文在寅特赦前总统朴槿惠 原因不仅出于健康考量

来源：星岛日报

据韩联社报道，韩国政府24日表示，前总统朴槿惠将于本月31日获得特赦。

此次是韩国现任总统文在寅任内第五次特赦，共有3094人获特赦、减刑、复权。韩政府表示，此次赦免旨在摆脱不幸历史，实现全民大团结，进而抗击疫情并朝向未来迈出新的一步。

朴槿惠于2013年至2017年担任韩国总统，因任内争议不断而遭弹劾，除世越号事件挨批失职，还纵容闺密崔顺实干政。此外，她还被指控贪污渎职、官商勾结、泄密、收贿等多项罪名，累计获刑22年，也是韩国首位被弹劾而下台的总统。

朴槿惠现年69岁，她由2017年3月底被捕至今，已经关押4年9个月；如果无特赦和假释，她最晚在2039年才能出狱，届时她年届87岁。

报道指，韩国法务部最初对特赦朴槿惠持消极态度，文在寅本月初亦曾表明，不会特赦朴槿惠及李明博两位前总统。但朴槿惠近期健康恶化，今年因为肩痛和背痛三度入院治疗，去年也曾接受手术，加上长时间的监狱生活导致精神状况不稳定。文在寅的发言人指，是基于包容、有迫切需要团结国家，以及朴槿惠的健康情况而作出决定。

朴槿惠和文在寅有著很微妙的关系，文在寅年轻时因反对朴槿惠父亲朴正熙而进过监狱，后来朴槿惠和文在寅都进入了政坛。文在寅在2012年韩国总统大选时败于朴槿惠，韩国出现首任女总统。不过朴槿惠却在2016年10月爆出“闺密干政”，韩国国会在2016年12月9日以234张赞成票通过“总统弹劾案”，朴槿惠的总统职权随即停止；朴槿惠并于2017年3月10日下台。

韩国总统大选在2017年5月9日举行，文在寅当选总统，成为青瓦台新主人。

文在寅总统任期明年5月到期，他上台以来所发布的特赦名单，朴槿惠都不在其中，韩媒认为今年这么做，除了考虑到她健康原因。今次特赦亦可能会影响明年3月举行的总统大选，因为朴槿惠在最大在野党国民力量党的票仓、大邱和庆尚北道仍然获得选民支持，国民力量党总统候选人尹锡悅曾表示，若成功当选会特赦朴槿惠。

除朴槿惠外，因为受贿入狱的前总理韩明淑（卢武铉时期）将获得复权。但另一名在囚的前总统李明博则不在名单之中。

韩国法务部就此表示，李明博的情况与朴槿惠不同，政府也要考虑到国民情绪。李明博因涉嫌从三星等收取巨额贿赂，并挪用他实际掌控的汽车零部件公司DAS的公款，去年10月被判有期徒刑17年并处罚金130亿韩元。

其实文在寅不会特赦李明博的原因众所周知，李明博在任时期向前总统卢武铉涉贪进行调查，迫使卢武铉跳崖自杀身亡。卢武铉是文在寅的好友兼恩师，文在寅上任后借反贪之名调查李明博，被普遍认为实质是政治报复。