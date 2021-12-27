俄罗斯雇佣兵在非洲填补西方势力撤离后的真空

来源：华尔街日报

作者：Benoit Faucon/James Marson

欧洲各国政府表示，俄罗斯雇佣兵已经进入非洲国家马里，这意味着俄罗斯在乌克兰边境集结军事力量的同时，又在马里开辟了一条与西方对抗的新战线。

在俄罗斯向马里派遣雇佣兵之前，法国驻马里的部队在本月早些时候撤离了位于廷巴克图的一处基地，这是法国在艰难平息了伊斯兰叛乱后采取的部分军事缩编行动。

一个由法国主导的、曾协助在非洲打击基地组织(al Qaeda)的欧洲国家联盟组织上周四表示，外籍战士的加入“只会进一步恶化西非的安全局势”。

这个欧洲联盟组织中还包括英国、德国和意大利，该组织指责俄罗斯政府为这项武装力量的部署提供了物资支持，并呼吁俄罗斯“在该地区恢复负责任的和建设性的行为”。

克里姆林宫已表示，对于俄罗斯公司部署在马里的军事存在毫不知情，俄罗斯政府与它们没有任何关联。

“它们很可能在马里有利益，”克里姆林宫一位发言人本周表示。“但要再次重申的是，这与俄罗斯政府没有关系。”

马里是与瓦格纳集团(Wagner Group)的雇佣兵达成的交易，西方官员称瓦格纳集团每月向马里掌权者收取1000万美元的费用，这是俄罗斯在非洲大陆散布影响力的举措之一，而且克里姆林宫方面几乎不需要为此付出什么代价。

美国称，瓦格纳集团属于一名与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)有密切关系的商人。瓦格纳的佣兵力量已从中非共和国部署到了叙利亚，同时还寻求从当地开采天然气和钻石等资源的交易中获取利润。

马里的局势反映出西方大国在撤出或避免阿富汗、中东和非洲部分地区的冲突时所面临的困境：雇佣兵，尤其是来自俄罗斯的雇佣兵，正越来越多地介入地区形势，以保护弱小的政府免受激进的伊斯兰教徒和其他叛乱分子的冲击。

美国雇佣兵公司黑水(Blackwater)的创始人Erik Prince表示：“自然法则讨厌真空状态。于是乎，俄罗斯人正试图填补这一空白。”黑水曾与美国军方签订过合同，在伊拉克和阿富汗执行任务。