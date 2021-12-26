台湾有事就是美日有事？别闹了！

来源：联合新闻网

作者：张竞

最近日本政治人物与媒体对台湾安全情势频频发言，先从日本前首相安倍晋三在12月初国策研究院所举办影响力论坛演讲时，公开表示若是对台湾进行武力侵犯，将会对日本产生无法容忍之威胁态势，因此起先是扬言台湾有事就是等同于日本有事，随后更是打蛇随棍上，更在后续讲辞中声称此亦等同于日美同盟有事。

安倍发言后，马上引起北京透过外交管道向东京表达严重关切，没想到安倍后续更在日本新闻节目接受访问时再度表示，任何涉及台湾之突发事件，只要有美国军舰遭受攻击，就可能出现让日本行使集体自卫权状况；同时更再度强调台湾若有任何紧急事态，必将危及日本和平与安全。

结果日本自民党政调会长高市早苗随后跟进，19日在东京“日本李登辉之友会”所邀请之公开演讲中，更公开主张日本与美国应该策订共同作战计划，以便因应台海发生危机情势；但高市早苗更强调应当与台湾建立相关联络与情报交换机制，期能更具体因应任何紧急事态。高市早苗亦呼应安倍观点，必须将美国纳入考量以便共同努力因应危机。

高市早苗演讲后不到一周，日本共同社立即就透过独家报道，声称《日美新联合作战计划草案》早就草拟在案，并绘声绘影地描述针对突发事态，美国海军陆战队将会如何调兵遣将，自鹿儿岛县驻地增援冲绳县南西诸岛，并设立临时军事据点，以便后续发动攻势行动。

其实日本共同社与产经新闻老早就曾经声称过，美军所规划运用“远征前进基地作战”（EABO：Expeditionary Advanced Base Operations）最新作战构想，就是针对台海军事冲突所量身打造；并且还表示今年12月初，美军已与日本陆上自卫队透过为期14天的“坚决之龙21”（Resolute Dragon 21）联合军演，演练如何在偏远岛屿发生紧急状况时，运用强大火力以便对抗导弹威胁。

不过共同社虽然在报道中花费大量气力将许多资讯硬凑成堆，但又宣称日本与美国仍然要为制定联合作战计划继续暗中进行磋商，因此预计明年双方外交与国防首长所共同召开之“日美安全保障磋商委员会”，将可望达成共识将计划定案。

经过前述日本政治人物如此积极表态与媒体详细报道后，究竟美国与日本是否真有此作战构想，或是居然在面对东亚情势变化发展如此多年后，突然大梦初醒般，才想到去策划此等因应情势应对方案，到底真实状况是如何呢？

首先吾人必须注意到，政治人物离开职位后，突然放宽言论尺度，提出让人感到讶异之政策主张时，吾人就必须思考为何其在位时，从未针对该等状况如此表态？其发言究竟是认真地要将政策构想具体落实，抑或是向现任者施压存心迫其表态？特别是当现任当权政治领袖，对于其政策主张显然并不买帐时，此等发言究竟有无可能真正实现。

当前日本首相岸田文雄施政构想与安倍政策是否存在落差，对于中国大陆基本立场与安倍所持观点是否有所矛盾，检视安倍如此发言，究竟是否为项庄舞剑意在沛公，确实是值得思考探究真相。

假若安倍在离任后，确实具有管道持续发挥其政治影响力，安倍是否会选择如此公开发言？假若其在任时所未能达成目标，在其离职后能够落实之可能性又有多少？熟知日本政治运作常情者，恐怕就心知肚明安倍发言是否仍然可信。美日共同作战构想，从来就不是日本首相说话就算数，更何况是日本前首相离职后所发表之个人观点与主张呢？

再者就要谈到日本政治人物如此表态，日本媒体又拼命猛敲边鼓，但华盛顿方面又是如何反应？到现在华盛顿有谁出面认帐？不要忘记，若是要问美国与日本同盟关系，究竟是何方掌握主导权？假若安倍在位时没有办法说动美方，离任后如此表态，华盛顿会不会如数买单，或许更值得吾人深思考量。

最后就要提到美国与日本共同军事计划作为流程，对照共同社报道硬将从5年前就已经逐渐浮现，美国海军陆战队企图转型，并藉此调整组织编装，以便因应其全球任务定位之“远征前进基地作战”作战构想，存心扯成专门针对台海有事所设计作战理念，并且顺势声称美日双方共同策画《日美新联合作战计划草案》，究竟是针对钓鱼岛列屿发生冲突，抑或是因应台海情势更是语焉不详，讲实在话，听信传闻随之起舞确实是会过度轻率鲁莽。

台湾确实是不乏对日本在台海发生冲突时会出手援助有所期待人士，但是当年台湾与美国签订过白纸黑字斩钉截铁之协防条约，在八二三炮战期间要求盟友执行安全承诺时，都要透过极度辛苦之外交斡旋过程才能达成，就凭日本离职政治人物发言声称，台湾有事就是美日有事？真是别闹了！

作者是中华战略学会研究员

