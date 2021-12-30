《千万别抬头》讽美国民主引反思

来源：明报

作者：陈帆川

巨星云集的Netflix电影《千万别抬头》（Don't Look Up）讽刺美国民主自由的荒谬一面，笑中有泪。在迎接新一年之际，大家有否反思自己，在过去一年是“抬头”，还是“低头”了？下文含剧透。

电影对社会的讽刺多不胜数，能套用到香港的主要有三个，第一是媒体在社会里的角色。剧情里，由里安纳度狄卡比奥和珍妮花罗伦斯饰演的科学家，在电视节目里一本正经地解释地球面临毁灭的消息，不过主持人对于这个惊人的发现没半点兴趣，反而关心太空有没有外星人，而且努力地将所有资讯都包装成笑点。

至于观众也对明星的儿女私情更感兴趣，彗星袭地球的消息，收看率连天气报告都不如。大家最终只关心两名主角的外表和谈吐，对他俩提出的末日警告毫不在意。而公众对两人的认知，也是透过“迷因”（meme）、标题党和KOL（关键意见领袖）接收，非常肤浅。

第二是大众对阴谋论的热爱。电影所描述的世界最荒谬之处，是人类在亲眼目睹彗星之前，始终拒绝相信科学，反而对在网络散布的阴谋论照单全收。里安纳度狄卡比奥在高潮戏里也讲了：“外面有许多人根本没把我的话听进去，因为他们有自己的政治意识形态，但是我向你们保证，我没有特定立场，我只是告诉你们真相！”

放眼全球，包括香港，至今仍然有大批网民质疑冠病病毒的威力与疫苗效用，大家不但反政府，也盲反科学。

第三是故作中立、模糊真相。笔者最喜欢的一段，就是隐藏人物、“美国队长”基斯伊云斯的出现。他既支持“抬头”，也支持“低头”，惺惺作态地说：“我觉得作为一个国家，大家需要停止争拗和占据道德高地，就和平共处吧！”同场记者的回应更加“啜核”：“真令人耳目一新！我想我们对政治都感到烦厌了。”

这种在大是大非之前故作中立、模糊真相的人，实质只是趁机弄个爆谷片赚钱罢了。类似的在乱世里大捞一笔的人，香港人还会陌生吗？

这个时代 真相或没人管

说真话的人，永远最声嘶力竭，然后大家就会嚷着要他们冷静。少数人乘机收割利益，多数人其实人云亦云，抢着批评滋事者搞乱社会，自觉看透世事，其实大难临头而不自知。但你留意一下，电影里到最尾，都没有人对于没有相信主角而感到后悔，只是继续沉迷在自己的同温层，度过最后一夜。或者在这个时代，好人没好报，真相没人管，大家在世界末日还记得的，是谁和谁离婚了。