中俄婚盟 美国成孤雏

来源：中时电子报

作者：何振盛

按照西方学者狄特摩的战略三角理论来检视现阶段的中俄美大三角关系，当属定义下的“结婚”型模组，中俄关系朝向亲密稳定的“婚盟”伙伴关系发展，而自特朗普时代不断惹事生非、制造挑衅的美国，则明显地在大三角关系中陷入“孤雏”的角色。

美国总统拜登上台前，接受《60分钟》节目的采访，被问到哪个国家对美国构成最大威胁时，他马上回答“俄罗斯”，同时称中国为“竞争对手”。拜登似乎仍摆脱不了冷战时期的旧思维，将俄罗斯视为威胁最大的潜在敌人，而仅将中国当成竞合关系中难缠的对手，这虽与目前美国一般政治菁英的看法存有落差，但是拜登致力于拉帮结派围堵中国的策略行动，则凸显其政府对中国的敌意，非仅不亚于且更甚于俄罗斯。

从某个角度而言，美国在大三角中落入“孤雏”的地位，实乃咎由自取。除了美国假“民主”之名，会盟誓师声讨中国外，同时在台美中小三角中，插手两岸事务，拉拢台湾成为抗中的马前卒。这些行为使得中国必须平衡权力杠杆过度倾斜向美方，而不得不结合俄罗斯对抗美国，因此形成第二、第三军事强权，联手对抗第一军事强权的局面。

日前俄罗斯总统普京在年终记者会预言，展望未来30年，中国将在每个经济层面超越美国。他并预测，美国将失去在金融和贸易的主导地位。中俄双方已同意开发金融系统，以减少对美国主导平台的依赖。普京强调，中国是俄罗斯的头号伙伴，彼此有十分信任的关系，而双方在商业、安全与军事科技上也有良好的合作关系。对于美国结合西方盟国设法遏阻中国的成长，并以中国侵犯人权为由，带头不参加2022年北京冬奥，普京痛批，这决定是“不可接受并错误的”。

而最近中国大陆外交部长王毅在受访时也表示，“只要中俄两个大国肩并肩站在一起、背靠背深化协作，国际秩序就乱不了，世界公理就倒不了，霸权主义就赢不了。”再度重申中俄两国坚若磐石的稳固邦谊，但他也不忘对美国喊话，“要美国放下打压遏制中国的执念，中美关系就能重回正轨。”并要美方解开意识形态对立的心结，中美两种制度、两种道路就可以并行不悖，和平共存。然而当惯老大的美国岂会轻易改变遏制中国崛起的决心？因此中俄联手抗美的大三角关系势将在未来10年深刻影响国际政治。

另一方面，由于过去两个月俄罗斯在乌克兰边境集结数万重兵，使得俄乌军事冲突扩大的可能性急速上升，拜登在与普京通话时扬言倘若俄兵入侵乌境，将对俄罗斯实施毁灭性的制裁措施，普京则反击此举将造成俄美关系完全破裂。尽管俄罗斯愿意在1月10、12、13日分别与美国、北约及“欧洲安全暨合作组织”举行对谈，以化解危机，然而，由于北约自1999年以来，将不少原共产主义的东欧国家收为会员所形成的东扩行为，使得俄罗斯戒惧甚深，加上俄乌对峙的局面，短期内俄罗斯与美国及其西方盟邦间的敌对关系，断难改善。

有趣的是，随著中俄关系的深化，在中国大陆民众眼中，其重要性与影响力也超越了15年来稳居榜首的中美关系。《环球时报》近日公布“中国人看世界”年度民意调查就显示上述结果，且中美关系的影响力还落后于中欧关系，而屈居第三。但就个别国家受欢迎的程度，美、俄分居4、5名，美国尚在俄罗斯之前，这说明大陆民众对美国的好感度不差，但是理智上也研判美国对中国的重要性已不如往昔了。

（作者为台湾对外关系研究暨发展协会理事长）