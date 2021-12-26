“稀土国家队”一石三鸟

来源：明报

明报社评

中国稀土集团上周四在江西赣州成立，这个被称为“稀土国家队”的行业巨头，集科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询、进出口贸易于一体，既是内地国企改革、行业优化重组的产物，也成为具全球竞争力的世界一流稀土企业。此举无论对于中国增加对国际市场稀土定价权的影响力，乃至于应对美国和西方国家的产业链“去中国化”，都增加了“撒手鐧”级的筹码，具有重大战略意义。

非法开采压价出口

南方稀土储量下降

今年以来，内地国企改革步伐加快，先后重组新建了中国卫星网络集团、中化控股公司、中国电气装备集团、中国物流集团等多间国资巨企，成立中国稀土集团，是连串央企兼并重组行动的最新举动。集团除持有31.21%股份的大股东国资委外，还包括中铝集团、五矿集团、赣州稀土集团以及中国钢研科技集团、有研科技集团（即原有色金属研究总院）。集团董事长敖宏，担任过中铝副总经理，更长期担任有研科技集团党委书记，这一经历，有助于整合协调各方面资源，掌舵这艘“稀土航母”。

稀土是泛指用于消费电子和军事设备的17种矿物质元素，中国是稀土资源储量大国，据美国地质调查局（USGS）2015年资料显示，全球稀土元素氧化物（REO）1.3亿吨总储量中，中国约占5500万吨。中国稀土具有矿种和元素齐全、品位高及矿点分布合理等优势，稀土资源98%分布在内蒙古、江西、广东、四川、山东等省区，其中轻稀土主要蕴藏在内蒙古包头，而中重稀土则主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区。

中国虽是全球最大稀土出产国，但长期以来，稀土企业“小、散、乱、弱”，无序发展、恶性竞争、大量压价出口，非法开采猖獗，破坏了环境，浪费了大量宝贵资源，导致南方中重稀土储量下降。虽然18年来稀土产业经历3次整合，但仍未能实现集约化发展。今年1月，国家工信部起草《稀土管理条例（征求意见稿）》，规范稀土开采、冶炼等生产经营秩序，并订出总量控制指标。3月，工信部长肖亚庆痛批，中国稀土没卖出“稀”的价格，却卖出了“土”的价格。这次组建“稀土国家队”，就是推动行业规范发展的重要举措。

经过此番整合，中国稀土行业由之前的六大集团变成“四强并立”，行业集中度大为提升。大宗商品市场研究机构CRU Group估计，以总产量而言，新成立的中国稀土集团仅次于内蒙古的中国北方稀土集团，根据工信部的2021年稀土控制指标，该集团将占内地中重稀土矿产品总量近70%，意味镝（Dysprosium）和铽（Terbium）这两种从电动汽车到风力涡轮机所必需的关键稀土原材料定价权，将掌握在这个“超级集团”手中。两者的价格今年已上涨约五成，创下多年高位。据报道，刚成立的江西赣州稀有金属交易所和赣州中蓝稀土新材料科技公司，亦将并入新成立的集团，令其市场定价能力更强。

重组完成后形成的南北双雄格局，可以更好地统筹稀土产能，令稀土供给侧的长期逻辑进一步优化，稀土价格近年来暴涨暴跌的模式也将成为过去，对于保护资源与实现国家利益最大化都有战略意义。

整合增定价影响力

将成与美博弈筹码

稀土属于不可再生资源，在冶金、石化、光学、雷射、磁性材料等现代工业领域有广泛应用，从手机显示屏到巡航导弹，都不可或缺，被誉为现代工业的“维他命”。中国不仅在数量上是世界最大稀土生产国和出口国，同时也是世界上最大的高纯稀土生产国和出口国，已成为世界上唯一可以大量供应各种不同品种、品级稀土产品的国家。在美日欧市场，中国产高纯稀土已占七至八成，某些商品，如用于彩色电视机荧光材料制造的氧化钇、氧化铕，全球市占率高达90%以上。

根据中国海关数据，11月份稀土出口4859吨，同比增长86.1%，显示海外需求回暖。有预测认为，在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机械人等各个领域的持续拉动下，稀土高性能磁材需求在2021至2023年期间的年增长率将达37%。

对于中国成为世界稀土市场的主导和支配力量，美国等西方国家近年忧心日重，开始在本国和其他地区寻找替代来源，希望在稀土产业链“去中国化”。尽管外国稀土储量不菲，但受到品味、环保、开采成本等因素影响，短期内都无法与中国产品竞争，中国仍然控制了全球85%至90%的稀土加工产能。而中国的绿色发展已成趋势，未来势将推动稀土矿的绿色开发和环保治理，这次整合重组，巩固了中国在全球稀土供应产业链的主导地位，将成为与美国博弈强而有力的筹码。

