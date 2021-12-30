别对变种病毒冲击掉以轻心

台湾《经济日报》社论

自被世界卫生组织（WHO）命名一个多月以来，变种病毒Omicron（奥密克戎）在全球快速扩散。由于初期研究结果显示，虽然Omicron的传播速度胜过Delta（德尔塔），而且打过疫苗或染疫康复者的突破性感染率也高，但是重症比率相对低，再加上疫情长达二年之久所产生的防疫疲劳，使人们对Omicron的戒心相对不高。

对此，部分专家提醒，仅从Omicron早期数据资料，就认定它的影响较温和“是不明智的”，正因为其重症率低、有大量无症状感染者，加以全球多国采取“与病毒共存”政策，使实际感染Omicron的人数应远高于目前统计，也让最终入院人数是否对医疗体系造成负担仍未可知。更何况，一旦Omicron使各国疫情大规模复燃，不只会削弱全球经济成长动能，感染人数大增也会令劳动参与率下滑，供应链再度受到干扰，稍稍缓和的通膨及大宗商品价格又再走扬。

面对Omicron恐对经济带来新一波冲击之际，主要央行却因通膨压力居高不下而转持鹰派立场，加快收紧货币政策。如联准会宣布加速缩减购债，且暗示明、后年将各升息三次；英国央行更出乎意料地，在维持低利率三年多来首次提高利率，以抑制升抵近10年新高的物价；欧洲央行则表示，将在明年3月停止购债计划。

为何主要央行未因疫情升温而对货币政策收紧一事作出调整，理由有四：第一，过去两年来，即便全球经济屡受变种病毒冲击，复苏步调仍逐步地朝疫前预测的成长轨迹靠近，是以各央行并不预期Omicron会对经济造成重大负面冲击；第二，联准会终于不再认为通膨是暂时现象，而Omicron如引发各国采取较严格的防疫措施，恐造成供给面再度受阻进而推升通膨，故在通膨风险加剧下，央行选择维持货币正常化步伐；第三，美国和欧洲的失业率持续下降，且2021年第三季后美国永久性失业率再度下行，企业缺工问题加剧，若未来生产力无法有效提升，则工资上扬压力必然加重；第四，治疗冠病病毒的口服药已问世，美国食品药物管理局在12月22、23日紧急授权两款口服药，可用于染疫患者，而目前感染Omicron的患者多属轻症，口服药问世将有助防止医疗体系的崩溃。

除了主要央行外，金融市场的紧张情绪也很快地趋缓。虽然，11月26日WHO为Omicron病毒定名后的首个交易日，金融市场恐慌情绪一度蔓延，VIX（波动率）指数弹升幅度达到54%，且S&P500指数大跌2.27%，布兰特原油期货价格也暴跌13%。但不到两周时间，随着Omicron初期重症率偏低的数据公布，金融市场纷纷反弹并收敛跌幅。最新的美国银行大型基金经理人调查报告亦显示（调查期间为12月3日至13日），受访者认为2022年最大的尾部风险仍是货币政策的紧缩，其次是通膨，第三才是疫情死灰复燃。

问题是，全球离疫情大流行终结之日仍远。首先，就算目前Omicron的重症率比Delta低，但其传播力惊人及疫苗逃脱率高的特性，仍会使各国感染人数在某一时点飙高，进而干扰社会与经济的正常运作，且亚洲国家的Omicron感染人数尚未显著上扬，恐只是相关疫情还未爆开；再者，两年来各国随疫情程度而松紧调控的防疫措施，让人们产生防疫疲劳，也使Omicron更易找到传播的突破口；第三，低所得国家的疫苗覆盖率仍偏低，让病毒便于持续性的传播与复制，更易因复制错误或突变而产生新型变种病毒，使全球不断重复地因应变种病毒的冲击。

所以，即便主要机构预测2022年全球经济成长表现可期，主要央行与金融市场也聚焦于通膨问题，但在当代医学未能确实控制疫情之前，各界对不断出现的新变种病毒与疫情反覆带来的冲击，还是要保持警戒。