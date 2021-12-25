腾讯转投资路向 配合中央打科技战

来源：星岛日报 社论

腾讯宣布以实物分派京东股份作中期股息，做法罕见，表面看是回馈股东，实际上相信是以此巧妙方式对内地加强反垄断作出回应，透过与京东分手，释放调整投资战略信号，放弃过往以互联网合纵连横做大规模的路綫，将重点转回本业及硬科技投资，既可降低被监管的风险，亦配合中央锐意打造独立自主科技强国的政策，让公司行稳致远。

弃合纵盟主版图 减被监管风险



腾讯前天宣布，以合资格股东每持有二十一股获发一股京东为基准，实物分派所持逾四亿五千万股京东股份，令其持有京东股份由一成七降至百分之二点三，不再是京东第一大股东，但会继续保持与京东的战略合作伙伴关係。



腾讯突然与京东分手，相信是回应中央对科网巨无霸采取的反垄断措施，不得不作出的选择。中央自去年底决定打击网络平台利用手上巨额资本和市场垄断地位，进行无序扩张，并打压中小企，控制社会舆论工具，从而剥削消费者和员工，今年不断出招，频频对科网巨擘开出高额罚单，又阻止一些併购案，反映中央动真格，相信明年对科网企的监管只会有增无减。腾讯选择此时以另类手法减持京东股份，相信要收一石多鸟之效。



首先，透过主动出招，示意拟弃过去六年以“流量+投资”形式所建立的互联网盟主模式，降低被监管风险。腾讯二〇一四年入股京东，之后陆续投资逾千家科企，依靠微信和QQ两大社交平台的超高流量和资本优势，建立了一个巨大投资联盟，给自身投资的合作伙伴互联互通待遇，而对竞争对手则没同等待遇，足以违反反垄断法的滥用支配地位。现在将手上大部分的京东股权分给股东，释出调整战略的信号，预示将进一步减持手上其他科网企股权，从而降低被监管风险，也意味之前合纵连横做大网络平台规模的时代将会结束。



儘管腾讯减持京东股份，但从其早前投资在一些科技软硬件，包括今年多次向AI晶片企业燧原科技的多轮融资，上月参与GPU晶片研发公司摩尔綫程融资，又首次披露三款自研晶片：AI推理晶片“紫霄”、视频转码晶片“沧海”及智能网卡晶片“玄灵”，并首次发布云原生操作系统“遨驰Orca”，凸显其投资重心，正由消费科技转向基础科技和工业科技，正在配合中央对科技转型战略的国策需要。



加力扶持初创企 攻克核心技术



事实上，腾讯和阿里巴巴的成功，是吸纳最优秀科技人才，利用数码科技产生的商业模式，但美国发动科技战时，禁止外国企业对中国出口晶片和先进机器设备和软件，逼使中国要走向科技独立自主，以免续被卡脖子。腾讯坐拥巨额资金优势，现在加大资源投入在晶片、AI、自动驾驶、区块链、生物科技等项目研发，并投资在一些有潜力的初创企身上，显然是响应中央对“专精特新”中小企扶持，希望透过多管齐下，攻克中国在制造业基础科研的短板，早日摆脱被西方掐住科技命门之馀，也为高科技产业升级出力。



此外，向股东分派京东股份，分享腾讯对京东的投资成果，让股东自行决定是继续长期持有抑或出售套利，从而增加财富，达到中央提出共同富裕的效果。



在反垄断的形势下，腾讯减持生态伙伴的股权是必然趋势，而未来业务能否转型和做大做强，关键在于解决中国制造业的核心技术短板，并改进产业链的自主可控性。