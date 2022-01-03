香港特首选举由“澳门模式”变成选委“有得选”

来源：香港01

作者：沙半山

接近北京消息近日向沙半山透露，有了立法会选举的经验后，北京对明年特首选举，现在更倾向以“竞争”形式进行，且很有可能会由两人落场竞逐。该消息更指，为了体验候选人的“多样性”，以及尽量减低对港府运作的影响和冲击，估计该两名特首候选人中，一个是来自政府高层，一个则来自政府之外，以免有两名今届管治团队高层同时参选对战的情况出现。

对此，沙半山马上四出打探，其中一位不愿具名的资深建制派人士分析，从最新种种迹象来看，特首林郑月娥竞逐连任的行情正迅速走淡，倘若在没有北京“祝褔”以及另有候选人入闸参与角逐的话，估计林郑会因胜算甚低，而主动放弃争取连任。

此外，倘若北京只容一名港府高层参选，当前应以财政司司长陈茂波或政务司司长李家超落场的可能性较高，前者更有呼之欲出之势。至于政府以外的竞逐者，则较难推测，目前坊间流传的黑马，至少有四、五人之多，包括前世卫总干事陈冯富珍、前港大校委会主席李国章、港交所前行政总裁李小加、行政会议召集人陈智思、前金管局总裁陈德霖，甚至有传前特首梁振英也都蠢蠢欲动。

政圈早前一度普遍推测，下届特首选举很可能采用“澳门模式”，即只得一人入闸选举，难道3月27日特首选举日，果真变成选委“有得拣”（有得选）吗？该资深建制派人士认为，上月立法会选举得以顺利举行及完成，是一大关键。因为据其了解，中央已完成有关选举的“赛后分析”，认为本次破天荒“每个议席都有得选”，是香港民主进步的体一次体验，“如果特首选举都有得拣，有竞争性，便可进一步树立和巩固这种‘有香港特色的民主模式’，完全脗合《‘一国两制’下香港的民主发展》白皮书的精神”。

中央早前发布《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，提到中国共产党和中国政府有信心、有智慧、有能力，“把符合香港特别行政区实际情况的民主建设好、发展好”。

一名商界人士向沙半山表示，新选制经历选委会及立法会选举，落实了“爱国者治港”原则，已确保特区管治权紧握在爱国者手上，认为特首选举也可循此路径拓展“港式民主”，例如开放予多人竞争。该人士提到2014年政改争议，人大常委会就特首普选方案颁布“831决定”，内容包括容许两至三人参选人入闸参选，既然北京多次表明“双普选”目标不变，来届特首选举大可“预演”，容许两人同场竞逐，比拼政纲、理念，做到能者居之。

若然特首跑马仔是“有得拣”！第一个问题必然是：林郑月娥会否再落场（上场）？有接近政府消息人士就向沙半山指，北京至今未就特首人选发出任何讯号，以免外界太多揣测，无人有明确“祝福”下，可能要延至2月提名期前夕始有眉目，而林郑以至其他潜在人选，只能按兵不动。不过，若北京拍板允许“真竞争”，林郑很可能不会去马（参与），皆因“赢就应该，输就无面”，无“祝福”不如干脆完成本届任期，告别添马舰！

政圈一直有说法，特首选举一旦开放竞争会再次撕裂建制阵营，消息人士就话“今时唔同往日”（今时不同往日），因为“爱国者治港”已得到落实，凡通过资格审查者理应可接受，又指国务院新闻办发表的《白皮书》，表明新选制为双普选创造有利条件，反映中央仍以此为目标。他认为，现在的1500人选举委员会成员，可以是《基本法》第45条下“提名委员会”的雏型，若3月特首选举由选委凭自由意志投选特首，待制度行之有效，下一步就是由全港市民一人一票普选特首，这可能是“具有香港特色的民主发展道路”。