看似风华的战绩 藏着绿营的空洞化危机

来源：台湾《联合报》社论

在全球复苏的带动下，台湾2021年交出了超过6％的经济成长成绩，股市以万八的高点封关，长荣海运则发出了史上最惊奇的40个月年终奖金。尤其台湾的晶圆，成为全球竞逐的物资，战略重要性远胜于任何时候，大放异采。但伴随这些风光，台湾更多的是受疫情摧折的产业，不少老店被迫关门，许多员工失业，成为高经济成长中的失落者。

检视2021年的经济成绩，蔡政府在自满之余，不能不警惕：各项“新高”中存在着贫富差距扩大的事实。此外，执政者虽自得于台湾的防疫成果，但去年一年中疫苗不足、到货迟迟的乱象频生，导致台湾要仰赖其他国家捐赠疫苗救急。当时，鸿海、台积电、慈济等民间团体主动要购捐疫苗，政府部门却摆出一副不屑的狂傲姿态，目的是在袒护台产的高端疫苗。而今看来，如果没有民间这一千五百万剂BNT紧急救援，年轻世代接种无着，台湾的防疫今天将是什么景象？

经济成长的风光，暗藏社会贫富差距的拉大；防疫过程的波涛汹涌，见证政府决策徇私及专业毁弃的荒唐，都是值得忧虑的事。尤其，台湾新冠肺炎的死亡总数虽低，但死亡率却高达五％，是全球死亡率的两倍半以上。以台湾健保体系的健全及医护人员之优异，救治新冠肺炎患者却如此落漆，拿不出有效成绩，也是让人百思不解的悬疑。但卫福部长陈时中忙着歌唱交际，顺势部署自己的参选事宜，他何曾将此放在心上？

与亮丽经济表现相对的，则是台湾政治的日趋威权化及不透明；最严重的是，“党政不分”甚至到了“以党凌政”的地步。简言之，在蔡英文以“总统兼党主席”的大权包揽下，不仅把“谦卑”的承诺丢在脑后，更为了巩固权力不断辗压民意，到了为所欲为的地步。掌权者豢养网军始于蔡政府，渐渐地，各部门利用公务预算及各色名目豢养网军也理所当然，并集结大批绿媒侧翼垄断舆论。渐渐地，政府官员都变成大内宣的信徒，相信宣传洗脑比做实事重要。

党政不分长期化的结果，是政府制衡设计的崩溃。在蔡英文的首任四年，立法院被当成行政院橡皮图章差遣；到了第二任，立法院更被贬为民进党的犬马，可以为党同志一人一地修法，总预算可以不必审查即迳付二读。人民花了多少选票选出来的民进党民代，完全变成无意志的稻草人。监察院和司法院也一样，无论政坛发生多荒唐的事，听不到监委追究官箴或司法官谴责的吶喊，大家都忙着帮绿营推諉卸责。

国民党时代的“党政不分”，如果说是战乱威权的余绪；那么民进党时代的党政不分，不仅象征民主的倒退与堕落，更是对台湾社会的残酷撕裂。原因是，一个理念空洞化的执政党，已无能力推动国家的再进化，才需要在自己内部寻找敌人，划分敌我。如此一来，台湾社会的割裂也就越来越深，到了难以愈合的地步。

与理念的空洞化同时并行的，是民进党的人才错置危机，也不容小覷。民进党内并非没有人才，但在蔡总统“维稳至上”的前提下，许多备受争议的政务官却始终未能更替异动，包括苏贞昌、陈吉仲、陈时中、潘文忠等该换未换，除造成人才更替的瓶颈，更形成执政文化的低劣化，也是对人民的精神折磨。民进党在四大公投虽然靠“南票北补”挡下民意，但北台湾从基隆以迄苗栗投出的连串同意票，就是民众识破了绿营的恶质。蔡英文没有自觉吗？