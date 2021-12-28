乌克兰平民练游击 备战抗俄

来源：明报

乌克兰和俄罗斯之间战云密布。美国《纽约时报》报道，在双方军力强弱悬殊下，乌克兰军方正仿效伊拉克和阿富汗战争时当地人的做法，训练平民打游击战对抗俄军，军方高层直言希望招募到10万志愿大军，一来盼对俄罗斯带来震慑作用，二来万一俄军真的入侵并击败乌克兰正规军，也可全民动员顽抗。早前有报道指美国情报官员已暗中同意训练乌军作游击战。

乌克兰军方已多次表明，面对俄罗斯强大的军事实力，乌军几无胜算。《纽约时报》周日（26日）报道，装备精良的美国过去20年在伊拉克和阿富汗饱受地方游击战的困扰，乌克兰打算“照办煮碗”。报道称，乌克兰政府和私营民兵组织合作，由军方新成立的“地方防卫部队”（Territorial Defense Forces）统合，并由去年开始每逢周末为数以千计报名参加游击队训练课程的平民作军训。他们有时会安排在首都基辅附近不远的松木林内训练，包括听从指挥官各项指令、身穿迷彩衣在林间学习躲避、安装和引爆地雷、医护学习上前线救治伤员等。另外，他们又获安排出席讲座，由军人讲解战术，包括俄军会如何进占基辅。军方在其中一个讲座中，向志愿者提到以效法叙利亚阿勒颇武装分子的战略，利用自己对社区地型的熟悉接近俄兵。

组地方防卫队 官民合作练兵

政府透过“地方防卫部队”负责为部分训练项目营运和提供资金，一些私人民兵组织如“乌克兰军团”（Ukrainian Legion）负责其他项目，包括开支。后者不会提供武器，而是鼓励成员利用自己的步枪作训练，他们表示，成员在家中都会存放一个载有对讲机、急救包、睡袋和保暖衣物的背囊，随时可以带走作战。根据乌克兰内政部数字，全国4000万人口中，有130万人合法拥有枪械。

报道提到，训练平民参与游击战的目的，不是要击败俄军，因为这几乎不可能，但在敌军占领国家后，这些武装平民也可以在国内多处快速形成非中央化的游击武装，为占领军带来干扰和抵抗，这将具有震慑作用。本月加入受训的医生尤兹基夫（Marta Yuzkiv）说：“我们军队很强，但不足以抵挡俄军。如果我们不幸被占领，我们就会成为国家抗争力量。”

乌克兰地面部队副指挥官巴希利维奇（Anatoliy Barhylevych）说，政府目标是在发生军事冲突时能够动员10万名志愿者，但乌克兰国防部队一名发言人接受查询时，拒绝透露有多少人正式加入有关计划。乌克兰军方表示，约有50万乌克兰人拥有军事经验，希望当中很多人在有需要时会加入卫国。今年秋天一项民调显示，有24%乌克兰人表示，如果俄罗斯入侵，他们将会持械抵抗，男性比率接近四成。

《纽时》的报道指出，这种“全民皆兵”做法，于长年备受俄罗斯威胁的波罗的海3国——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛都正实行，这些国家都有自己计划鼓励部分民众拥枪，并训练他们万一国家被侵占的时候如何战斗。

消息﹕美允助培训供装备

另外，《每日镜报》本月初引述消息人士报道，美国情报官员也暗中同意就乌军与俄军打游击战提供培训和装备。消息人士称，俄军如果深入乌克兰腹地，可能会陷入困境，后路会被切断并遭乌军从侧翼包抄。报道还提到，美国计划向乌克兰提供重型武器，包括防空系统。