德国正面临一场前所未有的能源危机

来源：新京报

作者：陶短房

据报道，欧洲大陆目前正深陷于能源危机之中，而德国依旧准备在今年年底前关闭其几乎一半的核电产能，这无疑将给欧洲电网带来进一步的压力。

冬季缺电又缺暖



德国属于西欧海洋向大陆过渡的气候，冬季寒冷而潮湿，取暖压力很大。不仅如此，作为欧盟最大的制造业国家，德国拥有庞大的钢铁、铝、水泥、化工等高耗能产业，这些能源密集型企业关乎万千德国人就业，也关乎德国的经济景气、民生幸福和社会安定。由于新冠疫情肆虐不已，2021年德国的冬天格外“寒冷”，能源安全自然也变得异乎寻常的重要。



偏偏在这个格外“寒冷”的冬天，德国出现了二战后未有过的能源危机。圣诞假期前夕，德国电价飙升至每兆瓦431欧元。与此同时，德国的能源消耗却因家庭用电、取暖等生活性需求而有所回升。



面对能源短缺、电价飙升，通常的应对手段是向市场投放能源战略储备，而德国当前最重要的供电、取暖能源是天然气，这意味着德国政府应尽快释放天然气战略储备。

然而，这几乎做不到。12月的最后10天开始时，德国战略天然气存储容量比已跌落至前所未有的低点——57%。这比荷兰（41%）奥地利（37%）等某些邻国要好一些，但作为人口大国和制造业大国的德国而言，这样的天然气存储容量比是十分危险的。

通常情况下，如此低的数值会在1月下旬因企业陆续开工而出现。而12月生产低谷出现这样的数值，则意味着一旦开工量反弹，能源危机将雪上加霜。



要命的是，补充这些能源缺口也可望而不可即。能源最充裕的欧盟邻国——法国，为应付2022年选举临时“关停检修”了两座核电站，以满足其“绿色能源标准”（核电占比不超过五成）。这对法国供电、供暖影响有限，却斩断了德国“跨境借电”的出路。



德国的天然气供应主要依赖俄罗斯，但其押注的“北溪-2”项目前途未卜。加上乌克兰局势危机四伏，其他天然气供应国和无所不在的金融杠杆趁火打劫，让国际市场的液化天然气变得奇货可居。



凡此种种，足以让刚刚上台的朔尔茨总理及其领导下的联合政府头疼不已。即便勉强熬过年前难关，节后又不得不陷入“保生活用电还是保工业生产”的两难境地。事实上，德国的工业停电业已开始，而生活、取暖用电也警灯高悬，岌岌可危。

减排措施让形势更加严峻

这一切都其来有自。就在能源危机的关键当口，德国宣布关闭其6座核电站中的3座，这意味着德国将减少4吉瓦（1吉瓦=10亿瓦=1000兆瓦=1百万千瓦）可靠的能源生产能力。10年前，德国有17座核电站，核电研发、生产能力在欧盟范围内仅次于法国。



这甚至还不是“争议决策”的全部。德国政府已明确宣布，将在2022年底把仅存的最后3座核电站全部关闭，从而实现核电的清零。



这一切都源自默克尔政府时启动的“绿色能源”替代计划：2024年煤电发电量减少16%，2038年淘汰煤电，2050年淘汰核能。而刚刚上台的左翼联合政府，则在素以“激进环保主义”著称的绿党推动下，将这一“绿色战略”层层加码，即2022年全部淘汰核能，2026年禁止在新建住宅中使用任何燃油类供暖系统，2030年全部淘汰煤电。

默克尔原本不赞成取消核电，希望德国像法国那样，将核电列为“绿色无碳能源”主力品种。她希望，几座较新核电站能“站好最后一班岗”，为“绿色能源”的成熟争取宝贵时间，继而试图推动“北溪-2”管道建设，引入进口天然气进行“对冲”。

这一切都在左翼联合政府上台后变了。新政府不但把煤电、核电提前结束，甚至也开始减少天然气的使用。按照新政府的计划，德国应在2040年全面“戒除”天然气，实现“完全的能源绿色化”。新政府的目标，是在2030年将德国碳排放减少65%，将“可再生能源”占比提升至80%。届时共计40吉瓦核电和煤电将被“强行淘汰”，取而代之的则是风能和太阳能。



这意味着朔尔茨政府在未来10年里，每个星期都要安装30台风力涡轮发电机（2021年的速率不过是每周8台），同时每年新增15吉瓦太阳能光伏容量，而到目前为止，2021年德国仅新增了5.8吉瓦。这让许多环保人士也觉得步子未免迈得过急过大。



2021年的冬季异常寒冷，这势必导致能源需求继续增加。而同期能源市场价格扶摇直上，这无疑加剧了德国能源危机的“杀伤力”。在此背景下，德国左翼联合政府的减排“壮举”，无疑是火上浇油。