柯建铭、林智坚的司马昭之心

来源：中时电子报

中时社论

或许是推动竹竹合并阻力太大，新竹市长林智坚突然表态“若合并成功，不参选未来的大新竹市长”。此地无银三百两，林智坚的宣示更印证突如其来的竹竹合并，完全是政治利益的算计。竹竹合并并非不可讨论，也不是完全没有道理，但合并涉及地方自治与土地规划问题，应有整体考量与完整规划，谋定而后动，但民进党立法院党团总召柯建铭、林智坚如此急就章操作，难免启人疑窦。

排除苗栗是何居心

《地方制度法》规定人口达125万人以上，方可升格直辖市，桃园、台南都是在符合门槛条件下升格直辖市，新竹县、市人口加总仅102万多，却为求升格而修法，这不是削足适履玩弄法律吗？

特别是柯建铭所提修法版本，完全取消人口门槛，任何“政治、经济、文化及都会区域发展上，有特殊需要之地区”都可以设立直辖市，简直是贻笑大方。如此修法，等于将升格的准驳完全由中央决定，这又是民进党滥权的一个明证。

如果竹竹合并真得这么重要，柯建铭、林智坚之前怎么不提？柯建铭自称“七代都在新竹”，林智坚也当了6年市长，却等到桃园市长郑文灿一句“林智坚不在桃园政治版图里”，才发现竹竹非合并不可，这不是司马昭之心吗？

竹竹合并为何排除苗栗？若区域整并真的这么重要，最简单的方法就是纳入苗栗，让人口符合《地制法》的规定，但柯建铭、林智坚又不愿意，这就更可疑了。

在省虚级化以后，县（市）与直辖市的层级相同，林智坚说升格后预算会增加，这是误解。前新北市长朱立伦曾经解释，新北市升格后看似预算增加，但负担也增加，例如“国立高中”改成“市立高中”，经费就要改由直辖市负担，严格讲起来，新北市的预算还倒亏40亿元。台南市长黄伟哲也承认，旧台南县市合并升格后，预算等于原先的加总，“1+1并没有大于2，而是等于2”。

在层级、预算都不变的情况下，升格唯一的影响就是“乡镇市长官派”。问题在于新竹市并没有乡镇市，有民选乡镇市长的是新竹县，林智坚管到新竹县去，会不会管太宽了呢？

由此可以发现合并真正的目的，还是为了民进党的选举利益。明年林智坚任期将届满，目前民进党在新竹市无人可匹敌高虹安，在“三脚督”的新竹市，民进党占不到便宜，新竹县又是稳定蓝大于绿，照此态势，可想见明年的新竹县长、新竹市长选举，都不会是民进党得利。

没有民意空白支票

然而一旦竹竹合并，就可以稀释第三势力在新竹市的支持度，而让未来的大新竹市长选举回归蓝绿对决，这才是柯建铭与林智坚的盘算所在。林智坚弃选，用俗话讲是“nothing to lose”，第二任的他本就不能连任，何“弃”之有？但“头过身就过”，只要合并修法通过，民进党在大新竹就会有空间，林智坚自然能延续他在新竹的政治生命。

竹竹合并并不是完全没有道理，只是土地规划应该整体考量。目前6都人口已达台湾总人口的7成，若再加上新竹县市，以及本就达到125万人门槛的彰化县都升格成直辖市，那么未来直辖市的人口将高达近8成！

举例来说，班上有10位同学，2、3位是资优生还说得过去，如果8位同学都是资优生，那剩下的2位，会不会感觉被歧视？直辖市本应是例外，浮滥成大家都是直辖市，那就等于没有直辖市了。

林智坚说，他愿跟国民党主席朱立伦辩论，这是失言，要辩也是执政党蔡英文主席跟最大在野党主席朱立伦辩，这有ECFA双英辩论的前例。但辩论说实在是一种政治动作，若朝野真的愿意静下心来，共同讨论台湾行政区域的整体规划，那么召开政党国是会议，应更有实效。

当然，这样的务实讨论，需要程序上的准备，以及社会对内容的消化，能够在2026年前完成都算不易，要赶上2022年选举是天方夜谭。民进党应放弃在2022年前完成《地制法》修法的期待，越是重要的议题，越要慎重处理。蔡总统千万不要误以为她拥有“民意空白支票”而为所欲为。