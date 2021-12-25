美日澳试图在南太构筑对华防线

来源：环球时报

作者：陈弘

近期，澳大利亚、日本和美国宣布将在南太平洋地区协同行动，共同建设当地通信网络系统，三国确定将合作援助建设南太平洋地区海底光缆项目。日本共同社认为，这一连串计划是“通过基础设施建设构筑‘对华包围网’”。

澳大利亚一向将南太平洋岛国视作自己的独家势力范围，习惯以殖民宗主国的身份自居，长期投入财力、人力和物力在南太地区进行政治思维灌输，植入西方社会治理模式，其实质就是施加意识形态影响，全方位地进行软、硬实力渗透，试图在岛国培育和建立唯澳大利亚马首是瞻的政治格局和社会基础。

中国与南太岛国的合作秉持平等、尊重、互利原则，“一带一路”共建合作和经济援助项目立足南太岛国当下的实际国情，同时着眼各国的发展目标和长远利益，因此当地的基础设施建设在较短时间后就得到显著改观，当地民生也由此得到实质性改善，南太岛国政府和人民诚挚地欢迎这类带来实际利益的合作和援助。最重要的是，中国在南太岛国开展的共建与援助活动完全不附加任何政治条件，没有任何政治目的，当地政府和人民对此是有目共睹的。

目前，美西方国家将中国视为最大的竞争对手，对于中国在南太地区友好互利合作所取得的显著成就恨之入骨。澳大利亚将自身牢牢捆绑在美国的反华战车上，将其战略目标确立为维护美国在本地区乃至全球的霸权地位，进而积极推进美国旨在遏制和打压中国和平发展的“印太战略”，屡屡充当美西方反华战略的马前卒。近年来，澳大利亚大举加强其在南太地区的影响，推出并开始实施所谓“太平洋升级计划”，企图在南太地区排挤中国的存在。

中国在南太地区开展的网络服务更是屡屡受到恶意打击。2017年，华为原定为所罗门群岛铺设的海底光缆项目遭到澳大利亚的阻挠，澳大利亚进而斥资约1.37亿澳元（9820万美元）为所罗门群岛和巴布亚新几内亚提供互联网接入。2020年，澳日美宣布将合作铺设帕劳海底光缆。2021年，澳大利亚最大的通信运营商Telstra应澳政府要求， 和澳政府联手，抢在中国企业之前收购在巴布亚新几内亚、萨摩亚、斐济等国开展手机业务的通信巨头Digicel。这一系列咄咄逼人举动的指向和战略意图都很明确。

曾几何时，中国在南太平洋地区开展的“一带一路”共建和援建项目被澳大利亚一些反华政客诬蔑为大而无用的“白象工程”。他们死守着早已过时的殖民主义心态和冷战思维，从未关心基础设施条件落后的南太岛国是否需要拥有先进的公路、港口、网络体系。澳大利亚如今却出于服务美国反华战略的目的，不遗余力地和中国开展起争夺战，吃相相当难看。

今年9月，拜登政府宣布将向14个南太平洋地区主权独立的岛国每年投放10亿美元的金援，这被视为推进美国政治影响的“南太版马歇尔计划”。而现在，澳大利亚伙同美国、日本在该地区围堵和阻击中国同南太岛国在通信领域的合作，试图在网络建设方面在南太地区构筑起一条防线。两者的逻辑是相似的。向来宁静、美丽的南太地区正在变为美西方阴谋家的反华战场。（作者是中国澳大利亚研究会会长，华东师范大学澳大利亚研究中心主任）