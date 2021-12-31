马斯克“星链”系统严重危害航天安全

来源：思考香港

作者：宋忠平

美国太空探索技术公司（SpaceX）在今年发射的卫星先后两次接近中国太空站，严重威胁中国载人太空站的安全，中国太空站不得不采取“紧急避碰”措施。但这并不是“星链”卫星第一次引发“紧急避碰”事件。 2019年9月2日，SpaceX的第一批60颗“星链”发射不到四个月，欧洲太空总署的科学卫星Aeolus为躲避与星链-44卫星的碰撞进行了规避制动。对此，中国政府向联合国秘书长提出照会，指出美国“星链”系统今年已经两次接近中国太空站，中国太空站不得不实施紧急避碰，这已经对中国航天员的生命造成了严重的危险。中国政府严正指出，按照《外空条约》第6条，各缔约国及其政府以及非政府组织，都必须要在外层空间承担国际责任，并确保本国的航天活动符合本条约的具体规定。

“星链”计划是马斯克于2014年提出，目的在建立覆盖全球的卫星互联网，迄今为止，SpaceX已经发射了近1900颗卫星。为尽快建成“星链”系统来创造商业价值，马斯克的SpaceX公司每次要发射多达60颗卫星。其中的第一期要发射1.2万颗卫星，第二期要发射多达3万颗卫星，一二期加起来一共是4.2万颗卫星，这么多卫星密密麻麻的要部署在低轨道和极地轨道（太阳同步轨道），其所带来的实际威胁之大可想而知，尤其是严重污染太空观测环境，已经引起全球天文学家的广泛抗议和指责。

“星链”系统发射的大量卫星将会部署在九个不同高度范围以及在340公里到614公里之间的轨道。这个轨道的高度穿越了中国太空站和国际太空站，中国太空站和国际太空站的轨道高度在400公里左右。“星链”计划将会把一些卫星部署在太阳同步轨道，这对其他国家的天文卫星、侦察遥感卫星以及气象卫星都会带来比较大的影响。

更为可怕的是，SpaceX一直在投资其卫星先进的推进系统，并指出可以让“星链”卫星具备超强的机动变轨能力，并和其他的物体碰撞的风险降低到零，如果“星链”卫星发生了故障，SpaceX也会让卫星重新进入地球大气层烧毁。但这个声明恰恰表明，“星链”卫星是具备很强力的可控性。 SpaceX再指出，如果“星链”系统某颗卫星彻底失控，也就是没有办法进行机动，也会在轨时间不会超过四年后自动坠毁于大气层，这也说明这4.2万颗卫星是巨量的潜在和现实中的太空垃圾。

但要明白一点，既然卫星是可控的，那么这些卫星有没有探测系统，还是“睁眼瞎”，如果是睁眼瞎，就存在“误撞”中国太空站和国际太空站的可能。但如果这些卫星具备“眼睛”的功能，它们就会瞄准太空站或航天器撞上去。这两种情况其实都存在可能。如果是后者，就如同美国前总统里根的“星球大战”计划里面所发展的智能卵石，它就是一个破坏性的卫星，可以摧毁其他国家的卫星等航天器。

更让人担心的是，美军正在测试“星链”系统的军事用途，未来将会让这些卫星在通讯领域来支持美国陆军作战。尤其值得注意的是，马斯克和美国军方，尤其是美国空军、太空军等各个军种之间关系不是一般的密切，而这些军兵种也都依赖马斯克来提供太空支持和技术服务。

这里不得不说的是，SpaceX公司的太空开发综合能力和效率已经超过了波音和洛马公司联合打造的航天联合体，这样会让马斯克成为美军的重要承包商。尽管SpaceX并不是传统意义上的军方企业，但无论是像洛马公司、波音公司，还是SpaceX都是军民融合型企业，美军可以购买SpaceX公司的服务和产品。同时，马斯克也会在为美国军方出谋划策，并且借此赢得更多来自美军的太空订单。由此可见，思维和行动力超前和超强的马斯克很可怕的，SpaceX公司很可怕，它们将会助长美国太空军和其他军种的实际战斗力，这将是一个不争的事实。

针对这种状态，中国应该怎么来看待问题，如何应对？一句话，尊重对手，并强大自我，中国航天也会不断的努力，尽管中国不会主动实现太空军事化，但是中国的航天技术也在不断齐头并进、稳步发展，让中国成为航天强国，这才是最重要的根本所在。

此外，面对马斯克这种太空轨道的霸道垄断，中国还是要有所为。一方面，要尊重对手，尊重马斯克，包括美国的SpaceX公司，他们在不少技术上确实比较前瞻，最终要感谢对手，让自己更加强大。另一方面，中国要不断发展自有的航天技术，自主的航天技术，要占得航天技术发展的先机。同时，中国政府要在联合国推动修订相关的《外太空条约》来确保轨道不能够被滥用，这是从国际法的角度来保证太空安全。中国需要来通过联合国来对那些不怀好意的国家以及相关的太空公司提出严正警告，不能够破坏人类共有的太空资源，并不断强烈呼吁，不允许太空军事化、太空武器化，不能让太空变成战场。

针对诸如“星链”系统带来的更多实际威胁，中国要加强自身的太空科技能力建设，尤其要在高端太空科技上要占有足够的席位。针对中国不断推进和发展载人航天事业，中国太空站不仅要有全方位的太空垃圾以及某些不怀好意的太空卫星的全天候的监控能力和太空感知能力，更要未雨绸缪来打造一定的防御手段，这个防御手段并不是要实现太空军事化和太空武器化，比如，可以利用机械臂等措施来将威胁到中国太空站的卫星或其他威胁实施隔离，甚至来化解潜在的破坏行为。但无论是美军自身，还是美军利用马斯克把太空武器化，由此看来太空军事化已经是一个现实的必然，尽管中国不会率先发展武器太空化，但必须要保有这方面的核心技术，来确保维护中国的太空资产的安全，而不至于受到来自于美国等国家的无端侵害。