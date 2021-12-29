南非图图大主教逝世　一个时代有一个时代的挑战

来源：香港01

作者：汤文诗

对南非稍有认识者，不会不知道图图（Desmond Tutu）的名字。这名南非圣公会首位非裔大主教，没有如曼德拉般锒铛入狱，也没有当上国家元首，但他对结束南非种族隔离政策的贡献却不能被低估。图图周日（26日）逝世后，多国领袖致哀，南非亦将为其举行国葬。

生于1931年的图图，大学毕业后曾任教高中，但因为当时南非政府给予黑人学生较差的教育，因此图图愤而弃教。后来他在约翰内斯堡及英国伦敦修读神学，并回到南非任教神学及从事神职工作。

最后白人总统戴克拉克上月作古

图图多次公开支持国际社会对南非实施经济制裁，以推动南非白人政权结束种族隔离政策。此举虽然令他的护照一度被政府没收，但仍无阻他率领教会领袖与总理波塔（PW Botha）会面，直接要求对方结束种族隔离政策。图图一直反暴力，主张以和平手段推动诉求，在1984年甚至获颁诺贝尔和平奖。比起1993年曼德拉与戴克拉克（FW de Klerk）携手获得诺贝尔和平奖的肯定，要早足足九年。

戴克拉克是南非最后一名白人总统，先在1990年释放被囚的曼德拉，后在1994年废除种族隔离制度。后来曼德拉当选总统，委任图图成为真相与和解委员会主席，在追究白人政府侵害人权的责任的同时，亦对部份人采取了特赦，以种族和解为任。曼德拉在2013年12月逝世后，如今戴克拉克及图图在两个月内亦先后作古，可以说是南非一个旧时代的结束。

然而，正如图图在种族隔离政策结束后，积极参与性小众群体、以巴冲突等公共倡议，南非如今虽然告别一个时代，但其实亦有不少新时代的挑战要面对。今年7月，当地才爆发了后种族隔离时代最严重的暴乱，成百上千家店铺被打砸抢烧，逾200人在混乱中身亡。南非执政党非国大贪腐成风，工业萎缩而经济未能转型，失业率攀升等结构问题错综复杂，新冠疫情——尤其是南非变种病毒——亦是另一重打击。

若说一个时代有一个时代的挑战，那么新时代无疑最需要的，就是新一代人迎接挑战，解决社会问题。