃“九二共识”；明确支持统一的新党竟然发生内讧，四分五裂；中间选民在国家民族认同上日益“淡绿化”，中间选民不“中间”；社会上逢中必反、逢共必厌、逢统必怒、逢大陆人必“非我族类”氛围浓重，广大民众和政治人物在两岸问题上的情绪化、无厘头反应极为普遍。在台湾，排他性的“台湾人”认同屡创新高，“中国人认同”持续萎缩。

二是对统一的恐惧心理日趋加重。认为“九二共识”等于“一国两制”和两岸统一，就是台湾被大陆“吞并”，就是台湾被共产党“统治”，就是台湾“被香港化”；香港“一国两制”已经失败，香港人民“水深火热”，“今天的香港就是明天的台湾”。高度关注所谓统一时间表问题，担心自身生命财产安全、“民主自由”权力丧失、政治社会地位易位，政治人物疑虑统一后活动空间受限，军公教系统人员疑惑可能失业，“台独”分子惧怕受到惩办，有挺“独”挺绿劣迹的工商界人士惶惶于“秋后算账”。整个社会泛政治化，民众被分裂拒统势力误导或绑架，拖延心态、侥幸心态、待变心态甚至希望大陆政权垮台的心态强烈，媒体网络充斥大陆负面新闻，有关正面报道被谩骂、正面新闻被歪曲、正面举措被污名。归根结底，绝大多数民众内心不能接受即将到来的统一现实。

三是反统成为“政治正确”的“道德标杆”。哪个政党支持两岸和平统一、认同原汁原味的“九二共识”、不亲美日亲大陆，多数选民就反对哪个政党；哪个政党不赞成统一，哪个政党敢于抗拒统一，哪个政党积极引入外部势力干预统一，多数选民就支持哪个政党。统一不单单被与“九二共识”划等号，也与社会主义制度划了等号，在西方价值观和制度治理模式的更强劲影响下，反统自然就是反对社会主义制度、反对共产主义意识形态、反对共产党“统治”，抗拒统一就是保卫“民主”制度、保卫“自由人权”、保卫私有财产，因而被赋予强烈的“道德”意涵，成为台湾一种特有的“政治正确”。“台独”由民进党一党的“政治正确”，逐步向蜕变为整个社会的“政治正确”。这些年来，民进党之所以即便在大陆强大压力下仍不断突破传统支持率，主要原因是选民思想心态的这种结构性变化。在这种心态下，大陆方面争取台湾民心、体现两岸命运共同体的举措，都被民进党和“台独”极为容易地戴上了“统战”的帽子，激发起反感和抗拒。

四是对台海“必有一战”的认知明显上升。随着大陆颁布《反分裂国家法》、强化坚决粉碎“台独”的政治宣示、军队对台作战能力急速提升和绕岛巡航等军事威慑行动常态化实战化、社会“武统”呼声强劲增长，以及美日等外部势力大力炒作所谓大陆武力解决台湾问题，台湾社会各界对台海战争风险的认知明显提升，相信大陆最终可能武力解决台湾问题的民众上升。

五是愿意为拒统甚至“谋独”而战的比例有所增大。台湾是工商社会，打仗的主力——年轻人在优渥的生活条件下长大，加之“台独”是争议性问题、台军高层至今公开表态不为“台独”而战，所以，长期以来台湾岛内愿意为“台独”而战的民众比例一直不高，大体维持在两、三成左右。但民进党重新执政后，两岸关系日趋紧张，岛内民众对大陆敌意再次明显上升，愿意为“台独”和“拒统”而战的比例升至近50%，超过不愿战的比例在5个百分点以上，且如果届时美军介入，这个比例势必更高；超过50%民众表示能够承受战争损失，只有40%表示无法承受。发生这种几乎质变的根本原有是“台独”和分裂的洗脑教育、意识形态矛盾激化，导致台湾社会的“中国心”“中华情”陡降，对大陆的“敌国”“非我族类”意识上升。这种情感的蜕变和认同的扭曲，与美国以中国大陆为战略竞争对手，联合西方国家在台湾问题上强硬表态所导致的亲美、亲西方、亲“民主自由”价值观心态的强化，交织在一起，形成恶性循环。

六是对国际干预的期盼和“感恩”心理持续增强。随着美国发起对华战略竞争，把支持台湾作为重要抓手，竭力“以台制华”、“以台污华”、“以台围华”，并纠集其他西方国家在政治、外交、军事上跟进挺台，营造了对民进党当局有利的一定国际氛围，激发了台湾部分民众以国际干预对冲我反“独”压力的期望值。在政治力量的操纵下，台湾社会亲美日、亲西方心态日益强化、固化、单向化。

另一方面，郑剑表示，在台湾民众的“前统一意识”诸现象中，也有对推进统一有利的一面：

一是对统一必然性和可以遇见性的认知实质上升。在两蒋统治时期、李登辉执政前期，绝大多数台湾民众对两岸必然统一的前景没有怀疑，甚至有所向往，支持“三民主义统一中国”。亦有所谓“左统”势力，支持大陆解放台湾。但此后形势便逐步转向，绝大多数岛内民众转而反对统一，更反对“一国两制”，“台独”思潮随之同步逐步滋长。但是，随着大陆的快速发展、两岸实力地位日以倾斜，台湾民众的“被统一”意识逆势上扬。到蔡英文第一任期，民调中认为两岸必然统一的一度民众过半，目前维持在近半状态。假如反问台湾民众是否认为“统一不可能”，内心深处真正相信者将寥寥无几。不但如此，从岛内舆论反映看，台湾民众对两岸统一的时间，已经由以往的遥不可及、后代子孙的事，转变成历历在目、看得见摸得着了。

二是推崇更加务实和个人主义的人生观价值观。特别是40岁以下的年轻人，更注重民生问题，更注重个人利益，更注重两岸关系与个人前途命运之间的实际利害。越是年轻群体，这个现象越是突出。这是工商社会、优渥生活、西式教育的结果，是“小确幸”、无奈感交织形成的。2019，《远见》杂志民调结论表明，“台湾年轻人比想象的更务实”。“90后”最关心的是民生与经济议题，教育和食品安全位列第二。国际局势位居第六，比“80后”高出十个百分点。另有民调表明，如果美国与中国大陆发生战争，只有约20%表示应该明确站在美国一边，近半表示不应卷入。

三是对美国的不信任感依然不低。台湾广大民众、精英阶层对美军是否战时驰援、以后会不会再次出卖台湾普遍心存质疑，对美国以自身利益为准绳应对台湾海峡事态、不愿与中国大陆展开大战和核战争深信不疑。民调表明，即便在美国联合日本等国竭力炒作“协防台湾”的情况下，仍有近半台湾民众不相信美军战会时驰援台湾，绝大多数认为美国只为自己利益处理台湾问题、不会冒着与中国大陆打核战争的风险武力介入台海战事；多数民众认为美国卖给台湾的武器都是过时货、美军即将淘汰的处理品，普遍认可台湾对美军购价格偏高、是“交保护费”及美国因害怕两岸统一后军事技术流入中国而限制对台军售技术先进性等说法。

四是更多的人能够主动或被动地在两岸必然统一的大前提下思考规划个人生涯，集中表现为愿意来大陆就学、就业、生活及交流交往等。这些年来，愿意来大陆工作、学习、生活、定居的台湾人持续上升，并成为年轻人中的一种时尚。一些年轻人开始把统一作为走政治人生道路的一种选择，统派中出现出色的青年骨干；在大陆发展势头良好的标志性人物的带头作用逐步形成，激起青年学生向往，“新两岸族”渐成有别于岛内固有群体的新的社会势力。这种社会势力希望两岸关系和平发展、愿意依靠大陆生存发展、反对两岸关系恶化破坏，支持理性正道的实力在岛内执政。随着中华民族伟大复兴的逐步逼近，台湾必然会有越来越多的人主动而积极或被动而无奈地把自己的前途命运与统一的前景挂钩，从而进行重新思考、定位和选择。