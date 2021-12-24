中美战略竞争 欧洲可以是朋友

台湾《旺报》社评

第24届冬季奥运将在北京开幕，北京将是第一个夏季奥运与冬季奥运都办过的城市。 2008年北京奥运是中国走向强国的开幕秀，冬奥参与国多半是富裕国家，冬奥将成为中国富庶强盛的里程碑。相对2021年东京奥运受困于冠病疫情，北京冬奥如能顺利举办，更将代表中国大陆防疫与治理能力的成功。

西方不是铁板一块

美国将中国视为全面战略竞争的对手，自然不愿见到大陆的国际地位与声望更上层楼，就算不能全面抵制，至少也要给北京一点晦气，于是以新疆人权议题为由发动盟友进行外交抵制，但未收一呼百应之效，只有五眼联盟国家加入，其中纽西兰还是以疫情为由，而不强调“抵制”。

美、英两国有共同的文化渊源，更有特殊的战略关系。英国虽然属于欧洲国家，但与欧陆国家若即若离，不如与其他英语系国家亲密。长期以来，英国与美国的外交政策亦步亦趋，英国脱欧后更是加速融入美国主导的全球战略。英语系国家共建的五眼联盟，在美国国力渐露疲态后，重要性渐渐突出。今年不惜得罪法国而成立的美英澳同盟（AUKUS）更是将这种“打虎捉贼亲兄弟”的血缘连带推上高峰。美国这种在西方国家阵营中区分远近亲疏的作法，不只是有战略的考量，也有深刻的文化背景。

事实上，英、美与欧陆的哲学思维传统本就不同。英、美哲学重视经验，强调个体差异；欧陆则有理性主义的传统，重视逻辑的一致性。最具体且容易理解的表现，就是英美法系与大陆法系的差异。英美法重视个案的判例，大陆法侧重法律体系与法条精神。反映到人权观念也有所不同，英美强调个人主义，欧陆的人权观念是来自理性思辨与自由意志的人文传统，认为理性思辨的结果可以达到社会共识，而不是个人社会。

哲学思维与价值观的差异也反映在资本主义的运作模式与政治制度。英美资本主义强调个人主义，极端表现就是优胜劣败，赢者全拿。企业追求股东利益最大化，员工、环境、社会等生产相关条件等都被视为外部化，不被考虑。国家往往扮演资产阶级的工具，成为利益团体的代言人。在政治上无论总统制或议会内阁制都是赢者通吃，没有小党生存空间，很少政党协商联合政府。

欧陆国家，特别是德国与北欧国家发展不同的资本主义模式，被称为“莱茵模式”和“斯堪地模式”，更重视社会的和谐共生，反对社会达尔文主义，企业更注意员工福祉与社会责任。国家作为资方与劳方的调解者，进行社会资源的统合与协调。在政治制度上强调“协商民主”，大多是多党的议会制国家，尽可能让社会不同利益有表达的机会。美、欧资本主义模式的差异，在全球化时代矛盾就更为明显，例如欧洲想要对跨国科技巨头征收数据税就面临很大的阻挠。

二战结束后，欧洲传统强国没落，欧洲国家被卷入美苏冷战对抗，他们意识到要维护自身利益只有团结，于是从基础的经济合作逐步走到今天的欧盟。特别是冷战结束，少了前苏联的压力，美欧之间的矛盾就凸显出来。欧盟为了摆脱美国的控制，更是加快金融整合。美国也知道欧盟的企图，便利用南欧的乱局打压欧元。随着21世纪这20年来，美国国力从颠峰走向衰退，欧洲争取战略自主的呼声越来越高。

但欧盟有一种特别的心结，就是眼见中国大陆崛起、美国衰退，欧洲有“双重衰退”的没落感。就像2019年德国慕尼黑安全会议的主题“西方缺席的世界”，欧美毕竟掌控全球过去2、300年经济、军事、科技与文化等方面的优势，美国的式微也让欧洲产生危机感，一时难以适应，连带地会愿意在某些方面，特别是价值立场上与美国站在一起。

西方不是铁板一块，更要注意欧洲在历史意识、价值体系、战略利益以及制度设计与美国的差异，中国大陆和欧洲应该可以有不同的交往互动方式。马克思主义来自西方，其社会关怀与人道精神正是来自西方人文传统，“马克思主义中国化”应该扩大到中西方人文主义与理性主义的对话与学习。彼此尊重，相互学习，欧洲也可以是好朋友。