中美关系不抱幻想 勿打赌气消耗之仗

来源：明报 社评

美国总统拜登周四签署《防止强迫维吾尔人劳动法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），令该法案正式生效。这是继宣布“外交杯葛”北京冬奥会后，美方针对新疆问题对华采取的又一强硬举措。中方从全国人大、全国政协、外交部，到新疆自治区人大、政府，均作出强烈回应，称“将视形势发展作进一步反应”。美国晶片龙头企业英特尔公司（Intel）近日给供应商发信称，“确保供应链不使用任何来自新疆地区的劳工、采购产品或者服务”，在内地亦引起强烈反响。从近期国务委员兼外长王毅、前驻美大使崔天凯等人的发言看，对于美国的对华政策，北京已有新的认识，对拜登任内及之后的中美关係发展已不抱幻想，但强调“不打无准备、无把握之仗”，“不打赌气仗，不打消耗仗”，似有新型“韬光养晦”战略雏形。

据报道，在本周一（20日）北京举行的“2021年国际形势与中国外交研讨会”上，王毅在主旨演讲中指出，中方对目前中美关係的取态是：“要对话可以，但应当平等；要合作欢迎，但应当互惠；要竞争无妨，但应当良性；要对抗不惧，将奉陪到底。”在同一场合，出使美国8年的崔天凯说得更为坦率，他认为，中美关係的现状还会延续，因为“美国不会心甘情愿地接受一个社会制度、意识形态、文化传统乃至种族都很不相同的大国崛起”。他指出，“美国对华政策里面，其实有很强的种族主义的因素……美国势必会千方百计、不遗馀力地，甚至没有底线地对华打压、遏制、分化、围剿。对此，我们要有清醒的头脑，充分的准备，应对好中美关係今后的曲折、动荡，甚至是坐过山车的场景。”

拜登签法案针对新疆 王毅崔天凯连放重话

外交部官网全文刊出了王毅的演辞，现场录影片段显示，崔天凯也是全程读稿，而非临时“爆肚”，应该说，两人的发言都反映了官方立场。这显示对于拜登政府的连串举措，中方十分不满，已渐失耐心，不抱幻想。

自从拜登1月上台以来，北京曾经期待他会对特朗普时代的对华政策改弦更张。但事实是，拜登政府继承了特朗普对华政策的遗产，只是在策略上由原来的单打独斗，变成拉帮结伙，在台湾、新疆等问题上更变本加厉。中方终于意识到，对华强硬已是美国政治的主流，两党的共识。现在，崔天凯公开指摘美国对华政策中的“种族主义因素”，直指美国政治精英内心深处的黑暗面。这番话，令人想起两年前特朗普时代的国务院非洲裔女高官斯金纳（Kiron Skinner）的一番言论，她说：美中之间的竞争“是美国从来没有经历过的情况”，“这是我们首次面对一个非高加索人种（not Caucasian）的强大竞争对手”。言下之意，当年美苏之争，还只是白人内部的制度、意识形态竞争，现在与中国的对抗，则是文明、种族之争。

经过中美高官在阿拉斯加、天津、苏黎世、罗马等的多番交锋、交涉，特别是习近平和拜登两次通话，中方向美方亮明“三条底线”，提出“两份清单”，终于促成滞留加拿大1000多天的华为公司副董事长孟晚舟平安回国，双方同意重新为对方记者打开大门，并在军事、经贸等领域重启对话，意味中美关係在特朗普后期急转直下的趋势得到了抑制，但远未解冻。

理性处理Intel事件 新型韬光养晦战略

因此，王毅呼吁在尼克逊总统访华50周年的2022年，中美应重拾“融冰初心”，推动关係重回正轨。崔天凯也强调，对美斗争的目的，“是为了维护人民利益和战略全局”，应该尽一切可能，减少涉及中方利益和全局的代价和影响，“原则上，不打无准备之仗，不打无把握之仗，不打赌气仗，不打消耗仗”。

像Intel这类跨国公司，宣示“不使用任何来自新疆的劳工、产品或服务”，基本是政治表态，正如其中文致歉声明所言，是为“确保遵守美国法律”，意即受美国“政治正确”气氛所逼，不得不为。与做台独势力“金主”，实质伤害国家利益不同，该公司涉及的新疆产品和服务极为有限，影响甚微。对于这种象征意义大于实质意义的被动表态，大可不必动辄上纲上线，口诛笔伐，甚至要将其逐出中国市场。

类似的跨国企业为求自保的表态声明，过去有过，今后还会有，今次外交部只是希望Intel “尊重事实，明辨是非”，低调处理。在中美博弈长期化尖锐化的大框架下，虽然民间舆论反应强烈，但当局者必须头脑冷静，既不值得大张旗鼓地反应，亦毋须每次都耗费精力去“反制”。 中国现正强调供应链的“强链补链”，尤应珍惜有利于提高自身科技水准的外资企业。对于商家，不光要看他们说什么，还要看他们做什么，小不忍则乱大谋，这也是新时代的“韬光养晦”。若动辄对一些意义不大的表态性言论强力反击，就是崔天凯所讲的打“赌气仗”、“消耗仗”，最终不能“维护人民利益和战略全局”。