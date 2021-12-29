台湾芯片业成为美中两强相争的前沿

来源：路透社

在美国和中国两大超级大国斗争的前线，台湾打造出了一个防御妙招。台湾对于中美双方来说都是不可或缺的。

通过主导最先进半导体的制造业务，全球晶圆代工巨擘台积电掌握了对现在和未来的尖端数字设备和武器至关重要的技术。据业界估计，台积电占这些芯片全球产量的90%以上。

中美现在都发现自己深深地依赖这个小岛。

对华盛顿来说，允许一个日益强大的中国在冲突中夺取台积电的代工厂，将威胁到美国的军事和技术领导地位。然而，如果北京采取武力，并不能保证能完整地拿下这些珍贵的代工厂。这些设施很容易在交战中遭到毁坏，那将切断对中国庞大电子工业的芯片供应。即使代工厂能够幸存下来，也几乎肯定会被切断与对其产出至关重要的全球供应链的联系。

美国和中国都想打破这种依赖性。华盛顿已经说服台积电在美国开设了一家生产先进半导体的芯片工厂，并准备花费数以十亿计的美元重建其国内芯片制造行业。北京也在投入巨资，但其芯片产业在许多关键领域落后于台湾十年左右。分析师说，这一差距预计将在未来几年扩大。

这些晶圆代工厂对全球经济如此重要，以至于一些人将台湾的芯片行业称为“硅盾”，可以阻止中国大陆发动攻击和确保获得美国的支持。

台湾经济部长王美花9月接受采访时告诉路透，芯片行业与台湾的未来息息相关。

“这不仅仅关乎我们的经济安全，看来也攸关我们的国家安全。”她说。

该部在后来的一份声明中淡化了硅盾理论，声明称：“与其说芯片行业是台湾的‘硅盾’，不如说台湾在全球供应链中具有重要地位。”

对台湾来说，危险在于台积电的晶圆厂正好处于火线上。

这些工厂位于台湾西岸、面朝中国大陆的狭窄平原上，两岸最近距离仅约130公里。大多数工厂靠近所谓的红色海滩，即军事战略家认为的中国大陆发动攻击可能的登陆地点。位于新竹的台积电总部及周边晶圆厂集群距离海岸仅12公里。

台湾芯片行业的脆弱性去年7月曾得到体现。当时台湾在产业重镇台中举行反登陆演习，生产尖端芯片的台积电Gigafab 15晶圆厂即位于台中。

中国大陆官方媒体对台湾演习场景进行嘲讽，称解放军在登陆前可能发动导弹攻击，摧毁台湾的军事力量。

中国国防部和国台办没有回应关于这篇报导的提问。

当被问及这个对台湾晶圆厂的威胁时，台湾经济部表示：“过去50年中国从未放弃以军事力量控制台湾的意图，但其目的并不是半导体产业。”该部补充说，台湾“有能力面对和管理这个风险。”

台积电没有回答关于其晶圆厂风险的特定问题。台积电在一份声明中强调，芯片行业是全球性的，依赖于来自几个地区和许多专业公司的设计、原材料、设备和其他服务。“因此，不是一家公司或一个地区，而是全球合作对半导体行业的成功至关重要，”该公司说。

美国人的焦虑

随着中国加强对台湾的军事恫吓，华府正在对美国芯片的依赖性发出焦虑信号。

“美国最大的担忧是中国获得控制台湾半导体业的可能性，”美国中情局前高级情报官员和分析员Martijn Rasser说。“这对美国经济和美国军队组建(武器)平台的能力将是一个毁灭性的打击。”Rasser现在是智库新美国安全中心的高级研究员。

在拜登政府关于需要阻止中国大陆攻击台湾的最明确陈述之一，五角大楼的一名高级官员在12月8日对美国参议院外交事务委员会表示，台湾的半导体是其安全“对美国如此重要的一个关键理由。”

白宫国家安全委员会的一位发言人对芯片业的脆弱性不予置评，但称美国“将把任何想以非和平手段决定台湾未来的努力，都视为对西太平洋和平与安全的威胁。”

一些人警告说，台湾的芯片优势虽然明显是一种战略优势，但可能不足以阻止中国大陆试图用武力夺台。

退役的美国海军陆战队中将格雷格森(Wallace Gregson)说，欧洲各国之间深厚的经济相互依存关系未能阻止1914年爆发战争。曾出任奥巴马政府助理国防部长的格雷格森说，虽然半导体业“非常有助于”台湾的安全，可一旦“战火一触即发”，这能否防止冲突发生仍值得怀疑。

这攸关中国和美国能否获得为几乎所有先进的军事和民用技术提供动力的芯片，包括移动电话和医疗诊断与研究工具，这些工具在抗击新冠疫情方面非常重要。

在美中军备竞赛中至关重要的最先进芯片是10纳米(含)以下芯片，而这个领域由台湾所主导。

美国的一个主要担忧是在将人工智能用于武器装备的竞赛中失利。人工智能可让机器在解决问题和作决策方面的表现胜过人类，料将彻底改变战争，而一切取决于半导体。

在3月份提交给国会的一份报告中，由两党组成的美国人工智能国家安全委员会(National Security Commission on Artificial Intelligence)警告称，台积电面临的威胁暴露了一个明显的弱点。报告称，台湾生产 “绝大多数尖端芯片”，距离美国的“主要战略竞争对手”很近。“如果一个潜在的对手在半导体方面长期领先于美国，或者突然彻底切断美国获得尖端芯片的途径，那么它就可以在各个竞争领域占得先机。”

对北京来说，这也是一个利害关头。失去来自台湾的芯片将压垮中国工业。根据美国国会研究处2020年10月的一份报告，中国占世界半导体需求的60%。报告说，中国使用的半导体有90%以上来自进口，或由外国供应商在当地生产。

台湾是至关重要的供应方。根据台湾经济部的数据，今年第一季度，台湾对其最大贸易伙伴中国大陆的出口中半导体占近一半，比去年同期增长33%。

新冠疫情期间，供应中断造成的全球芯片短缺，让人预先体会到台海冲突将造成的破坏。根据波士顿咨询公司和美国半导体产业协会(SIA)4月份的一份报告，台湾一年的产量损失将使国际电子供应链陷入停滞。

这种中美都依赖台湾的硅业僵局在几十年前就初露端倪，这是美国和台湾政策选择的结果。美国的半导体行业靠其在研发和设计方面的领导地位，在许多方面仍然占据主导。在今年估计规模高达4,520亿美元的全球半导体产业中，美国几乎占了全球收入的一半。但美国将先进芯片的制造大多外包了出去，主要是给了台湾。