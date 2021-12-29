中沙深化军事合作，美国莫可奈何？

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

根据美国情报评估和卫星图像，中国正在协助沙特阿拉伯建造弹道导弹系统，地点就在沙国首都利雅德以西200英里的小镇达瓦达米（Dawadmi）。因美方在当地发现一个正在运行的“燃烧坑”，此乃用来处理导弹生产中剩余的固体推进剂，因而证据确凿。

其实，中东地区不但各方势力倾轧，更是大国博弈的场域，自1978年伊朗革命以来，美国就与其交恶并进行制裁至今。由于伊朗又是沙国的宿敌，因两国分别为什叶派和逊尼派的领导国，历史恩怨难解，导致美国与沙国的关系紧密，以便牵制伊朗。甚至 2018 年沙国特务在该国驻伊斯坦堡领事馆谋杀反对派记者卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 后，特朗普政府也未加指责，而拜登政府也是高举轻放，可见对美而言，国家利益还是远超意识形态。

但长期以来，华府以防止武器扩散为由，拒卖弹道飞弹给利雅德，沙国只驻有美国爱国者飞弹系统。故早在1980年代沙国就转向北京，并从中方获得了东风-3飞弹。近来由于沙国又向中国人民解放军火箭军寻求协助，以至于自2018年前后到今年春天，中方又交付了多批东风系列飞弹成品给沙国。由于两国长期的合作关系，进而现正由中方协助沙国自制导弹，而美国也正准备就此制裁中方的相关人士，可见问题的严重性。

相对的，中国与中东国家大体友好。今(2021)年三月，中国与伊朗曾签订25年4000亿美元的能源合作计划。此外，中国每年进口沙国上百亿美元的石油，同时中方还大量投资其基础建设，甚至还以一带一路计划与其周边国家相联结，其中还包括阿拉伯国家的宿敌以色列。继美军今年中狼狈撤出阿富汗之后，美国在中东地区的影响力遽减，况且自今年初起，美国已停止从沙国进口石油，相形之下，中国的势力还在当地持续增长。

2018年，前总统特朗普退出2015年六国与伊朗所签订的核协议，并重新对伊朗实施严厉的制裁。此后德黑兰政府降低了对协议的遵守程度，并宣布将把铀浓缩到高达 60% 的纯度，明显接近制造原子弹所需的当量。而中沙两国导弹合作的发展，必对中东以及美中的安全情势产生冲击，其中尤以当前拜登政府所领导与伊朗重新协商的核协议为重。

因该核协议还包括限制导弹技术，若利雅德成功制造导弹，更会使伊朗拒绝放弃自己的导弹，必将强化已经高度紧张的中东地区的军备竞赛，而近日伊朗举行的军事演习中也曾发射弹道导弹，并引发欧洲国家的抗议。然而，与德黑兰不同的是，沙国并没有启动任何开发核弹头的工作，而导弹是可以携带核弹头。但沙国也明确表示，如果德黑兰真的开发核弹，利雅德也会奉陪到底。

由此可见，中沙之间的导弹合作，不但将激化中东情势，更会让美中关系的对峙升高。但美方在此赛局中，看似被中沙双方成功突袭，况且还可能增加两国向美方要价与博弈的筹码，尤其更会强化北京在中东地区的势力，这当然是美国全方位挑战中国的后果之一，其中自然也包括强打台湾牌。

作者是台湾政治大学兼任教授

