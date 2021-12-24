印度远程反潜导弹是否中看不中用？

来源：“思想香港”网站

作者：宋忠平

印度正在研发出来一款很牛的远程反潜导弹，到底牛还是不牛还需要实战检验！这款武器是弹道式的反潜导弹，在战斗部装了一枚反潜鱼雷，采用的是弹道导弹发射的方式，这个射程非常大。一般的反潜导弹只有几十公里射程，但它可以达到几百公里，印度为此十分自豪。在印度看来，如今各国潜艇对自己构成了严重威胁，别忘记“印度洋是印度人的印度洋”，所以需要控制在印度洋内的其他国家的潜艇，尤其是要控制中国的潜艇进出印度洋，为此印度就研制了这么一款远程反潜导弹。究竟射程有多远，印度官方公布是643公里的射程。

但就国际范围内的一般反潜导弹，包括美国、中国、俄罗斯等国的反潜导弹的射程是多少？像美国的阿斯洛克导弹，北约也一直在使用，射程只有22公里；像中国的鱼-8反潜导弹，射程大概为30公里。这就是中美两个国家的反潜导弹，射程也只有二三十公里，俄罗斯的反潜导弹也类似，射程也在这个数量级。

反潜的关键在哪里？关键在于如何搜潜。只要能够发现潜艇、搜到潜艇，才能够去反潜，这才是最关键的问题，所以能做到搜潜，才能够给远程反潜导弹提供目标，提供可以打击的目标，这个才是最为关键的。

那么究竟如何来搜潜？一方面可以用固定的水声系统，也就是在海峡和其他狭窄的水道，或一些特定的地点来布设固定的水声系统，潜艇经过之后就能够听到，通过这种方式就能够了解潜艇大概在哪个位置，再派反潜机实施精确搜潜。像印度的反潜体系主要靠的就是固定翼飞机和直升机，比如最新的从美国引进的12架P-8I反潜巡逻机，这个确实比较牛。另外，也从美国引进的海鹰反潜直升机。还有早期从俄罗斯引进的伊尔38，伊尔38就类似于美国的早期P-3C反潜机。还有就是引进俄罗斯的卡-28反潜直升机，这款直升机类似于是美国的海鹰反潜直升机。此外，还有从苏联引进了图-142，这是一款远程反潜巡逻机。可见，印度的反潜体系不可谓之不大，这些反潜设备都是“察打一体”，而并没有办法给远程反潜导弹来提供目标指引。因为P-8I、海鹰、伊尔-38、卡-28、图-142，这些反潜飞机可以携载反潜鱼雷，就近找到潜艇就开始攻击，根本不需要给所谓的远程反潜导弹来指引目标，多此一举。

作为印度的远程反潜导弹，它的快反时间是多少？从准备一直到最后发射，在空中飞行600多公里的话，前前后后需要10-15分钟的时间，这个时候潜艇早就溜之大吉了。这就是为什么反潜强调“察打一体”，发现潜艇要先警告，如果不听警告就可以直接攻击，这叫“察打一体”，这才是最为关键的环节。但印度恰恰是把察和打分开了，也就是察要通过其他的侦测系统，打则通过远程弹道式反潜导弹来打，这样就会导致“察打一体”分开之后，作战效率大大降低，有可能很难攻击到具体的目标。

那如何来改进呢？

比如需要特种的搜潜设备能够快速发现，还能持续跟踪，这就看看印度能不能研制出来，而这些东西买不到。

另外就是要有高超音速的载具，比如现在就只有两倍、三倍的飞行速度的导弹是不够的，需要有5-10倍的高超音速才能够缩短飞行时间。同时鱼雷也不能是普通的鱼雷，必须得是超空炮的鱼雷，时速达到100-200多节，从而来跟踪并摧毁目标。所以印度如果在这三方面的技术能够有所突破，或许这样一种导弹还能够发挥其效能。

虽然用弹道导弹来运载鱼雷打击远距离的潜艇看来是有一些问题，但弹道导弹其实是可以部署智能水雷。部署此类智能水雷就可以对其他国家的海军基地实施远程封锁。一旦港口被封锁了，就会导致军港内的军舰成了“瓮中之鳖”。如此一来，就可以通过其他反军舰的弹道导弹或反舰导弹来一一来摧毁，这个想法倒是可行的。因此，印度的这款远程反潜导弹是不是中看不中用，或者说既不中看也不中用，还就需要用一场实战来检验这款印度耗费巨资研制出来的“新概念武器”了。