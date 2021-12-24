“稀土航母”启航 有力应对美科技战

香港《星岛日报》社论

被视为“稀土航母”的中国新央企昨天在江西省诞生。由多家国企组建而成的中国稀土集团，是中央应对国内外挑战的战略部署，透过资源整合，提升央企竞争力之余，更有效管控稀土供应和价格，巩固中国在全球稀土供应产业链的主导地位，成为与美国博弈的强而有力筹码，让美国在打科技战时知所顾忌。

提升央企竞争力 应对内外挑战

中国稀土集团是由中国铝业集团、中国五矿集团、赣州稀土集团与两家稀土科技研发公司组成，组建后将属于国务院国资委直接监管的央企，国资委成最大股东。新成立的中国稀土集团将整合南方中重型稀土业务，与侧重于轻稀土的北方稀土形成南北呼应的格局。

中央致力打造这艘“稀土航母”是出于战略需要。首先，国企改革三年行动将于明年中共二十大召开前基本完成，因此央企和国企整合重组步伐明显正在提速进行，今年已先后有化工、卫星、钢铁、物流和稀土业成功进行战略重组，透过“强强整合”，希望可打造一批世界一流、高质量的企业，加快产业升级，提升竞争力。鉴于当前经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中央希望透过加快央企整合，提高企业的风险化解能力，成为国民经济的稳定器和压舱石。

稀土业虽然之前已经历过多次整合，但仍有乱开采情况，企业间在生产和销售方面又各自为战，为了竞争不惜竞相压价，以致稀土低价外销，造成国土资源流失。现在中国稀土集团成立，透过集团化经营，更好地对稀土产能进行统筹，聚焦稀土的科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询服务、进出口及贸易业务，解决过往产业链结构失衡问题，并重塑稀土产业格局，让当局可有效管控稀土供应和价格。

更重要是，当中国主导稀土全球供应链的定价权和话语权，便可作为重要筹码，跟美国打科技战时更有底气。稀土是制造电动车、智能手机触控面板、高科技电子产品和先进武器的关键原材料，中国在稀土供应明显占了资源优势，全球稀土储量为1亿2000万吨，中国占了三成七，而中国稀土产量占全球七成，美国、日本和西方都倚赖中国稀土供应。

美国为了遏制中国，不惜打科技战，因科技关乎一国经济、军事和政治实力，可是美国在打科技战可谓毫无底线，除了恃着拥有核心技术专利，禁止科企向中国提供含有美国核心技术的产品和科技外，更长臂管辖，以可能造成美国国家安全风险为由，阻止中资收购不含美国核心技术的南韩美格纳半导体公司，又考虑对中芯国际实施更严厉出口制裁，目的是阻挠中国获得先进晶片技术，拖慢中国高科技发展。

宜视为威慑武器 逼美知所行止

中国稀土集团成立，有助中国对稀土资源进行集中管理和生产，增加中国在全球稀土市场的定价权和影响力，便可透过加强管控稀土出口，作为对美国卡中国脖子的反制手段。美国明白到中国打“稀土牌”的厉害，今年初已与澳洲合作开采稀土，试图降低供应链被卡脖子的风险，但短期内难以做到供应链“去中国化”。

不过，相信中国不会轻易祭出稀土这王牌武器，因可能会引起其他国家警惕，故稀土只能视为威慑性筹码，让美国知所行止，不要去得太尽。故稀土可视为是中美和平的安全阀，一旦北京决定对美国禁运，意味双方关系已恶化到不惜摊牌地步。