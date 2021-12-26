面对台湾“趋独”，北京怎么回应？

作者：邵宗海

台湾在过去五年以来，特别在两岸关系的推展面，一直是呈现断层式的起落。这从蔡英文2016年上任后最初的一段期间、她一些重大讲话和文件发布，加上接受媒体访问的报道，已经能看出她“两岸政策”的轮廓。譬如，她对两岸关系在形式上虽是希望能做到“维持现状”，但在言词上，则尽露要走出“现状”的企图。

其中对于可维持“两岸现状”的“九二共识”，蔡英文则是从没有表达认同或接受过，特别在2019年1月2日蔡英文针对习近平发表《告台湾同胞书》40周年的纪念谈话提出了有关“探索一国两制台湾方案”时，蔡英文曾强硬地回应说：“我们始终未接受‘九二共识’，根本原因就是北京当局所定义的‘九二共识’，其实就是‘一个中国’、‘一国两制’。”

此后，蔡英文在两岸关系发展中，更是把台湾与大陆之间的相互定位开始明确放置在“国与国”的位阶。譬如，她在2021年10月10日发表文告时提出“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，引起了“两国论”重启的讨论。因为这次双十演说是把《台湾前途决议文》的部分论述放入文告，开始形成对内对外都在形塑两岸是不同的国家。

当然台湾整个“趋独”情势，开始引发大陆内部普遍求“武统”的声浪；国际社会也频发“台海情势”危急的警讯。但值得注意的则是习近平在2021年提出的两项“两岸问题解决方案”，如果运用到实际面来操作，依作者的判断：习近平实际已掌握整个“当前两岸情势的走向”，但面对台湾仍希望“以和解独”。

首先，在2021年10月9日中国举行纪念辛亥革命110周年大会时，习近平针对台湾问题释放出最新信号，除了誓言一定要实现“祖国完全统一的历史任务”，最重要的是，习近平仍然强调“以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。习并说：“我们坚持‘和平统一、一国两制’的基本方针，坚持一个中国原则和‘九二共识’，推动两岸关系和平发展。两岸同胞都要站在历史正确的一边，共同创造祖国完全统一、民族伟大复兴的光荣伟业”。在这里，“以和平方式实现祖国统一”的基调再次强调，在今年10月1日至4日有150架次的中国军机进入台湾防空识别区以来，习近平首次对海峡局势做出明确表态，而且在讲话中并没有直接提到使用武力统一台湾。

其次，在刚结束的中共十九届六中全会上，习近平也释出对台政策是要有“足够的耐心和战略定力”，显然在此前提之下，“武统台湾”已不在大陆内部的主流思考，并且大陆媒体对台评论与报道也开始明显降温，并开始议论哪种“因素”会对和统启动最有利的作用。其中国台办副主任刘军川提出的“统一后台湾财政用于民生”，已引起大陆与台湾内部热烈的讨论，并有大陆网民认为先把大陆本身的经济与民生搞好，才是和平统一台湾最关键的因素。

再来，国台办发言人马晓光在12月16日“反台独不反台湾”的表态，以及大陆国务院在同一日发布ECFA继续实施文件，形成后续呼应。《旺报》在12月25日社评就提到：“北京既不会被台独激怒，也不会被美国挺台政策干扰，更不会被内部武统仇台声音迷惑，这应该是最清晰的讯号。”。

如果我们可运用“足够的耐心与战略定力”的提醒，允许台湾先把“两制”的优越性公开来推敲，至少让大家有空间来进行“两制”的讨论，而且也提供台湾人民另外不同生活方式的选择。至少台湾民众稍后可能体会到：当他们需要“两制”继续时，也必须考虑到有个“国家”在背后保障“两制”。

作者为澳门理工学院名誉教授