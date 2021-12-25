在野党集体失能，是蔡政府滥权的帮凶

来源：联合报 社论

公投投票后短短几日内，蔡政府连续祭出“新竹县市合并升格”和“总预算迳付二读”两大争议政策。儘管后者在舆论挞伐下，民进党同意收回，但蔡政府的滥权行径已至为所欲为境地。蔡政府敢如此肆无忌惮，在野党的无能、散漫显扮演了最佳“助攻”角色。

蔡政府上台后滥用权力渐成常态，此次公投愈发明显。在野阵营明知面对的是鸭霸政府，却无法在主张或策略上站稳制衡立场，反而各自为政，失误连连。以公投为例，国民党主张“四个都同意”，这和民众党的“二好二尊重”、时代力量的“三好一坏”其实差距不大。但三党却从未联手合作号召选民，依然各自算计。最后结果，在野党等于全输，这是一盘散沙的必然结果。

大获全胜后，民进党显认为自己已无坚不摧，凡事均能手到擒来；因此，公投结束次日即谋划修《地制法》推促新竹县市合并升格，妄图将新竹县市一举纳入自己版图。新竹合并升格“让林智坚可以再选”，只是表面动机；更深的意图，是拿掉人口限制，让原本“由下而上”及人口门槛等升格条件，变成中央可以任意主宰谁能升格。

对于如此因人设事、极度扩张中央政府权力、破坏既有升格程序的做法，三个在野党虽在口头上皆严词批评，步调却不一致。尤其国民党，在精算即使新竹县市合并升格“自己仍有胜算”后，立即态度暧昧起来，仅提出“合并升格应加入苗栗县”的对案。殊不知，此议题涉及大是大非，国民党不坚持国土区划的应有价值与原则，却跟著民进党和稀泥，分明是在炒“分赃”的短线。

国民党对升格的暧昧是出于算计，但民进党将总预算迳付二读，则是全然错估形势。民进党提出“迳付二读”之议后，第一时间，三个在野党皆未意识到此案对于民主宪政、权力分立和国会尊严的伤害，都轻描淡写以对。直到媒体发觉此案严重，大加挞伐，在野党们才猛然惊醒，跟进批评蔡政府蛮横霸道。身处立法监督制衡的第一线，在野党立委对把关职责如此心不在焉，也难怪蔡政府乐得软土深掘、得寸进尺。

最后经朝野协商，民进党同意对此案提出复议，收回“迳付二读”；这样的峰迴路转，绝难称为在野制衡的“胜利”。“迳付二读”事件代表蔡政府的霸道与蔑视民主程序，但时力却指称这是“两大党报复结果”，还要求国民党应承诺在年底前完成预算审查程序。此举看似“蓝绿各打五十大板”，实际却是“暗中护航”民进党，帮大绿开脱，表现了“小绿”的随侍心态。

同样离谱的是，国民党立院党团竟也同意年底前在委员会审完预算；这等于坐实民进党是因为国民党杯葛而迳付二读的藉口为真，自失立场。事实上，政府并不会因为预算未在时限内审完而停摆，国民党退却、时力护航的结果，仍将胜利果实送给鸭霸的民进党。

至于民众党的制衡，则秉持一贯“集中讨厌蓝绿选票”之原则，对任何政治争议永远“只出口、不出力”，甚至批评国民党的公投战略是“头伸出来给人砍”。一副国民党被打趴，自己即可坐收渔利的姿态。殊不知，柯文哲的首鼠两端，除混淆是非，也是让蔡政府一权独大的帮凶。

公投结束后，朱立伦几乎是全面“神隐”，未闻任何内部检讨，党中央似已无法面对政治现实。再加上其他小党各怀鬼胎，便造就在野党的集体失能。当民进党一党独大到极致，在野党纵不被“团灭”，也会变成麻糬任人捏。