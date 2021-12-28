香港建制派政团选举大胜下的隐忧

来源：明报

作者：黄子为、郑宏泰

2021年香港立法会选举，建制派明显大胜，完全控制议会，尤其是建制派政团的龙头民建联，在10个地方选区均胜出，整体议席数目由2016年的12个增至19个，占立法会总议席数目的21%。从选举结果来看，建制派的确再上一层楼，然而，中大香港亚太研究所在11月29日至12月8日进行一个关于香港政党的民意调查发现（注），现时香港政党的发展存在不少局限。

市民不太支持香港现有政团

首先，市民普遍不太支持香港现有政党或政团。调查询问了受访者最支持的香港政党或政团，虽然民建联是获得最多市民支持的政团，整体建制派组织的支持比例也稍高于泛民主派及本土派政团（10.7%），但是民建联亦只有6.9%支持率，整体建制派政团的支持率亦仅有13.7%；高达61.5%受访者没有支持的政党或政团。由此可见，建制派政团情况只是相对较好而已，其支持度并不稳固。

市民不满意建制派议员表现

调查同时询问受访者对建制派政团表现的看法，结果显示市民普遍不太满意他们的表现，47.7%受访者表示不满意，33.8%回答“一半半”，表示满意的只有13%。此外，调查询问受访者对最近一年立法会议员表现的看法，43.2%受访者表示不满意他们最近一年表现，表示“一半半”的有38.1%，只有10.5%受访者回答满意。由于过去一年非建制派的立法会议员数目因不同原因大幅下降，基本上这段期间的立法会议员都属建制派成员，故此市民对立法会议员表现的不满，明显针对建制派议员。由是看来，市民不满意建制派议员的表现，并降低对建制派政团的支持。

市民希望议员严格审视政府议案

社会上有意见认为，虽然建制派过去控制了立法会，但是一直受非建制派议员百般阻碍，议政论政的立法工作未能畅顺进行，令特区政府不能有效管治香港。过去一年，非建制派立法会议员可谓所剩无几，立法工作确实较以往畅通得多，通过的议案数目亦显著上升，政府管治效率也明显有所改善。

然而，调查结果却不支持这个意见：31.6%受访者认为，这年的政府管治效能并无因非建制派立法会议员数目下降而改变；觉得政府管治效能有提升和有所下降的比例差不多，分别是24.4%和27.6%。这因为市民不单希望立法会不会拖泥带水地审议政府提出的议案，还会向政府反映民意、提出高质素的建议，藉以改善政府议案。

调查发现，认为“监察政府工作”是立法会最重要职能的人，比例有39.7%，其余依次为“审订法律”（15.8%）、“汇集民意”（14.9%）和“讨论政策”（9.9%）等。由此可见，市民希望立法会议员能够严格审视政府的议案，即使建制派议员与特区关系良好，都要做到“是其是，非其非”，能够达至良性的合作关系，从而令政府管治蒸蒸日上。只要属建设理性的意见，监察可以是善意的互动。

建制派议员须更好地监督政府

在调查中，42.1%受访者不同意“现时香港政党能够有效监督政府”，而仅有18.5%表示同意香港政党可以有效监督政府，28%回答“一半半”。这结果反映市民觉得建制派政团未能做好监督政府的工作，正是其中一个社会不太满意其工作的原因。新一届立法会没有传统泛民主派成员，建制派议员的监督政府角色尤其重要，他们须较过去更好地履行良性监督政府的角色，才能有效提高市民对建制派议员表现的评价。

最后，调查另一个值得注意的发现，就是有27.1%受访者同意“香港政府若果没有政党支持，很多政策都不可能顺利推行”；表示不同意的有24.7%；32.5%回答“一半半”。在新一届立法会，没有政团背景的议员比例上升，而非建制派议员降至只有一名，政府在立法会遇到的反对声音应该较弱，对大型建制政团投票支持议案的依赖会否降低？完善选举制度后，非建制派政团会否进一步转向碎片化？这些问题都需社会及不同政团深思。

作者黄子为是香港中文大学香港亚太研究所副研究员，郑宏泰是香港中文大学香港亚太研究所副所长（执行）