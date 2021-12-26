俄乌局势外张内弛 普京诡招压美

来源：星岛日报

星岛日报社论

俄罗斯集结大军在乌克兰边境，不但针对乌克兰，而且剑指北约，要求北约停止东扩，以及美欧不得在俄罗斯邻近的非北约国部署军备。虽然外界担心俄乌战事一触即发，但美欧都不想与俄国兵戎相见，俄罗斯亦只是用乌克兰问题逼西方谈判，以谋取最大利益，故俄乌局势看似紧张，爆发战火的机会却不高。

俄罗斯总统普京圣诞前夕召开年度大型记者会，并非杀气腾腾地扬言出兵乌克兰，而是诉苦般显示俄国是受害者而非入侵者，皆因西方九十年代曾承诺北约不会东扩，结果却五次这样做，并将导弹系统部署在俄国家门口的罗马尼亚及波兰等，他反问如有国家到加拿大或墨西哥部署导弹，美国会有何反应，他明言俄方“并不寻求冲突”。

俄开天索价 判断美不想战

普京兵指乌克兰的同时，也表现得有软有硬。西方情报显示，俄国本月初已有七万士兵集结在俄乌边境，明年初俄军估计增至逾十七万人，并可能进兵乌国。俄罗斯本月中则公开向美国和北约喊价，要求北约不能容许乌克兰加入和停止东扩，且西方须保证不在邻近俄国的非北约国部署基地及使用其军事设施。在漫天开价后，就轮到普京登场，释出和解信号，并与美方及北约安排下月初在瑞士举行会谈。

对于俄罗斯提出的条件，北约自不会接受，因这等于北约再不能军事围堵俄国，俄国反可威慑前苏联成员国，然而俄罗斯在此时狮子大开口，皆因看准时机可逼使美欧到谈判桌。

其一，美国不想与俄国开战。美国总统拜登现正自顾不暇，在国内受到四十年来最严峻的通胀困扰，又遇上超级变种病毒Omicron引爆新一波新冠疫情，可能再次打击经济，且美国刚完成阿富汗和伊拉克撤军，摆脱二十年军事大包袱，若又即时投入俄乌战场，只怕惹来美国民众大反弹。因此虽然俄国作势挥军乌国，拜登却表明不会为乌克兰出兵。

在没有军事威慑下，美国只能强调经济制裁，并威吓指可为俄罗斯经济带来毁灭性结果。然而美国最能打击俄国的经济招数，是力压国际油价，封杀俄国最大宗的外汇收入，如俄罗斯在二○一四年吞并克里米亚后，美国曾促使国际油价在半年间暴跌逾半，重挫俄国经济，结果仍未能击倒俄国。况且，美国现时对国际油价的影响力大不如前，再难利用油价打压俄国。

至于美国可能运用金融制裁，禁止俄国使用国际支付系统SWIFT，阻截俄国在国际间进行石油交易，但俄罗斯近年积极去美元化下，有关制裁的威慑力亦已大不如前。

其二，欧洲想息事宁人。欧洲比起美国更不想俄乌开战，因双方在欧洲国家门口打仗，势必殃及池鱼，令已受疫情重创的欧洲经济百上加斤。

欧制裁欠底气 恐自伤更重

意大利总理德拉吉坦言欧洲对俄国缺乏手段，只有经济制裁是唯一有效的威慑。然而，欧洲对俄的经济制裁亦只会雷声大雨点小，因欧洲高度依赖俄国能源。俄国近月减少对欧洲天然气供应，已令欧洲天然气价格大升，本月下旬停了一条俄欧天然气管道，更令欧洲天然气价格急升逾两成。因此拜登早前威胁说，若俄国入侵乌克兰，德国会叫停德俄合作的天然气管道北溪二号，这虽令俄国伤，但欧洲更伤。俄罗斯自不怕有关威胁。

美欧对俄国威慑力有限，面对俄国开天索价亦只能谋求谈判；至于俄罗斯，在过去几年虽数次陈兵乌克兰边境，但都没有正式开战，此因普京都明白若一旦开战，西方被逼“制裁”俄国，结果只会各方皆输。俄国兵慑乌克兰，亦只是图谋，逼西方取消二○一四年以来对俄国的经济制裁，若再进一步能令北约放缓东扩、减少在俄国周边境的军事部署，就是重大成果。

普京利用俄乌紧张逼西方谈判，在其理性谋划下，俄乌开战的机率不高。当然如果普京不满意西方态度，亦可能增兵乌俄边境强化对峙气氛，甚至挑起小规模军事冲突，以压逼对手，故俄乌会否兵戎相见，关键在于下月俄罗斯与美国、北约的谈判结果。