俄乌对峙虚张声势 拜普会避擦枪走火

来源：明报社评

美国总统拜登与俄罗斯总统普京，香港时间上周五凌晨举行了50分钟电话会谈，这是不到一个月内两人第二次会谈，亦是一年内两人的第5次对话。俄方将主题锁定在制止北约进一步东扩的“安全保证”，美方则聚焦警告莫斯科勿对乌克兰发动侵略，否则将面临严重后果。近月俄乌边界重兵云集，战云密布，但从美俄之间有如此畅通绵密的对话，本月内美俄、欧俄之间至少还有3场重量级对话看，俄乌战争属虚张声势，远未到当年古巴导弹危机的程度，紧张的气氛的炒作，反为美俄各取所需。拜普电话通话，既是为假戏真做加装“护栏”（guardrail），以防擦枪走火，也是为即将登场的高级对话设定“参数”（parameter）。

近月来，俄罗斯以军演为名，在乌克兰边境部署了十万大军，美国和欧盟都警告，如果俄军入侵乌克兰，将面临严厉的经济制裁，甚至可能将其踢出SWIFT美元结算体系；俄方则称指乌克兰若加入北约（NATO），将威胁俄国家安全，俄军必须防患未然，并借机要求北约停止进一步东扩，尤其不能吸纳乌克兰，更要求美国从欧洲撤走核武器，北约则不得在波兰和波罗的海三国增加驻军。

拜普通话在上述争议并无取得共识，拜登重申了“大规模经济制裁”的警告，普京则回应称，制裁将酿成“重大错误”，可能导致俄美关系彻底破裂。不过，据俄方称，美方表明“愿意理解俄方关切问题的逻辑和本质”，拜登并承诺，美方无意在乌克兰部署进攻性武器。对于本月即将展开的3场谈判，即下周一（10日）在日内瓦举行的美俄安全对话、下周三（12日）在布鲁塞尔举行的北约-俄罗斯理事会（NRC）会议、下周四（13日）俄罗斯与欧安组织（OSCE）的会谈，普京希望不应沦为空谈，而应有实质成果；拜登则重申，只有在紧张情势降级而非升级的情况下，上述谈判才可能有重大进展。

对于俄乌边境的紧张局势，有舆论与1962年的古巴导弹危机相提并论，但危急程度远远未及。很多分析认为，普京是在为两年后的总统选举摆姿态，以显示自己的强悍，2024年大选之前，他还会继续玩下去。俄罗斯若要夺取乌克兰东部领土，在2014年兼并克里米亚时就可做到。现在，俄罗斯的整体状态决定俄军不会主动出击，俄军在战略上处于被动的守势。普京想要的是维持乌克兰作为与美国和北约的缓冲区，保持自身的战略纵深。因此，只能向美国施压，希望北约停止东扩，实质上是以攻为守。

至于美方，无论是真相信俄罗斯与乌克兰的大战在即也好，借力打力也好，实质上是乐见东欧局势紧张，利用俄罗斯与欧洲的矛盾从中获利。值得注意的是，阿拉斯加与俄相邻，美国从不在那边搞事，一是因远东并非俄罗斯的心脏要害地区，二是说明美国不想直接与俄对抗，只想利用欧俄矛盾。激化欧俄矛盾，既中止了已竣工的俄罗斯至德国的北溪2号线天然气管道启用，也将欧洲绑上美国的战车。就在拜普两人通话前数小时，美军一架侦察机在乌克兰东部执行了第二次飞行任务，以收集俄军地面部署情报。

不过，俄罗斯会否真的入侵乌克兰虽有疑问，但当做好了战斗准备的数十万俄乌两军紧张对峙，确有可能擦枪走火，意外触发战争。这对美俄双方来说，都是不可承受的风险。因此，拜普通话的目的就是适度为局势降温，避免意外发生。通话由俄方提议举行，显示莫斯科现在处于战略弱势一方。普京还在通话当日签发命令，特別批准了美国前总统列根的私人顾问玛西（Suzanne Massie）加入俄籍的申请，她当年曾为改善美苏关系贡献良多，普京此举被视为向美摆出友善姿态。

尽管如此，在接下来的3场谈判中，预料很难取得实质性突破。美欧与俄罗斯的矛盾，既有内在原因，亦有外在原因。内因是美欧各国的反俄心理根深柢固，反俄也是政治正确，令当局难有大幅改善对俄关系的空间。而遏制俄罗斯，已成北约存续的唯一合法来源；外因则是中东欧国家恐俄、仇俄情绪深厚，特別是乌克兰，不仅有痛失克里米亚主权之耻，还有东部三州受俄支持的分离主义之痛，因此，加入北约成救命稻草。自恃有美欧撑腰，基辅也不时向俄挑衅，如允许北约在境内设立军事基地，又声称乌克兰未来拥有的战术导弹，射程可覆盖莫斯科，必要时可对俄发动攻击。基辅当局一直在进行战略豪赌，认为只要美俄博弈存在，乌克兰就有战略价值，不惜令自身身处险境。因此，乌克兰问题料成为俄罗斯与西方关系的一个死结，短期内无法解开。不过，美英等国曾经表示，即使俄乌爆发战争，也不会派兵参战，基辅或会意识到，有成为筹码而被拋弃的危险。