中国房企频爆雷给不良行业“浇冷水”：定价难处置难 预期被打乱

来源：路透社

中国房地产企业频频爆雷令行业景气度持续低迷，这亦给一度红火的不良资产行业“浇了一盆冷水”。近几年经济处于下行周期、特别是疫情后银行加大不良处置力度，推升不良市场繁荣市况，但今年下半年以来多家房企风险暴露，使得主要以房地产作为抵押的不良贷款处置面临困境。

业内人士指出，这种困境主要体现在非一二线城市的资产去化周期拉长、价格下行；而在“保交楼”等维稳措施的考量下，部分出险企业的困境项目难真正以市场化、法制化方式处置，处置逻辑和市场预期被打乱，不少机构观望情绪渐浓。

“不良资产管理行业和地产，可谓‘成也萧何，败也萧何’，目前各家机构应该都感受到了压力，”一位四大资产管理公司（AMC）管理层人士称。

活跃的不良资产投资和管理机构--穗甬融信总裁郝光辉亦对路透表示，房地产企业的大面积风险暴露严重影响了市场信心，给以房地产为抵押资产的不良贷款处置变现退出带来更大的困难，一是去化周期长，二是价格下行。

“整体看涉房项目处置较有难度，但也分区域，目前三四五六线城市都不行了，一线和省会城市就还好，”另一位不良行业资深人士称。

郝光辉认为，对于涉及到不动产抵押的项目，机构对于相关标的要有非常严格选择标准，才可以介入重组盘活，如一二线城市城区的住宅项目，经济发达地区三线城市核心城区刚需住宅项目，有产业集群效应的工业园区及物流园，省会及以上城市中心城区经营状况良好的商业。

而上述范围以外的资产则多数会面临问题，如住宅类项目会难以销售；商业资产无经营现金流、空有资产无流动性，若无低成本长周期资金支持大概率会出现问题，不是好的选择标的。

“今年非一二线城市的涉房项目变现真的非常困难，大部分地区根本卖不动。”郝光辉称。

非市场化因素打乱预期

除了难以定价和处置外，由于部分爆雷项目所采取的处置方式呈现了一定的非市场化、法制化特点，使得机构对投资前景存疑、观望情绪浓重，行业活跃度趋降。

“从整体角度看，为了维护社会稳定和保交房，政府一定程度的干预有合理性，但从不良资产投资人角度，就缺乏了合理的预期。”另一位不良资产行业资深人士称。

他进一步解释道，以恒大为例，其不少项目其实是资产大于负债的，如果一笔债权违约，按照传统的定价逻辑是：一个独立的项目货值很充足，抵押物的价值足以覆盖债权，则对此债权的定价会较高。但目前，由于恒大涉诉案件已被集中管辖、所有案件无法推进，这个估值逻辑就不成立了。

“因为不知道这笔债权什么时候能够收回，地方政府是否会在区域甚至全国范围内去调剂一些恒大的资产，可能一些较好的资产的变现款会被用于其他项目的交房要求，”他称。

该人士并指出，目前，只有华夏幸福和中国恒大涉诉案件被要求集中管辖，但市场认为其他大型房企或也可能出现类似情况，“不能保证未来没有，不知道会发生什么。”

此外，部分地方政府在处置爆雷房企的项目时，会要求项目销售回款的资金转至专设的账户，使得债权人无法冻结或查封这部分资金。

8月上旬，法律界消息人士对路透表示，涉及恒大诉讼案件的地方法院及律师已接到通知，一审民事诉讼将移送广州中院集中管辖。消息人士称，该通知来自于最高人民法院，这有利于防止恒大的资产被不同的诉讼案瓜分。

择机出手

虽然房地产业低迷令不良资产行业遇冷，定价逻辑不再、资产变现处置困难，但也有部分乐观的投资人认为，可能到了“买些东西”的时候了。

“以住宅为主，一线的商办也可以买，出险企业的项目也会看看。”前述不良行业资深人士称。

植德律师事务所合伙人张文良对路透表示，在行业逐渐触底的过程中，出险房企的项目会有相应的机会，但一些相对独立的项目实操会更容易一些，而大型房企的项目受到其他因素干扰的概率较大。

“有些项目我们会从破产这种最坏的预期去入手，用破产重整的方式去重组，这样确定性就会相对较强。”他称。