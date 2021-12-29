美国最担心的台海变数

来源：中时电子报

作者：陈一新

美国总统拜登27日签署总值7700亿美元的《2022财年国防授权法》（NDAA），除视中俄为主要竞争对手之外，涉及台湾的部分包括强化美台军事合作；协助台湾发展不对称战力，以确保美国维持“抵御对台湾造成既成事实”的能力，以及邀请台湾参加美国主导的“环太平洋军演”等，由此也可看出拜登政府与国会对台海两岸是否爆发冲突的确感到忧心忡忡。

联邦众议院军事委员会首席议员罗杰斯（Mike Rogers）表示，美国正面临中俄两个“近侪敌手”的威胁，这部法案提供美国军方应对威胁所需的工具。《国防授权法》主要是为美国五角大厦的年度预算提供法律上的基础，至于其他附带提出的修正案是否执行或执行到什么程度，则是行政部门或总统说了算。

以邀请台湾参加环太军演为例，国会已提出此一建议好几年，但行政部门都充耳不闻，国会仍每年行礼如仪继续提出，一方面警告北京不要过度霸凌台北，一方面行政部门一旦改变主意就有现成的法源。

此次国会要求国防部长向参众两院军委会报告“强化国民兵和台湾合作的可行性与适当性”，并向国会提交有关台湾不对称战力的评估，及如何协助台湾增加不对称战力因应大陆军事威胁的计划。

值得注意的是，美国国民兵与台湾合作的对口单位应为后备军人司令部与退辅会，这也是11月下旬美国数位联邦众议员访问台湾及退辅会派遣代表常驻华府的主因。

若加上之前已通过的《亚洲再保证法》与正在审议的“台湾吓阻法”，连同近几年的《国防授权法》都强调美国不乐见中国大陆对台动武，希望藉由增强台湾的不对称战力，让大陆在对台用兵之前三思而行。

美台战略专家评估，只要台湾30万后备军人能形成一支像美国国民兵一样具有战力的部队，就可与20万正规部队协同作战，发挥不对称作战的力量，牵制人民解放军的部队，等待美军的驰援。不过，倘若台美合作仍无法发展成一支具有战力的后备部队，则国防部长邱国正所说，政府正在思考是否需要恢复征兵制的构想就会成为事实。

所谓美国极力想要避免的“既成事实”，是指中国大陆以迅雷不及掩耳的军事手腕与高科技夺取台湾，迫使美国相信采取反制行动将非常困难或得付出极高代价。所幸，在蔡英文今年抛出“新两国论”弄巧成拙，导致“美中共管台独”之后，两岸战争风险已经略为降低。不过，蔡英文是否在美陆台关系中不甘于只做棋子，而想继续“联美抗中”扮演马前卒，甚至肖想成为棋手，恐怕会成为2022年影响美陆台关系的最大变数。

台湾应有自知之明，棋子永远不要妄想成为棋手，美国能够“反中”是因为底子厚本钱足，台湾却不能轻举妄动，自速其祸。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授