来源：香港01

作者：于品海

中国和美国已经进入激烈竞争时代，但一般人都忙于处理自己身边的烦心事，难有闲心雅兴去理会远在天边的吵闹。俄罗斯和美国就乌克兰能否加入北约的争论，就不会有很多人认为它与台海危机相关，更不会将其置于中俄在对抗欧美政治压力的防御联盟来理解。当日本媒体指责中国过度囤积粮食，刺激世界粮食价格上涨，却不会理解中央政府为什么担心粮食是否充足；日本媒体更不会质问阿富汗发生粮食危机的深层原因。CNN报道中国西安封城，煞有介事地描述中国冠病疫情出现“新高”，但它没有将此与美国确诊人数相比较，甚至批评中国封城是专制，管控措施是死板（rigid）、伤害了人民的生活。当美国推出各种制裁香港官员的政策，大家或许会有些关注，但依然无法将事情与自身利益连结起来。或许社会要质问，这些事究竟是否真的与自己无关，还是我们过于冷漠。

疫情数据揭穿美国的虚伪

其实，比较一下中美两国确诊人数就可以知道美国媒体的荒诞：美国在12月28日当天确诊人数超过38万，死亡人数2494，而中国在同一天的确诊数是151，死亡人数是0。如果这种对比还未能说明两地的疫情实况，科学又有什么意义？同时要问的是，CNN报道背后隐藏的是什么心态？如果说到人权，生命不就是最大的人权？没有生命那就连人都不是，人权就更无从说起。当中国封城措施被批评，被视为对自由的侵犯，甚至是剥夺了个别人去海边散步和逛商场的权利，那么被传染甚至死于冠病的人，他们丧失的又是什么？显然，这种意识冲突与科学无关，而是与意识形态相关，更准确地说，是个人主义与集体利益之间发生冲突相关。

每当有人用文化来比较中美就个体与集体关系的认知差异，我都有反驳的冲动。文化是一个群体长时期集聚而居，在共同生活基础上培育而成的精神体系，它必然是善良，对群体承担责任，共同对抗来自外部侵扰或个别人错误行径的一种集体基因，不会是用自私和伤害群体的个人行为所能代表。仔细想想，美国枪支泛滥致使无数人无辜被杀，毒品和酗酒成风，种族歧视严重，还有死了八十多万人依然无动于衷，依然拒绝疫苗、拒绝戴口罩、拒绝社交距离、罔顾疫情扩散，这些都可以用美国文化来解释吗？美国人估计不会认同这就是他们的文化。

如果中美之间的差异是文化的，那么中美冲突可能产生的伤害将会难以想像。幸运的是，两国之间的冲突并非是文化的，而是一种意识形态的冲突。然而，这并没有完全化解中美冲突产生极为严重的伤害的可能性。在这一次全球化地缘政治冲突里，中国取代冷战时期的苏联成为美国的最大对手，但两次地缘博弈在本质上存在很大不同。美苏之间是地缘势力版图扩张过程的博弈，但中美之间不存在势力范围扩张，至少中国没有这种野心和兴趣，就算美国存在这种假设和恐惧。作为守成大国，美国会惯性地视崛起大国为挑战方，一旦传统挑战理论无法套用，其他的危机想像就会应运而生，不是贸易，就是科技，甚至是所谓的软实力，任何一种可以视为被超越的领域，都可以解读为挑战。

意识形态外衣遮掩霸权心态

然而，就像美苏冷战一样，地缘势力博弈不会被放到台面上，大家都会用意识形态作为冲突的外衣，指责对方极具扩张性的价值追求，包括政治专制和资本专制，视乎你是站在哪一边。中美之间有相类似的情况，美国政客无法将中美冲突放在经济实力和地缘政治影响力的领域来解释，更无法承认自己的超强地位受到威胁，唯一的手段是指责中国威胁世界的自由民主。由于中国没有介入别国政治，美国的指责变成了苍白无力的叫嚣，结果是中国消除新疆恐怖主义威胁被扭曲为对维吾尔族的“灭绝”，新疆经济进步是由于“强迫劳动”，中国冠病疫情受到控制是因为中共蔑视人权，实行专制统治。反过来说，美国的失败只是因为它尊重人权自由。

前些年，英国、法国、德国、日本的经济规模被中国超越，很少人会注意，但被超越的国家却感到不是滋味，日本的情况最是突出，因为它习惯了鄙视中国。一旦这种情况发生在美国，它的反应估计特别巨大，至少在近几年，中国经济规模超越美国的预期在舆论中是刺耳的。美国在过去100多年一直是世界最强大经济体，它承载着欧洲殖民时期的帝国血脉，从来就深信自己的伟大，甚至连欧洲人都看不起，又如何可能尊重曾经予取予携的亚洲贫穷大国？这为中美今天身处的博弈提供了丰厚的历史背景。

经济规模的比较其实是个伪命题，它就像贸易、科技、软实力等，都是为两种意识形态比拼以致它们所支撑的国力较量提供舞台而已。就算中国总体规模超越了美国，每一个中国人所产生的经济动能依然是美国人的四分之一，在两个人口差异如此大的经济体之间比较经济总量并不存在太大意义。然而，比较从来就是心理游戏，更何况是在两种不同文明之间，而且是在不同价值之间的比较，任何的比较都可以触动人心。

美国实行的是资本主义制度，它美其名曰自由民主国家，而且从来不吝啬于为自己的制度创造溢美之词。一旦这种赞许不再被视为真实，甚至被曾经视为落后和失败的制度所超越，美国利益的维护者能否接受和理解就是最大的疑惑。这种“超越”如今活生生地暴露在美国人面前，任何对此的不屑只会放大自己的虚伪，既然如此，它如何能够保持冷静？当美国在经济、科技、国家与社会治理多个方面被中国超越，美国政客和舆论只能够利用自己依然拥有的话语权来创造议程，就算这些议程是虚伪的。

信仰异化催生撕裂的民粹政治

文化和意识形态从来都是难以区分的学术名称。就后者而言，宗教信仰一直被认为是它的祖宗。信仰是人类高度依赖的精神动能，信仰的存在让大家能够更从容接受未知的世界。但信仰并不等同无知，否则信仰不会成为积极推动人类前进的帮手，甚至让人们在黑暗中得到宁静。然而，信仰也在时代的变化中发生各种异化。宗教信仰之间的冲突和杀戮就是信仰异化的结果，它是借用信仰来获得私利的过程，更是信仰被无知所遮蔽的黑暗时期。在美国，因为利益分摊不均而发生的独立战争，因为土地掠夺而对印第安人实施的种族灭绝，为了控制黑奴而发生的南北战争，假借打击恐怖主义之名，事实上是实行报复的阿富汗和伊拉克战争，都只能够说是另一种信仰异化。当我们听到美国人不停叫嚣新疆强迫劳动与种族灭绝、中国缺乏言论和新闻自由的时候，这究竟是美国人的文化还是异化了的信仰在起作用，或许是正视中美冲突的主要命题。

意识形态是一种虚假的信仰，它的基础是无知和傲慢，是对陌生事物的鄙视，是对某种抽象的蛮横认知，就好像当美国人坚持持枪的自由，却看不见许多人的生命被无辜剥夺；当他们坚持不打疫苗的选择权，却拒绝承担社会无法摆脱疫情的责任；当美国舆论固守自己的道德高地，却有意无意间看不见美国自身各种违反自由民主的行为。对于中国的崛起，以及无数人因而摆脱贫穷，对世界经济产生积极作用，美国人视而不见，甚至用各种荒诞的指控妖魔化中国的存在。

过去40多年美国一直是中国重要的经贸伙伴，美国企业是中国外资中的重要力量，美国完全依赖中国的产业链，是否中国当时不存在“强迫劳动”、没有人权劣迹或存在不符合美国标准的社会情况？是否因为这种状况只是近期才在中国发生，所以美国如今才为此大书特书？根据任何人的标准，中国的国情是不断进步，而不是美国所说的倒退，如果不是因为美国自身内政的需要，社会具备这种傲慢与偏见的意识形态土壤，根本不会出现那些子虚乌有的指责。意识形态是解释这种奇异现象的最佳说明，也是历史上信仰异化所产生的冲突在今天的呈现。

民粹政治是意识形态或信仰异化并被利用的现代环境，两者之间没有因果关系，而且是孪生兄弟，各自给对方灌输营养。美国的政治结构一旦受到民粹政治控制，很容易失去自己想像中的防御机制，本以为是科学的机制，却在无形中被骑劫，激活了隐藏在其内的民粹基因及意识形态，它一直自以为强大的纠正能力已经消失在无形中。特朗普是将这种内在品质暴露的“功臣”，他没有能力去创造这一切，而是美国社会为他的民粹政治提供了“干柴”，一点即成为“烈火”。当人们意识到特朗普或民粹政治的伤害，超过一半人拒绝了他，但美国依然无法彻底摆脱困局，它至今依然由撕裂的政治所主导。

美国困局可助香港找到出路

当我们观察香港今天的情况，很容易感受到美国身处的混乱。香港的情况与美国有极大的相似之处，但两者之间也有显著差异，那就是香港有着强有力的中央政府，它虽然坚持“一国两制”以及“港人治港”，但没有对香港这一制里历史地存在的意识形态盲点或信仰异化的现实视而不见，不会容许香港身处的民粹政治放肆太久，问题是我们自己如何更快找到出路。路要靠自己走出来，中央帮我们解决了困难，并不等同前路就必然是坦荡荡的。就好像美国，它的枪支、种族和疫情困局不可能由其他人代为解决。即使我们这些远在天边的香港人，只要稍微花点精神去研究，就会明白美国无法轻松走出现在的泥淖。当我们意识到美国的困难之后，也许可以更好地理解香港自己要走的路。