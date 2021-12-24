冬奥在即，外企瞄准中国滑雪市场

来源：日经中文网

作者：渡边伸

距离2022年2月北京冬奥会还有一个多月时间，中国滑雪市场越发受到瞩目。有观点认为，由于引起很多人的关注，相关市场将从以往的爱好者和高收入人群向外扩大。欧美的体育用品企业相继在中国开店，期待市场扩大的情绪高涨。

生产滑雪服等的德国博格纳（Bogner）12月2日发布消息称，将与中国波司登国际控股集团在当地成立从事销售等业务的合资公司。博格纳认为，“冬季运动爱好者会因为北京冬奥会而增加”，计划5年内在中国开设约80家门店。

2021年9月以后，博格纳在北京和吉林开设了限定期限的门店。博格纳联合首席执行官海因茨·哈克尔表示，该公司与中国知名企业波司登合作，“目标是成为中国高级体育市场的有力参与者”。

据中国媒体报道，美国运动服装企业Volcom也于11月在北京开设了第一家门店。9月，瑞典Peak Performance在天猫开设了网店。日本高得运（Goldwin） 也打算在中国强化销售体制。

在中国体育市场上，过去滑雪并不是一个有实力的领域。原因是备齐滑雪用具、以及在滑雪场购买缆车票都需要花费一定成本。调查公司智研咨询的调查显示，虽然截至2019年的五年内，中国的滑雪人口增加了62％，但也只有1305万人，与被认为达到约3亿的篮球人口相比，仍然十分有限。

2020年，中国滑雪人口受冠病疫情影响下降到1051万人，市场规模也缩小到835亿元（人民币，下同，178亿新元），比2019年萎缩6％。但目前对市场重新加速增长的期待高涨。中国的冠病感染者少于其他国家，休闲娱乐市场具备增长基础。

“这个滑雪季也打算经常去滑”，三年前开始练习单板滑雪的大连人曲小姐已经显得迫不及待。两年前的滑雪季因疫情几乎没能享受到滑雪的快乐，而2020年去过五次左右。据说每次花费在200元左右。

预计爱好者群体将会增长，相关业务也有望扩大。比如北京粉雪科技有限公司，该公司的APP“滑呗”使用全球定位系统（GPS），可以记录滑出距离和速度。APP的下载量不断增加，2021年8月获得了4000万元融资。围绕北京奥运会，民间的商机在不断扩大。