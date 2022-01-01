赖清德会走向“合统”吗？

来源：中时电子报

作者：王崑义

台湾副总统赖清德日前参加“犹台文化交流协会暨犹太社区中心”开幕仪式致词时提到，过去他曾在访问以色列期间，向时任以色列总理纳坦雅胡提问如何解决“邻居”的问题，所得到的答案是一纸协定无法保障和平，和平得透过两国人民长时间的合作才能达到。

赖清德还说明，以色列能够帮助埃及、约旦、叙利亚发展农业，也在网路安全上协助邻国，就因透过长时间的合作，彼此了解、彼此信任，这样的和平才有保障。赖清德还说，中东或两岸要和平，这样的精神也许都有相同之处。

这是赖清德近来少有表述与“邻居”的相处之道，就民进党来说，台湾的“邻居”当然指的是中国大陆，在蔡政府一片“抗中保台”的氛围之下，赖清德能提到两岸合作，这已经算是民进党内的“清流”。

过去赖清德虽然自称是“务实的台独工作者”，但他也曾主张过要“亲中爱台”，如今他能把“亲中爱台”更加发挥到“合作”的范畴，已经是相当大的转向。

但是，两岸若仅只“合作”显然还不够，在民、共没有“九二共识”的基础下，想要达到合作的目的，显然还是不切实际，所以赖清德未来若要争大位，如果能够再向右靠拢一点，提出“合统”的主张，相信大陆应该虽不满意，但也可以接受。

“合统”是一种“合作性统一”的简称，两岸在政治上缺乏互信的基础下，先从比较不敏感的事务进行合作，再逐一扩大合作的范围，一旦双方经由合作、融合，最终实现“心灵契合”的目标，那么两岸再来谈统一，就不会是一件难事。

只是，赖清德既然勇于说出跟“邻居”进行“合作”，若再敢说出“合统”，那么他想争得大位，又有何难处？