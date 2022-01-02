优衣库掌门人柳井正谈在中美夹缝生存

来源：日经中文网

作者：古川庆一

中美两个大国之间的对立越来越尖锐。在中美的夹缝中，日本企业该如何应对？日本经济新闻采访了经营服装品牌“优衣库”等的迅销集团会长兼社长柳井正。

记者：中美之间的对立在持续。您怎么看？

柳井正：希望能看一下现实情况。中美表面上看似对立其实并不对立。美国的金融资本不断流入中国进行投资，相反，美国苹果等企业的产品都是中国制造。中国的对美出口额也在增加。中美在经济关系上发展顺利。

应该仔细了解（打压潜在竞争对手的）美国的真实意图。过去日本也遇到过和现在的中国同样的情况。美国从日本进口的汽车被锤子砸坏，丰田因为召回应对方面的有罪推定而被要求出席听证会。美国是会这种事情。

记者：针对是否使用新疆棉，您表示“不发表意见”，是有所担心吗？

柳井：并非如此。我希望对中美保持中立。美国的手法是逼迫企业站队，我只是想表明一点，那就是不会上这种当。

记者：尽管如此，贵公司仍在大力发展美国业务。

柳井：因为美国市场很有潜力。1995年美国和日本的服装消费额均为16万亿日元左右，日本更高一些。现在美国是40～50万亿日元，而日本不到9万亿日元。

记者：处在中美两国的夹缝之中，日本企业应该采取什么应对措施？

柳井：应该认识到日本本来就缺少资源。因此只能到世界各地去赚钱。我们需要吸引全世界的人才，也要把日本人输送到世界各地去。我们只有在开放的国家才能生存下去。

在新冠疫情下，日本处于锁国状态，IT的顶尖人才难以入境。如果随着少子老龄化加剧，出口也越来越难的话，人们会离开日本去国外工作，日本国内有可能只剩下老人。

记者：日本经济为何长期停滞？

柳井：没有饥饿感。虽然已经没有稳定的职业，但似乎有（职业）路线。今后，所有产业都将成为信息产业和服务产业。需要利用数字、高效在世界上赚钱。希望中小企业更显示出活力。日本对中小企业保护过多。或许不应该限制，而是采取能让中小企业自立的方针。

柳井正：1971年毕业于日本早稻田大学政治经济系。进入父亲经营的小郡商事（现在的迅销），1984年创办了“优衣库”。出生于山口县，现年72岁。

