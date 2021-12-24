自毁“护国神山”能护台？看清陆美交锋的现实

来源：Yahoo论坛

作者：翁履中

美国陆军战争学院近期一篇建议台湾自毁台积电及半导体产业，作为威吓中国大陆武力犯台的论文引发不小的争议。撰写本文的两名国际关系学者，针对台海局势提出见解，他们认为在台海军事实力不对称，而美国又不见得能够出兵支援的情况下，台湾应该采取焦土政策来降低大陆犯台的意愿。过去类似言论也偶尔出现，但建议台湾自毁台湾半导体产业的极端手法却相当罕见。虽然这篇文章遭到批判，但文章中的说法，也呈现了美国部分人士对于台湾的真实态度，值得台湾审慎面对。

近年来因为台美关系友好的印象，透过媒体频繁报道，扩大了对美国民意挺台湾的想像。导致台湾绝大多数的民众，以为美国与台湾的好交情，已经改变了从华府到民间对台湾的认识，忽略了美国民众其实跟任何民主国家的人民一样，并不重视自己周边生活之外到底发生了什么事。

以台湾的公投为例，透过媒体和政治人物不断地宣传，都激不起足以跨越门槛的关注，我们又怎么可能相信，连美国媒体都鲜少讨论的台湾，会是一般美国民众日常生活中，愿意花时间理解的话题呢？

正因为绝大部分美国人对台湾无知，也不了解两岸的历史脉络，所以在美国进行民调，询问民众是否愿意支持守护台湾的民主，调查的结果反映出来的究竟是支持台湾，还是因为看见了题目当中“支持民主”这个政治正确的概念，其实很值得讨论；也让目前美国民调当中，三到四成愿意支持台湾的结果，应该更谨慎地解释，而不是过分乐观。

毕竟，如果连研究印太区域安全的国际关系学者都用焦土政策，这种完全背离台湾利益的手段来建议台湾，忽略了两岸关系算计的成本不仅仅是经济上的利益，还有历史、文化背景的考量，就可以想见在美国连菁英阶级，仍有许多人对于两岸议题，也只有非常浅薄的认识。

事实上，不只是美国的部分国际关系学者从战争的角度提出过让台湾自残或者弃台的说法；连台美之间在谈判自由贸易协定的过程中，也曾出现财经学者主张，台湾地狭人稠，所以应该放弃本土农业，专注在科技产业跟美国的合作，把台湾对农业产品的需求交给美国农业来支持。

从台湾的角度来说，这些想法是完全违反台湾利益的主张，可是为何会在美国精英阶层被提出来讨论？原因很简单，因为美国从来思考的就不是，也不可能是台湾的利益。提出焦土政策，增加台湾的威吓力，表面上是降低中国大陆解放台湾可能产生的利益，但实际上更是为了避免美国需要出兵协助台湾。

而建议台湾高科技产业跟美国强化合作，确保全球产业链稳定，更是为了美国维持竞争优势。美国追求自己的利益没有错，只是台湾不用对美国的要求照单全收，不分对象，台湾都应该守护自己的利益，护台还是卖台，真的不该用政治意识形态来判断。

从特朗普到拜登，美国对外的形象和态度或许有所改变，但美国利益优先的核心目标却从来没有动摇过。美国国内政党高度对立，意见分岐，但是支持台湾确实是两党的共识，只不过两党的共识，其实还包括了支持台湾必须有一定的限度。

因为美国很清楚，一旦越过了美陆台关系的红线，对谁都没有好处。新的一年中国大陆-美国的交锋肯定还会持续，拜登政府或许会在2022年期中选举的压力之下，展现比过往更强硬支持台湾的态度，可是只要美国没有采取行动，立场再强硬，台湾都得靠自己来承担守护台湾的责任。

不论是焦土战术，还是配合美国印太战略提升全民防卫意志，要让世界看见守护台湾的决心，台湾需要更多实际的国防准备，而不能只是说说而已。