公投结果暗含蓝绿白政治版图挪移警讯

来源：中评社

作者：金裕超

备受各界关注的台湾四大公投已于日前落下帷幕，“珍爱藻礁”、“重启核四”、“反莱猪”、“公投绑大选”四案全数未过，不仅未能达到过关门槛，甚至每项公投的同意票均落后于不同意票。此次公投结果虽被外界普遍视为绿营大获全胜、蓝营全线溃败，然而仅根据最终结果解读未必全然精准，若透过公投进一步观察岛内政治版图的变化趋势，不难发现蓝绿两大党乃至白色力量都面临现有执政板块恐将挪移的警讯。

蓝陷基本盘萎缩困境 中南部执政县市暗藏翻盘危机

在此次公投中，原本蓝营有意将其操作为对蔡政府的不信任投票，集结所有不满绿色施政的民意来扩大同意票比率，但民进党全力固盘打响政权保卫战，尤其利用“抗中保台”的耸动论述激起蓝绿对决，有多达五个蓝营执政县市出现不同意案超过同意案，蓝营基本盘出现明显萎缩迹象，这也成为国民党2022选战的重大隐忧。

其中，历来具指标意义的台中市开出三项不同意，仅“公投绑大选”一案是同意票胜出，就连有利于减少对中火依赖的“重启核四”案都是反对多于同意，虽然与卢秀燕拼公投没使出全力有一定关系，但此结果已说明台中蓝营支持度出现松动，卢秀燕拼连任未必将轻骑过关，接下来举行的台中第二选区“立委”补选将是关键，由于该区长年属蓝营黑派大本营，若补选再失利显示蓝营传统地方派系动员力式微，在“空战”被绿营压制、“陆战”影响力骤减的不利情势下，2022蓝营台中市长保卫战势必是一场硬仗。

此外，紧邻台中的彰化、云林同样为蓝营执政，却开出四项不同意，彰化26乡镇市中有21个不同意票占优，即使县长王惠美本命区鹿港也全面“绿化”，云林县长张丽善在蓝营地方首长中最早表态力挺四个同意并积极组织宣讲，却还是难以挡住绿营凌厉攻势，侧面反映出两地蓝绿气势消长已产生显著变化。同样四个不同意的宜兰与嘉义市长年被绿营称为“民主圣地”、基本盘结构本就“绿大于蓝”，2018年在“韩流”旋风加持下成功扳倒绿营，但从此次公投来看情势已然逆转，即使林姿妙、黄敏惠两位地方首长施政绩效颇受肯定，然而在蔡政府中央执政优势及地方政治风向转变的冲击下，力拼连任还需倍加努力。

绿攻北台湾难度不小 桃竹基三地恐有变天可能

绿营能在四大公投一战完封蓝营，其运作“南票北补”策略奏效是重要原因，凭借南部票仓的不同意票已足可弥补其他县市的同意票，令全台12个多数县市全数同意的公投案却最终未能过关。但地方选举则完全取决于在地得票，绿营此次在北台湾除宜兰外几乎全军覆没，说明绿营欲在北部有所斩获还有不小的困难。尤其值得关注的是桃园、基隆及新竹市三地现属绿营执政，郑文灿、林右昌、林智坚三人堪称中生代政治明星，施政成绩也备受民意肯定，但公投结果却是四个不同意，这说明在原本“蓝大于绿”的地区更多靠绿营政治菁英的个人特质与能力，基本盘仍未有重大结构性变化，这三地的绿营接棒者如果个人魅力比不上现任者，只依靠党的力量恐难阻止绿地变蓝天。

公投结束后绿营不顾引发“英人设市”争议也要强推大新竹合并升格，最重要动因就是希望借由合并升格让林智坚有机会再战替绿营守住新竹执政权，同时升格后区长改为官派，有助于进一步瓦解蓝营在新竹县市的传统组织，否则若新竹市不保，不仅连带将影响同区域桃园选情，其负面效应更可能扩散北台湾。虽然在外界一片挞伐声下林智坚宣布不会参选，但征召参选、民意要求参选等政治戏码还是可能上演。从近期民进党大肆操作升格议题可看出，其内部对北部选情已涌现出强烈危机意识，2022桃竹基绿营将难逃苦战。

民众党此役惨遭边缘化 守北市扩版图困难重重

此次公投大战中柯文哲领军的民众党立场模糊，针对“珍爱藻礁”、“反莱猪”表达同意立场，而对“公投绑大选”与“重启核四”又持反对，“两好两坏”立场令民众一头雾水，再加上蓝绿对决下基本盘各自归队，让柯及民众党遭边缘化、在舆论场能见度大减。从民众党唯一执政的台北市公投结果来看，除柯文哲多次表态反对的“重启核四”案只获51万张同意票外，其他三案同意票均有53万，这基本可视为蓝营在台北市主要票源，由于蓝营下届极可能推政治明星蒋万安出战，对中间选民、年轻选民吸引力较强，不出意外票数还将有所上升。而民众党属意出战的副市长黄珊珊并不具备柯文哲本人的光环效应，柯的政治实力难以全面移转至黄身上，在蓝绿对决态势形成后，黄珊珊要为民众党固守台北市难度很高。

今年疫情期间柯文哲频频杠上蔡政府，一度令其自身与民众党声势高涨，但公投一旦回归到蓝绿对峙，民众党俨然丢掉话语权，走中间路线的主张在蓝绿旗帜鲜明的对抗中难有影响，再加上自去年以来民众党多次参与补选皆以失败告终，甚至在高雄市长补选落败后还遭讽“4%党”，显见其整体实力远不能与蓝绿抗衡。虽然柯阵营已暗地为2022选战招兵买马、积极布局，试图在各县市“遍地开花”，然而在蓝绿夹杀中能否稳住台北尚不得而知，要在其他县市扩充版图难上加难。

四大公投虽已结束，但公投结果透露的政治意义与后续政治效应不容忽视，尤其作为2022地方选举前全台性大型民意检验，从中可观察到蓝绿白政治版图可能出现异动的前兆。蓝营2018年依靠“韩流”在中南部翻转绿地，但如今又面临恐被绿营夺回的考验，绿营虽然坐拥南部票仓，却在北部滩头堡则出现政治能量难以传承的窘境，民众党“一人政党”包袱始终未能甩掉，在蓝绿对决下生存危机更加凸显。即将到来的2022将是岛内政治版图大洗牌的一年，政治情势更加复杂诡谲，蓝绿白政治力量的变化及走向值得高度关注。