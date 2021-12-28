来源：中时电子报

作者：刘必荣

12月23日，美国《华尔街日报》和CNN都报道了沙特在中国大陆协助下，开始发展导弹的新闻。卫星照片清楚显示，沙国不只是从中国购买导弹，现在更开始自制导弹。虽然照片看不出来飞弹的射程与有效载荷，但却毫无疑问将使伊核谈判变得更为复杂。

沙特发展导弹，当然是针对宿敌伊朗的军事威胁而来。不久前伊朗才结束为期5天的“伟大先知─17”演习，成功发射了16枚射程由350到2000公里不等的导弹。

面对这样的威胁，沙特却发现美国的安全保障愈来愈不可靠。2019年2个沙特的炼油设施遭到伊朗无人机攻击，美国都没帮沙国进行军事报复，加上拜登上台后美沙关系已不若特朗普时期紧密，这都让沙国想到除依赖美国外，必须在外交与国防上另谋出路。于是与中国大陆的军事合作，就成为很自然的选项。

但是中沙的飞弹合作，却必须放在区域，甚至更大的全球战略格局里面观察，方能窥其全貌。

就区域政治而言，拜登政府希望彻底解决中东问题，其中又以重返伊核协议，为美国中东外交的支点。为了让谈判顺利进行，美国国家安全顾问苏利文特别飞到以色列，希望美以两国能形成对伊朗的共同战略。以色列外长拉皮德也在12月22日表示，如果伊核协议是个好协议，以国将会支持。

可是伊核协议美国要限制的不只是伊朗的核武，还包括导弹。今沙特发展核武的铁证一出，美国又如何能要求伊朗在导弹问题上设限？除非把沙特、以色列等相关国家一起拉上谈判桌，谈出一个大的共同规范架构才有可能，但这么大的政治工程，美国有这个心力吗？因为这将打乱了美国将外交重点从中东抽出转向亚洲的战略布局。

美国可能还在评估如何调整对沙政策，但针对中国将飞弹科技扩散到沙国这一部分，美国有打算制裁中国。果如此，这又将使美中关系在气候、贸易、疫情等又冲突又合作的议题之外，添加另一个复杂的面向。

就大国博弈的全球格局来看，美国退出中东，中国和俄国刚好趁机补位，法国也借力旧的殖民关系重返中东。以中国为例，11月媒体报道中国暗中在阿联酋修建军港被美国发现，阿联酋才赶紧下令叫停。现在又被发现中国在发展与伊朗密切关系的同时，还帮伊朗的宿敌沙特制造导弹，可见中国大陆玩的是两手平衡的游戏。中沙关系不只是双边关系，而是北京在中东全方位布局的一部分。

中东国家的传统关系也开始松动。沙特在伊拉克调停下，开始跟宿敌伊朗有初步接触、阿联酋跟向来不睦的卡塔尔与土耳其改善关系，并改向法国买武器。土耳其也想继埃及与沙特之后，抢夺中东的领导地位。这个变动势将外溢，牵动北非利比亚的局势。

在这同时，逊尼派与什叶派之间的教派冲突，也随着政治权力板块的松动而升高。这个冲突早已不是宗教冲突，而是权力的争夺。宗教与俗世已混为一谈。这样的发展，会把美国又拉回中东吗？如果不会，将来中东会是谁家天下？如果美国又被拉回中东，那亚洲的再平衡政策会如何调整？美中与美俄的关系，又将出现什么新貌？这都是我们继续观察的方向。

作者为东吴大学政治系教授