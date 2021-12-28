台日半导体即将开启合作新时代

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

日本政府为了支援台积电前往设立生产据点的法律修正案，在本月6日通过内阁决议，赶在年底前临时国会的会期内通过，显示日本政府对台积电设厂极为重视。这也是日本政府首次为外资企业提供庞大金额作为工厂建设补贴。

日本政府不仅为台积电修改法源，同时2021年度追加预算案中，也准备了6170亿日元，在“经济安全保障”的政策目标下，用来确保国内半导体供应。6170亿日元中的三分之二，约4000亿日元将单独支援台积电，作为熊本县工厂建设费用（约为建厂成本的一半），剩下的2000多亿日元，预计用于补贴美厂美光、日厂铠侠（东芝半导体）等。

不将经费用于补贴国内厂商却给予外商，日本国内也出现反对声音，例如知名的半导体产业专家汤之上隆就指出，美国给予台积电设厂补贴有其必要，但是日本则没有。

台积电将在美国亚利桑那州设置月产2万片的5纳米芯片工厂。美国给予补贴是因为台积电目前是全世界10纳米以下芯片生产企业的王者，占全球产能的九成以上，三星占剩下的一成不到，美国本土企业市占率几乎为零。再者，5纳米芯片已经应用于军武生产，就国家安全的观点，美国必须确保国内有5纳米芯片的生产据点。

但是台积电在熊本县是要设立28~22纳米的芯片工厂。28纳米并非是业界最先端技术，不只台积电，联电、格罗方德甚至中国大陆的中芯都有能力生产，日本政府花大钱却没让台积电在日本设立最先进工厂，显然投资效应不如美国。

此外，台积电在熊本县的工厂预计月产4.5万片，汤之上隆认为投产后，包括CMOS感光元件与车用半导体，日本企业所需要的芯片不到1万片，剩下的都是外销。日本政府出了一半建厂费用，但三分之二产品都将出口，似乎日本政府白白浪费了税金。

短期来看，日本花大钱请台积电设厂不见得是个划算生意，但从长期来看，却是一个必要的策略抉择。关键在于日本境内已没有日企有能力生产40纳米以下的逻辑芯片。虽然日本有世界顶尖的半导体材料与设备产业，但是中下游的半导体制造明显落后。

过去日本电子业重视垂直整合，半导体厂产品往往只为自家企业产品所用，生产线稼动率低与产品高单价问题，拖累日本半导体厂无法进行大规模投资，最后逻辑芯片的制程就只停留在40纳米。

台积电立足日本是将日本国内的逻辑芯片生产能力，从40纳米推进到28纳米。此外日本经济核心的汽车产业，非常需要28纳米制程来生产关键零件的MCU（微控制器），并且随着电动车与自动驾驶时代的来临，汽车所需的MCU将会愈来愈多。

所以经产省官僚们愿意花大钱请台积电设厂，并非是希望重建日本逻辑芯片产业，建立最先进的生产工厂，而是冀望在智慧车时代来临时，日本国内有足够的逻辑IC产能，现在深深痛苦日本汽车业的芯片不足问题不再发生。

从建立汽车产业充足电子零件供应链的观点，就会发现日本政府邀请台积电是个非常合理的选择，因为全球MCU市场近九成集中在恩智浦、瑞萨等六大厂，而这些大厂委外的六成到七成是由台积电代工，台积电在全球车用MCU生产占有关键地位。

全世界现在有40纳米以下逻辑芯片生产能力的国家和地区，只有美国、台湾、韩国与中国大陆。美国的芯片代工产业尚未成熟，或者经营能力不佳；韩国与日本的外交关系复杂，有贸易战的风险；从国家安全角度思考，芯片生产依赖中国大陆不是经产省官僚会接受的方式。今后日本经济与产业的发展，将深深依赖台商的芯片生产。台积电的熊本县设厂，只是台日半导体产业合作的序幕。