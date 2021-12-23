分析：监管风暴后中国互联网巨头将避当“出头鸟”

来源：路透社

作者：王臻臻

中国互联网行业2021年遭遇多方位“监管风暴”打击，前五大上市巨头市值年内已蒸发合计约7,000亿美元。随着部分政策落地，明年行业监管压力预计将有一定程度的好转，但互联网巨头们或将继续保持“低调”增速。

此外，互联网行业巨头明年料进一步聚焦主业并加速业务创新，同时加快“破墙”步伐推动互联互通，以应对行业竞争及多变的监管环境。

“罚完款之后，这些业务该发展还是会发展，但是就会放慢一点。”一资深市场人士对路透表示。

他指出，中国的反垄断政策是过去一年腾讯、哔哩哔哩、美团等公司股价重挫的主要原因，预计互联网行业巨头在未来几个季度都不会设置太高的增长目标。

“枪打出头鸟，木秀于林风必摧之。在这个时候如果还不低调趴着的话，那么国家政府相关单位就会抓着你做典型。”他说。

今年4月上旬，中国监管部门对电商巨擘阿里巴巴开出182.28亿元人民币反垄断天价罚单；而中国最大在线外卖平台--美团的34.42亿元反垄断罚单亦在10月靴子落地。

多重压力下中国互联网巨头市值今年以来已大幅缩水，其中腾讯年内蒸发逾两成，阿里巴巴更是接近“腰斩”；拼多多在缩水逾六成后，距离跌出市值前五仅一步之遥。

天风证券全球科技首席分析师、海外研究团队负责人孔蓉对路透表示，明年整体政策及监管环境在重新定调、规范之后，预计将步入一个相对健康的轨道；而除了监管政策外，也需要注意中国移动互联网的红利时代已经发生改变。

“比如用户数的增长已经过了一个高速发展期，如果还是只有原来的一些业务和市场再去支撑高速的发展，我觉得是相对比较困难的。”她指出。

她认为，明年互联网公司的海外市场增量、产业互联网业务以及科技领域创新是值得观察的三个重要指标，“对于（互联网公司）明年及中长期表现，我们也不会特别悲观，还是看不同的公司业务怎么去运行，能不能把握住后面的机会。”

分析人士并认为，行业巨头打破平台壁垒的步伐预计进一步加快。此举不仅是为了迎合监管环境变化，更是为了应对更加严峻的行业竞争挑战。

12月16日，字节跳动旗下抖音推出的潮流市场电商平台--抖音盒子APP已在各大应用市场上线。在拥有天然流量的短视频平台也正式迈入电商领域后，行业竞争格局正在悄然改变。

“对于传统的电商平台来讲，最终做的都是流量生意。...所以互联互通对于比如阿里来说，它肯定是非常欢迎的。”孔蓉表示。

东吴证券研报指出，在反垄断“二选一”破除、中心化电商和内容型电商崛起以及行业竞争加剧的背景下，阿里巴巴需要积极拥抱微信流量和下沉市场，进一步加大对核心主业的扶持力度，才能阻止基本面下行的态势；对于腾讯来说，互通后小程序商业化能力有望提升，预计微信支付收入增量空间约百亿元。

广发证券亦认为，互联互通是大势所趋，开放生态流量有利于促进微信生态中的交易额，进而吸引品牌主在微信生态中加大广告投放预算。

不过，即使传统电商通过“破墙”拥抱了更多流量，它们仍然面临加速创新和提高流量变现效率的挑战。

“政策边界在反垄断法实施后变得更加明确，这对于行业创新来说是一个好机会，但对于大型流量平台来说，创新的‘时间窗口’可能会被压缩。”风云资本创始合伙人侯继勇指出。

他认为，在外部竞争加剧的情况下，例如腾讯以前在充足的时间窗口内自己孵化应用、培育自营服务的模式可能会受到冲击。

孔蓉亦指出，传统电商即便拥抱了流量平台，其能否与短视频平台去匹敌和竞争还是要打一个问号。短视频平台的流量和电商服务实际是原生于一个“集团”里的，因此整个内部的打通效率肯定会更高。

全球咨询公司--贝恩公司近日发布报告显示，随着拼多多、抖音、快手等电商新贵的崛起，阿里巴巴对电商渠道增长的贡献占比从去年的49%，降至今年前三季的35%。

腾讯旗下微信11月末公告称，即日起对外部链接管理措施进行更新，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接；将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。

今年以来，中国多次重申防止资本无序扩张和野蛮生长，互联网巨头的投资版图预计在明年也将迎来更多市场关注。

“从两个方面来看，一个是（互联网巨头）很多投资领域必须要去做收缩；但从另外一个角度来看，资本无序扩张的另一面就是资本有序扩张。” 侯继勇表示。

他认为，过去10年甚至20年的无序扩张造成了极大的资源消耗，而有序扩张其实相当于是在给行业“画边界”。对于互联网巨头来说，未来需要聚焦在核心业务领域做扩张，如阿里巴巴对电商上下游进行投资；或者对高科技蓝海领域进行投资，如芯片、智能终端操作系统等。

东吴证券研报称，阿里巴巴投资涉及电商、文化传媒、云技术、物流、新零售等多个行业，且在部分行业代表性企业中持有较多股份；随着监管审查力度加大，预计阿里巴巴将逐步减少对文化传媒等行业的投资。

阿里巴巴今年以来已经在逐步退出传媒领域的投资。其关联公司阿里创投已与湖南国资主体--财信精果签约，拟转让所持芒果超媒全部5.01%股份，转让价款总计约44.5亿元。据路透测算，阿里创投在芒果超媒上的直接损失将超过17亿元。

截至第三季度末，阿里巴巴还持有中国领先线下媒体--分众传媒6.13%股份及光线传媒5.82%股份。

本月稍早结束的中央经济工作会议提出要为资本设置“红绿灯”，新华社随后发表评论文章称，设置“红绿灯”意在引导资本在法律法规的制度框架下积极有为；遏制资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。

中宣部出版局副局长杨芳月中在2021年中国游戏产业年会上明确，要坚决杜绝擅自变更内容、无版号上线运营等违法行为，抵制资本无序扩张和野蛮生长，切实增强行业自律。

“我们看到了这种无序扩张带来的伤害，但是更重要的是要看到资本有序扩张之后，对企业家、对这个世界带来的新的可能。”侯继勇说。