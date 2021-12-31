美国为何要“做台湾的手”

来源：中时新闻网

作者：张明睿

美国国防部前副助理部长科尔比在新书《否定战略》（Strategy of Denial）中，提出美国“做他人的手”战略概念。台湾在这本新书中的份量很重，若引申作者的概念，“做台湾的手”将是美国重要战略布局，这是怎么一回事？

《否定战略》在台湾上市，比美国本土晚了约五个月，过去五个月，这本书早已在政治圈与战略圈掀起讨论的热潮，相关新闻台湾媒体也多所报道。科尔比在特朗普政府任内担任副助理部长，由他带领撰写的2018年《国防战略报告》，曾提出美国国防战略将由“打击恐怖主义”转向“大国竞争”，又进一步提出针对中国的“否定战略”，引起高度关注不足为奇。

依据科尔比的判断，中国将如同俾斯麦于统一德国后，发动类似对丹麦、奥地利与法国的有限战争，以形塑区域新地缘格局。柯尔比的判断，主要是依据中国宣称不放弃武统台湾。他相信在必要时，中国将发动小型战争，让美国措手不及。

科尔比《否定战略》三大功能设计，主要在否定中国，不让西太平洋出现从属中国的台湾。柯尔比承认，大国战略竞争代价非常昂贵，何况美国军力不足、资源稀缺，人民对护卫遥远的陌生环境态度消极，势必要有成本最低、效益最高的算计。柯尔比开出的药方是“联盟体系”，“做他人的手”则是否定战略最简洁的定义，也符合成本效益的要求。

常听到“代理人战争”，却未听过“做他人的手”是什么概念！但阅读柯尔比的作品后可以理解，美国面对中国崛起，自身能力不足、政府民意支持度低落等多重负面因素，要组织抗中联盟，“做他人（国）的手”是不得不为。

表面看来“做他人的手”代表伙伴国家想做什么便帮他做什么，应该是友善的内涵，然果真是如此的话，还需要设计战略吗？当然不可能如此表象。深度看起来，凡成为美国“做他人的手”伙伴，就同时成为“美国的手”，不但国家战略须与美国一致，国家肢体行为也要与美国同步，立陶宛、乌克兰是明显的例子，但如此一来，这两个国家的自己利益又何在？

科尔比的否定战略针对中国大陆，认定台湾是最危险的地方，是美国最应关切的地方，当然要“做台湾的手”，帮台湾走上国际政治舞台，帮台湾充实防卫力量，帮台湾建立民主模范生形象，这些都是台湾需要的，但是假设台湾会发生美国眼中的小型战争，“做台湾的手”深度目的就浮现而出，透过中国大陆发动台海战争，就足以证明中国大陆是恶霸，可以激励联盟国家对恶霸同仇敌忾，以阻绝中国大陆崛起之路。

科尔比的“做他人的手”，不但可以做台湾的手，也可以做中国大陆的手，活生生的李代桃僵现代版！难怪柯尔比新书在台湾讨论度不高。但也不能忘了，拜登政府不因改朝换代而忽视“否定战略”，国安部门甚至强化继承其概念。台湾应认真思考，要做自己的手，还是美国的手。