寻求两岸对话 停止敌意螺旋

来源：联合新闻网

作者：李其泽

蔡英文总统元旦谈话提及两岸关系时表示，军事绝对不是解决两岸分歧的选项，希望以和平的方式，共同面对问题、共同寻求解方。蔡总统这翻“化剑为犁”的善意表态，似乎呼应着在去年11月拜习视讯会议的结论：管理竞争、建立护栏、避免冲突。

在拜习会中，美中两位领导人进行战略对话，清楚表达各自的利益、价值观和对国际秩序不同的理解，划清彼此敏感问题的红线和底线，并表明不会走向“新冷战”。再者，美中都寻求管理分歧，确保竞争不会造成冲突。双方维持“竞争性共存”（斗而不破），防范美中关系滑向失控。

拜习会之后，拜登政府重申对台海政策的原则是，继续履行“一中政策”及遵守《台湾关系法》，反对任何单方面改变现状的作法，维护台海局势的和平与稳定。而且，美国有意在台海问题上重建美中战略对话，透过国安、军事与外交多层面向沟通，建立“护栏”、管控分歧，避免台海发生冲突。同时，拜登政府敦促北京以符合台湾人民的意愿和最佳利益的方式展开有意义的对话，和平解决台海两岸议题。

拜登政府虽依然以“战略模糊”策略来威慑中国大力对台湾的军事威胁，但比之前的政府更感到吓阻中国动武的急迫性。国务卿布林肯去年十二月三日出席路透社举办的“NEXT虚拟全球会议”时提出警告，北京若武力攻台“将是潜在的灾难性决定”。然而，随着美国对中国的军事优势逐渐缩小，和东亚地区军事平衡向有利于中国的方向转变，这种“战略模糊”的吓阻作用不仅变得不那么可信，还会有日益增高的风险作为维持脆弱和平的代价。

显然，美国有避免与北京开战的利害考量。因为即使美国赢了，冲突的代价也可能是美国承担不起的。当然，如果美陆冲突最终走向核战，那么结果对美国、台湾、中国大陆和其他地方都是毁灭性的。这即是拜登政府“竞争性共存”策略的内在思维逻辑。可见的，在台海议题上，以潜在的大国冲突或战争作为吓阻手段，会愈来愈不现实，其可信度和有效度会愈来愈低。

未来，拜登政府的对华战略以“竞争性共存”为主轴，台海局势的发展也会在这个战略大框架下动态处理。原则上，在美陆台战略三角平衡的状态下，维持台海现状的核心要件依然没变：北京坚持和平统一、台湾不搞法理独立，以及美国遵守“一中政策”。不过，两岸关系持续恶化，台海现状正渐渐塌陷，战略三角恐在不稳定中逐步走向崩解。尤其目前两岸缺乏官方对话，在彼此充满猜疑、毫无互信下，许多讯号可能被错误解读，导致决策误判，从而升高敌意螺旋。双方应找寻权威的非正式沟通管道，共同致力于突破“九二共识”困境，进行有意义的对话，停止敌意螺旋，降低紧张情势，管控台海风险，推动两岸关系和平发展。