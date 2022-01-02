特斯拉如何成为芯片危机中的大赢家？

来源：华尔街日报

作者：Rebecca Elliott

在汽车业饱受半导体短缺和全球供应链堵塞困扰的一年里，特斯拉成为该行业最大的赢家之一。该公司的成功在某种程度上要归功于其出身于硅谷。

分析师预测显示，马斯克的这家电动汽车制造公司今年的汽车产量将比2020年增长约80%，有望实现2018年以来最快的年产量增速。根据IHS Markit的数据，在供应链中断的严重冲击之下，全球汽车行业的汽车产量料较去年增长约1%，较2019年减少15%。

业内高管和顾问表示，特斯拉之所以能够保持生产线运转，部分原因是依靠该公司的内部软件工程专业能力，这使特斯拉在适应全球半导体短缺的情况时比其他很多对手车企更游刃有余。从电机控制到手机充电，芯片的使用无处不在。

例如，该公司的首席执行官马斯克称，今年早些时候面对短缺问题时，特斯拉能迅速修改必要软件，将替代芯片集成到其车辆中。

半导体高管和顾问表示，特斯拉作为一家相对年轻的车企，优势在于从零开始设计汽车，而不是像许多传统车企那样，数十年里一直零敲碎打地增加零部件。其中一些高管和顾问称，这种优势使特斯拉有能力整合系统。

贝恩公司对特斯拉2019年款Model 3的研究显示，在Model 3轿车内，只需一组半导体就可实现扬声器控制、语音和手势识别等功能，而在许多别的车型中，这些功能需要采用更多的芯片分别控制方可实现。

半导体供应商Microchip Technology Inc.(MCHP)首席执行官Ganesh Moorthy称，与传统车企相比，专注电动汽车的车企更深耕技术领域，因此获益匪浅。

Moorthy表示：“在许多情况下，这些车企更热衷于接受新信息，我认为这也是其打造的产品能更加灵活的原因。”

特斯拉没有回复关于其芯片采购战略的置评请求。

传统的汽车制造商通常会让零部件供应商负责采购芯片。一些半导体行业高管和分析师表示，马斯克更喜欢在内部生产汽车零部件，这意味着特斯拉在某些领域的供应链更具可见度，在危机爆发前，特斯拉与半导体公司建立了密切的关系。例如，特斯拉设计了一种电脑，使其先进的驾驶员辅助技术能够应用于新型汽车。

高通公司负责汽车业务的Nakul Duggal说：“如果他们决定自己制造什么东西，那么他们就必须与半导体供应商建立直接关系。”高通是一家芯片设计公司，并为特斯拉供货。

芯片短缺可以追溯到2020年底，当时汽车需求从疫情低点反弹的速度快于预期，让汽车制造商措手不及。

根据咨询公司AlixPartners LLP的数据，如果没有足够的半导体，今年全球汽车厂商或生产大约7700万辆汽车，比1月份的预期低约9%。

特斯拉首席财务官Zachary Kirkhorn在10月称，特斯拉在芯片行业的专业知识以及向供应商持续传递信息的做法为该公司应对供应链挑战带来了帮助。

Kirkhorn对分析师表示：“我们从未向供应商下调产量预期，我们正尽快增加产能。”

特斯拉也没能幸免于供应链问题的冲击。该公司旗下工厂已开工不足，2月份还曾因零部件短缺而关闭位于加州弗里蒙特的工厂。特斯拉还采取变通办法应对短缺，据一位知情人士透露，马斯克让工人们先制造不安装部分零部件的汽车，之后再补齐这些零部件。

马斯克以芯片短缺为由推迟了新车型的推出。外界期待已久的特斯拉电动皮卡和半挂式卡车原定于今年投产，现在分别推后到2022年和2023年。

传统车企如今正变得更看重芯片技术。上个月，福特汽车公司和通用汽车公司都宣布与半导体公司签订了开发计算机芯片的协议。

研究公司Gartner Inc.预测，到2025年，市值最大的10家汽车制造商中将有一半会自己设计至少部分芯片。

高管和律师表示，与此同时，全球对于电动汽车的追捧以及特斯拉不断上升的市值，已经使马斯克的特斯拉在一些零部件供应商眼中成为更有价值的客户。

代表汽车部件供应商的底特律地区律师Dan Sharkey表示，他的一些客户乐意为特斯拉做一些他们不愿为其他汽车制造商做的事情。Sharkey说：“这些供应商觉得抓住特斯拉就像抓住了一颗冉冉上升的新星。”他说，特斯拉产量相对较小这一点有的时候是对该公司有利的。“因为很容易产生这样的想法，好吧，我们把这些小规模的订单处理好就行了。”

特斯拉有望轻松达成自己设定的目标，即总交付量比去年的近50万辆多出50%。今年头九个月，特斯拉把627000多辆汽车交到客户手上。特斯拉的规模相对较小，外加市场对电动汽车的需求升高，使得该公司较容易保持快速增长态势。特斯拉还把向客户交付汽车作为优先事项，哪怕一些车辆缺少少数几样零部件。

现年39岁、居于德国汉堡的Mo Siddiqui表示，本月初他收到来自特斯拉的讯息，被告知受供应链问题影响，他购买的价值约7万美元的Model Y紧凑型SUV可能会在缺少某些USB接口或无线手机充电功能的情况下交付。

Siddiqui可以在提车后两周内预约车辆升级。他说：“我可以接受这一点。”