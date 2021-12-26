所谓制裁政治挂帅　不如正视利益问题

来源：香港01

作者：汤文诗

美国总统拜登周四（23日）签署已获参众两院通过的《维吾尔强迫劳动预防法案》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），所有在新疆生产的货品将被“假定”在强制劳动下制造，除非得到证明没有涉及违反人权，否则不能进口到美国。有关法案明显以“人权”为名针对中国商品。至今以“新疆问题”为理由对中国商品实施制裁的国家已包括美国、英国、加拿大，以及欧盟等。

拜登签署法案后，美国晶片巨企Intel发出公开信，提醒供应商应避免采用新疆“强制劳动下”生产的产品，以免抵触美国以及其他国家法例，因而受到中国官方媒体以及民间猛烈批评。即使Intel迅速道歉，并强调公开信的目的只为遵守美国等国家的法例，避免被政府制裁，事件却未有平息，甚至可能触发中国官民的报复式抵制。随着中美两国角力愈演愈烈，事件可能说明西方企业过去在中美之间左右逢源的日子即将过去。

以政治手段促使供应链洗牌

近来中美的贸易角力似乎已经提升至价值观的较量，但实际上仍离不开利益分配问题。在这个背景下，不论“新疆问题”抑或“香港问题”都只是政治操作下的幌子，目的都是为抵制对方商品而提供理由。新疆一直以来都是出产大量原材料的地区，其出口的棉花不但占全球供应链两成份额，其煤炭、糖、番茄等农作物，以至成衣、鞋履、电器等亦是重要的出口货品。大型运动品牌Nike在新疆就拥有大量投资和生产链供应商，现时新疆的商品被禁出口到西方等消费品市场，可以想像的是这些企业都将“被迫”撤出有关地区，继而是停止或重组在中国的生产线。

美方在未来亦将必然祭出更多法规，推动美资企业重新制定在华的投资组合，甚至进一步重组在中国的业务。最终，这一系列的做法就是迫使企业生产链重新洗牌，为求把政治风险减到最低的企业可能因而撤出中国，继而削弱中国的经济活力。问题是，中国庞大的消费市场一直为外资企业所重视，企业想要赚取叫人庞大利润又不想抵触美国“政治红线”，结果就可能是夹在中间，陷于“顺得哥情失嫂意”的无奈。若然它们最终要减少生产活动，只会令环球经济的发展失去方向。

政治挂帅不能解决经济发展问题

不少分析指出《维吾尔强迫劳动预防法案》实际影响可能有限，尤其是法例只要求企业申报从新疆生产的商品没有违反人权就可以进口美国，大多企业因而以声明提醒自己公司的生产供应商，由是触发了现时Intel的尴尬境况。而其他企业最终亦可能因为这类“政治表态”而失去中国市场，无疑是窒碍了正常的商业生产。

归根结柢，现在不少外资企业近日陷于的“难题”某种程度上多属于子虚乌有。说穿了，中美之间的纠纷虽有关乎价值观的部份，但更核心的却是利益分配的问题。特别是拜登政府上任以来亦继承特朗普的议程，希望复兴美国的生产制造业。然而中国的生产力和市场吸引了美国企业的目光，美国国内经济却因为种种原因而陷于停滞不前的困境。采取这种损人不利己的手段，结果可能就是不断增加美资企业的生产成本。问题是，既说要增加美国企业在全球的竞争力，以这些损人不利己的手段就真的可以达到预期的目标吗？