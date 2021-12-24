奥密克戎见证多国抗疫“白交学费”？

来源：香港01

作者：叶德豪

在南非通报世卫Omicron（奥密克戎）变种大约一个月后的今天，该病毒株在丹麦、葡萄牙、英国、美国等欧美国家已迅速成为新增确诊案例的主流。在美国，截至12月18日的一个星期内，该变种已占其新增确诊案例的73%，是此前一周的数字急增六倍。

由于Omicron成为全球各国主流只是时间问题，不少国家都以扩大疫苗加强剂接种，或收紧抗疫社交管制来应对，其中此前采取较宽松抗疫措施的荷兰在12月19日更成为欧洲抢先进入封锁的国家，将全部非必要场所关闭，至少到来年1月14日为止。圣诞前夕再遇变种来袭，人们回想去年同类景况，不禁有历史重演之感。

随着时间的推演，以及Omicron从最先发现的南非传遍多国，我们对Omicron的认知正不断加深。本周就有至少四个分别来自南非、英格兰、苏格兰和丹麦的研究，显示出暂时估计能以每两日倍增感染案例高速传播的Omicron变种，在致病能力之上逊色于流行全球的Delta（德尔塔）变种，进一步支持了这个最初出自南非案例的观察。

高传染、低致病互相抵销？

南非的研究显示Omicron感染者的住院率比其他变种的感染者低八成，不过研究人员只就病人的年龄或长期病患作加权，并没有考虑病人是否已接种冠病疫苗。在每日新增确诊人数已往下行的南非，研究者更认为此结果将在其他有高比例人口曾感染冠病的国家有效（据估计，南非已有六至七成人感染过冠病病毒）。

在天气与南半球迥异的欧洲，以英格兰数据为基础的伦敦帝国学院研究显示，相较于Delta感染者，Omicron感染者的住院率低大约15-20%，而在未接种疫苗或未曾感染冠病的人口中，此数则为11%。苏格兰的研究则显示在完成两剂疫苗接种的年轻成年人中，Omicron感染者的住院率较Delta低三分之二；丹麦的数字也与苏格兰接近，不过有学者就认为这或许并非病毒本身造成，而是受感染者多为年轻且已完成疫苗接种所致。

同时，虽然全球多种主要疫苗原有的两针接种对感染Omicron的有效率已大大降低，但其对重症的有效率只是稍有下降、依然在甚高水平（例如复必泰的数字就由针对Delta的93%下跌至70%），而且实验室数据也证明加强剂的接种能以超过20的比例增加针对Omicron的中和抗体量。

另一方面，本周刚获得美国食品及药物管理局（FDA）批准使用的辉瑞口服药物Paxlovid，可大大减低重症高风险患者的住院和死亡率之余，更是以针对冠病病毒用以自我复制的酶为机制，预计对Omicron依然有效。

这些疫苗与药物的消息，配合起Omicron致病能力初步预期较低的数字，可算是全球第二个疫下圣诞当中难得的小礼物。

不过，正所谓“福兮祸之所伏”，Omicron看似较低的致病率，其实绝对不能让人们掉以轻心。在整体人口的疫情而言，其较高的传染率与较低的致病率，在公共卫生的层面是一组可互相抵销的数字。如果其传染率较此前病毒株大增，致病率却只得较低幅度的减少的话，高量的感染人口将会造成住院、重病、死亡人数的绝对数字上升。

因此，即使有人相信低致病率的Omicron能取代Delta成为主流可能是件好事，世界各国此刻都不得不对Omicron抱持起严阵以待的态度。

问题是，严阵以待的态度，不能代表各国在应对Omicron疫情上已汲取到此前的教训。